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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1458314584145851458614587>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:41

  Shaman написав:
а у військовий час це не дрібні статті, це тобі не носа зламати. в радянські часи було просто, до найближчої стіночки...

Радянські часи минули :lol: вже років як 35.
Чи мож ти хотів там жити в демократії а щоб в мене був комунізм і сталін?
Для дибілів пояснюю іще раз... Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські :lol: шо не ясно?
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:43

  Banderlog написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні. Але ти щось тупо соображаєш....

Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником
ти тож трохи тойво?чудненький як шаман? При чім тут дембель? :shock: де ти бачиш аналогії з успіхом?)
Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

аналогії - ганяння понтів
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:49

  flyman написав:спільне - ганяння понтів
ага ізвінєнія) і суд офіцерської честі) на вулицю вийди з підвала чудік. І поінтересуйся в юриста, що буде якщо обичний солдат порушить закон. В штрафбат попаде? В дисциплінарний батальйон?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:55

  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

  Banderlog написав:Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські :lol: шо не ясно?

З такою точкою зору це Сомалі.
Water
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:56

  whois2010 написав:
  yama написав:Перемога у війні такого масштабу неможлива без ....


це якийсь троллінг? для кого ці заклики?
школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню?
і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен?
автор - уйобок


Невже хтось з тутешніх форумних надпотужників?
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:57

  Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

Милиция точно не имеет права. ) В отношении полиции не знаю. Помогите решить задачку.
Ст. 186-8 Кодекса об амин. нарушениях. Если не ошибаюсь, то админпротокол составляет полиция согласно ст. 255. Как без проверки документов можно установить незаконное ношение военной формы ?
tumos
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 17:58

  Water написав:
  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

  Banderlog написав:Нема ніякого військового часу і законів військового часу. Закони всі лишились які були, європейські :lol: шо не ясно?

З такою точкою зору це Сомалі.

прогресуюче ПГМ (православіє головного моску)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:00

  tumos написав:
  Banderlog написав: Міліція навіть провірити документи не має права. В котрім місці і шо тобі неясно?

Милиция точно не имеет права. )

щось з пам"яттю
  Banderlog написав: Радянські часи минули :lol: вже років як 35.

тут помню, а тут не помню (алкогольне сп"яніння?)
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:04

  flyman написав:
  whois2010 написав:
  yama написав:

Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"




Сьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.

Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.


це якийсь троллінг? для кого ці заклики?
школярі самі мають організувати виробництво? я маю сам у себе в гаражі точити стволи для Богдан? нахєра талони, якщо виробництва працюють і люде отримують зарплатню?
і ні слова нема про скорочення витрат на дерслужбу, слабовиків, утримання пенсіонерів-суде та інвалідів прокурорів. Я писав минулого тижня, що в центрі мого міста кубометри тротуарної плитки прямо зараз вкладають. Це вже рельси, чи ні? І хто в цьому винен?
автор - уйобок

яма підзаправився в генделику будівельника


«Думаємо, як провести тендери на ремонти доріг з оплатою після війни» :lol:
Розмова з Андрієм Садовим про сім'ю, дітей та міські скандали
https://zaxid.net/intervyu_z_andriyem_s ... a_n1615628
сонцесяйний хрунь гарно метикує :lol:
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:07

  ЛАД написав:
  fler написав:Найбільший вплив буде від фактору завершення "шари" у 2027 р. Тоді весь "непотріб" (хто не встиг влаштуватися - знайти роботу чи вдало одружитися) отримає чарівний пендель у вигляді відміни пільгового житла, різних видів грошових виплат і безоплатної медицини. Їм не позаздриш, бо в Україні на них чекає робота "як пощастить" та житло (якщо є) "хз в якому стані".
Звісно, що добре влаштовані біженці не повертатимуться або лише за особливих обставин. Чи багато таких? Статистика каже, що 10-15%.

И странно, что вы мечтаете о "чарівном пенделі" для них. Это что, зависть?

Ні, це виключно ваші фантазії.
fler
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