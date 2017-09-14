Shaman написав:ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько))) не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.
а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати
Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
може в нього дідо в стрибках воював, тому знає що каже
Востаннє редагувалось flyman в Вів 29 лип, 2025 17:14, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати. символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)
Shaman написав:ти дивись, ми зараз до Європи ближче.
сказав би я тобі до чого ви близько))) не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.
а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати
Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Banderlog написав:Ссср платило військовослужбовцям під час 2ї світової, особливо старшим офіцерам
Солдати-строковики та мобілізовані резервісти — звичайні рядові — у більшості випадків не отримували регулярну платню, або вона була символічною. Їх забезпечували переважно натурою: їжа, обмундирування, житло. Однак, у разі нагородження або поранення, вони могли отримувати додаткові грошові виплати, компенсації сім'ї тощо.
на війні отримували і окремо були і бойові виплати. символічною то якою? І як вона була співрозмірна з їх цивільними зарплатами? За безплатно воювати ніхто не буде, ми не комуністи)
Наша пєсня хороша, починаємо з партії? Партія- ум честь та совість нашої епохи.
Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе. Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.
Гарно написано, хочу підкреслити як люди певних слоїв думають про інших, мабуть сьогоднішні новини зачіпають за живе. Вся Україна чекає щоб 'кодлу' залишилось не довго, добре було б і з решіткою на двері, але і тапком під з**д вистачить.
кажуть, що на плівках міндіча можна прочитати ті думки вголос
Banderlog написав:сказав би я тобі до чого ви близько))) не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.
а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати
Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Це хто тобі таку маячню сказав ? Якщо ти, комусь у цивільному місті, зламаєшь носа, то згодом отримаєшь строк.
Будешь не сметану красти, а дієтичні супи їсти та шити рукавиці )