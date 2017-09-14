У статті нагадали, що протягом останніх тижнів росіяни просунулись під Костянтинівкою на вісім кілометрів. При цьому боєць Василь, командир одного з підрозділів 93-ї механізованої бригади, розповів, що за останні вісім місяців не отримав жодного поповнення. Бували випадки, що двоє солдатів витримували наступ десятка нападників. Наступ росіян спиняли лише завдяки можливостям дронів, оскільки техніка "не добиралася до окопів". Командир зауважив, що нестача людей — це найбільша проблема.
"У нас критична нестача особового складу. Ніхто не хоче воювати. Старий особовий склад залишився, він втомився і хоче, щоб його замінили, але ніхто його не замінює", — наголосив боєць.
Тим часом Василь назвав ще одну проблему на фронті. З його слів, це погана комунікація командування з передовою, а також приховування реальної ситуації. Також військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту, написало CNN. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/716 ... taciy-foto
Banderlog написав:всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп? То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? ))) я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.
Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )
Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )
Сметана трішки забродила ))
стопудово цуцику. мож ти і мотивацію їх напишеш? Для чого моїм ставати на сторону ухилянта? А не офіцера?) Та іще і порушувати закон. Бо вони в дитинстві мріяли охороняти гейпаради? Нікого вони бити не будуть. Затримають максимум на півдня. Навіть якщо при порушнику буде речовина схожа на наркотичну.
fox767676 написав: Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
Ти вже втомився допомагати ЗСУ ? Я - ні
Це не можливо перевірити Може ти як барабашов раз на місяць у шпиталь дитячі малюнки носиш і 200 грн стерненку Так дійсно не втомишся