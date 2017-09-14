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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1458214583145841458514586>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:12

  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.

може в нього дідо в стрибках воював, тому знає що каже
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 17:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:13

  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати.
символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:16

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)

Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:16

  Banderlog написав:
  yama написав:
  Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати.
символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)

Наша пєсня хороша, починаємо з партії? Партія- ум честь та совість нашої епохи.
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:Тоді весь "непотріб"


Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.
Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.
BeneFuckTor
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:21

  BeneFuckTor написав:
  fler написав:Тоді весь "непотріб"


Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе.
Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.

кажуть, що на плівках міндіча можна прочитати ті думки вголос
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:23

  Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....

Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:23

  yama написав:
  pesikot написав:
  yama написав:Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?

Коли за станок ? )

не дають станка нема , весь ворк юа прошарив і робота юа , не запрошують снаряди точити

а ти де шукав, в Польщі? :lol:
Фрезерувальник

Токар
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:30

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)

Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....


Це хто тобі таку маячню сказав ?
Якщо ти, комусь у цивільному місті, зламаєшь носа, то згодом отримаєшь строк.

Будешь не сметану красти, а дієтичні супи їсти та шити рукавиці )
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:31

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.

так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.

а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати 8)

Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....

так ти тут натякаєш, що не крадеш, просто береш те, що погано лежить чи як ти там корумпуєш? 8)
  Banderlog написав: хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції? )

а у військовий час це не дрібні статті, це тобі не носа зламати. в радянські часи було просто, до найближчої стіночки...
Shaman
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