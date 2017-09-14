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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14585145861458714588>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:48

У статті нагадали, що протягом останніх тижнів росіяни просунулись під Костянтинівкою на вісім кілометрів. При цьому боєць Василь, командир одного з підрозділів 93-ї механізованої бригади, розповів, що за останні вісім місяців не отримав жодного поповнення. Бували випадки, що двоє солдатів витримували наступ десятка нападників. Наступ росіян спиняли лише завдяки можливостям дронів, оскільки техніка "не добиралася до окопів". Командир зауважив, що нестача людей — це найбільша проблема.

"У нас критична нестача особового складу. Ніхто не хоче воювати. Старий особовий склад залишився, він втомився і хоче, щоб його замінили, але ніхто його не замінює", — наголосив боєць.

Тим часом Василь назвав ще одну проблему на фронті. З його слів, це погана комунікація командування з передовою, а також приховування реальної ситуації. Також військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту, написало CNN.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/716 ... taciy-foto
jump
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:55

  Banderlog написав:всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.


Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )

Сметана трішки забродила ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  jump написав:акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,


Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 18:57

  fox767676 написав:
  jump написав:акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,


Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані


Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:06

  pesikot написав:

Якщо ти захочешь комусь зламати носа, тебе ж свої відпиздять і здадуть )

Сметана трішки забродила ))
стопудово цуцику.
мож ти і мотивацію їх напишеш? Для чого моїм ставати на сторону ухилянта? А не офіцера?) Та іще і порушувати закон.
Бо вони в дитинстві мріяли охороняти гейпаради?
Нікого вони бити не будуть. Затримають максимум на півдня. Навіть якщо при порушнику буде речовина схожа на наркотичну.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:06

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  jump написав:акож військовий припустив, що "усі втомилися від цієї війни", і країна також втомилась допомагати фронту,


Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані


Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні


Це не можливо перевірити
Може ти як барабашов раз на місяць у шпиталь дитячі малюнки носиш і 200 грн стерненку
Так дійсно не втомишся
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

У Старому Бикові на Чернігівщині відкрили Алею пам’яті закатованих та вбитих під час окупації села
У Старому Бикові на Чернігівщині 28 липня відкрили Алею пам’яті шести цивільних жителів, що були закатовані та вбиті під час окупації села у 2022 році.


Повідомлено про підозру офіцеру РФ, який керував розстрілами евакуаційних авто під Києвом
Йдеться про події, що відбувалися між населеними пунктами Березівка і Бузова Бучанського району Київські області у березні 2022 року.

Російські військові, що облаштували в районі бойові позиції, розстрілювали цивільні автомобілі з мирними людьми, які намагались виїхати з окупації в напрямку Житомира.

На даному відрізку дороги окупанти вбили 22 людей, серед яких малолітня дитина. Ще 37 осіб визнано потерпілими, серед яких семеро було поранено. Одна з жінок внаслідок травм отримала інвалідність.


Как хорошо в оккупации ... от смены флага ничего не поменяется ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:12

  fox767676 написав:
  pesikot написав:
  fox767676 написав:
Якщо б "всі так всі" може і не так втомилися б
А якщо комусь з Кьольну чи Нью Йорку кортить "чий крим" і "жодних поступок анресору", то так, трохи втомлює невизначений час жити у підвишеному стані


Ти вже втомився допомагати ЗСУ ?
Я - ні


Це не можливо перевірити
Може ти як барабашов раз на місяць у шпиталь дитячі малюнки носиш і 200 грн стерненку
Так дійсно не втомишся


Але можливо переконатись, що ти вже втомився.

Бо це ти зрефлексував на той допис, а не я )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Було два вибухи нещодавно, балістика ...

Тому що, як тільки сирена завила, то відбувся перший вибух, одразу другий ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:26

  Xenon написав:
ЕС угрожает остановить помощь Украине

https://finance.liga.net/amp/ekonomika/ ... aya-pravda

Дивно, що модер не видалив це повідомлення.
Schmit
 
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