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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:31
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
сказав би я тобі до чого ви близько)))
не баісь, поки я в армії мені можно багато, що з того шо тобі нізя. Від вживання наркотиків, продажу дрібних партій до пяного хуліганства і домашнього насильства
) чи ти думаєш шо якщо прєдположим тобі при зустрічі носа зламаю
мені дадуть 3 роки тюрми?))) Якби воно так було багато хто замість іти в сзч розбив би вітрину і сів би на півроку в сізо. Чи уколовся і в наркодиспансер.
так може ось чого дружина дітей з тобою не відпустила? звісно, де РПЦ, то там й Домострой, як же по-іншому.
а з приводу п'яного хуліганства - то обережніше, бо поки зберешся, можеш впасти й собі щось поламати
Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
так ти тут натякаєш, що не крадеш, просто береш те, що погано лежить чи як ти там корумпуєш?
Banderlog написав:
хто казав що красти треба? ) це коли миєш снаряди, мож сосиски красти, чи гільзи від снарядів для виробництва сувенірів))) ну на крайняк розчинник.... соляру нє, соляру вкрадуть без тебе.
ти собі думав я тут буду клювом щолкати іще 10 років?
))) Бо я за європейські цінності? Чи мож проти корупції?
)
а у військовий час це не дрібні статті, це тобі не носа зламати. в радянські часи було просто, до найближчої стіночки...
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:33
flyman написав: Banderlog написав:
Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
ти тож трохи тойво?чудненький як шаман? При чім тут дембель?
де ти бачиш аналогії з успіхом?)
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:41
Shaman написав:
а у військовий час це не дрібні статті, це тобі не носа зламати. в радянські часи було просто, до найближчої стіночки...
Радянські часи минули
вже років як 35.
Чи мож ти хотів там жити в демократії а щоб в мене був комунізм і сталін?
Для дибілів пояснюю іще раз... Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські
шо не ясно?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:43
Banderlog написав: flyman написав: Banderlog написав:
Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
ти тож трохи тойво?чудненький як шаман? При чім тут дембель?
де ти бачиш аналогії з успіхом?)
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
аналогії - ганяння понтів
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:49
flyman написав:
спільне - ганяння понтів
ага ізвінєнія) і суд офіцерської честі) на вулицю вийди з підвала чудік. І поінтересуйся в юриста, що буде якщо обичний солдат порушить закон. В штрафбат попаде? В дисциплінарний батальйон?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:55
Banderlog написав:
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Banderlog написав:
Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські
шо не ясно?
З такою точкою зору це Сомалі.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:56
whois2010 написав: yama написав:
Перемога у війні такого масштабу неможлива без ....
це якийсь троллінг? для кого ці заклики?
школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню?
і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен?
автор - уйобок
Невже хтось з тутешніх форумних надпотужників?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:57
Banderlog написав:
Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
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Додано: Вів 29 лип, 2025 17:58
Water написав: Banderlog написав:
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Banderlog написав:
Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські
шо не ясно?
З такою точкою зору це Сомалі.
прогресуюче ПГМ (православіє головного моску)
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Додано: Вів 29 лип, 2025 18:00
tumos написав: Banderlog написав:
Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. )
щось з пам"яттю
Banderlog написав:
Радянські часи минули
вже років як 35.
тут помню, а тут не помню (алкогольне сп"яніння?)
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