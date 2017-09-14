Shaman написав: а у військовий час це не дрібні статті, це тобі не носа зламати. в радянські часи було просто, до найближчої стіночки...
Радянські часи минули вже років як 35. Чи мож ти хотів там жити в демократії а щоб в мене був комунізм і сталін? Для дибілів пояснюю іще раз... Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські шо не ясно?
Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....
Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
ти тож трохи тойво?чудненький як шаман? При чім тут дембель? де ти бачиш аналогії з успіхом?) Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
yama написав:Перемога у війні такого масштабу неможлива без ....
це якийсь троллінг? для кого ці заклики? школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню? і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен? автор - уйобок
Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?
Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку. Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"
Сьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.
Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.
це якийсь троллінг? для кого ці заклики? школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню? і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен? автор - уйобок
fler написав:Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані". Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.
И странно, что вы мечтаете о "чарівном пенделі" для них. Это что, зависть?