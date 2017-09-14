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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14584145851458614587>
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:45

  tumos написав:
  Shaman написав:ВСП напевне треба викликати. щоб потім не лише дубинками, а й прикладом отоварили :lol:

Как бы можно рассмотреть обратный вариант. ВСП проверило документы. Не имеет права на ношение. Вызывает полицию для составления админпротокола. Поэтому написал, не знаю.

так в такому випадку яка поліція. відразу оформлюють йому те право - носити військову форму 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 19:56

  Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:32

Як всі, то всі!©

  flyman написав:
  Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні.

Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником

Та бо Успіх приїхав і побачив, що з ухилянтів тупо збивають бабло!
А ДЕмобілізацією і далі, навіть, не пахне!!!

А Успіх - за справедливість! :lol:

Як всі, то всі!©
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:34

  ЛАД написав:Shaman
Вы сегодня в ударе. :)
Прочитал ваш первый пост, думал ответить. Прочитал, второй-третий - всякое желание отпало.
Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать.
Мозги вам промыли капитально. Не знаю где, если на экономфаке, то это грустно. Но тогда становится понятно, откуда у нас такие успехи в экономике.
Но промыли как-то странно. Представления о капитализме у вас примерно такие, как у меня лет 60 назад в годы моей комсомольской юности. :)
...
Написали вы очень много, но только подтвердили свой уровень инструктора райкома.
Кстати, вы опять много написали о диктатуре, авто- и демократии, но так и не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии.
Ваши призывы отвечать с аргументами... Увольте. С "профессионалами идеологического фронта" уровня инструктора райкома...
Мой совет (конечно, можете его проигнорировать) - не стоит вам обсуждать такие темы.
Не ваше это.

оце ЛАД феєрично. я витрачаю час, наводжу купу прикладів, а що у відповідь?
- "Мозги вам промыли капитально"
- "уровень инструктора райкома"
- "Я только исключил вас из чс, видимо, придётся восстанавливать."

оце всі аргументи? ЛАД, це чистий злив - бо ви навіть не намагаєтесь аргументувати. ;) а що ви можете взагалі аргументувати? рахунок на табло - власне, як й рівень життя й статус як в розвинених країнах, так й в різних автократіях/диктатурах.

а оце питання "не привели ни одного примера страны (кроме Ю. Кореи), ставшей богатой за годы после 2МВ благодаря демократии." ви знайшли чергове безглузде питання, на яке незрозуміло що відповідати? бо так, розвинені країни розвилися й до 2СВ. й відновилися доволі швидко, не експлуатуючи населення, як срср. включно з Німеччиною та Японією, які сильно постраждали внаслідок програшу.

хоча відповіді є - окрім Кореї, є інші азійські тигри - Тайвань (в першу чергу), Сінгапур та Гонконг. Гонконг до речі все, розвиток закінчився, тепер все згідно лінії партії.

Східна Європа - яка не могла розвиватися через те, що потрапила не в ту окупацію. але з 90х років зовсім інша картина. до речі, а чого США не поставили лояльні уряди, як срср, не скажете? 8)

як й Австралія, яка є розвинутою країною, хоча не мала колоній, так й країни Південної Америки, які не приймали участь в 2СВ, але не змогли розвинутися через свої диктатури, особливо ліві. Венесуела дуже яскравий приклад.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Валентина Матвиенко, путинская подельница выступила на форуме в Швейцарии
Ладно Швейцария как бы нейтральная, но шенген и со всех сторон окружена ЕС\НАТО
Ну и на форуме куча типа "союзников" , а никто слова плохого не сказал
Они себе ни в чем не отказывают
А ермасенки с сороcенками через "ям" призывают к гладиаторским боям и трудармии для остальных
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 29 лип, 2025 20:42, всього редагувалось 1 раз.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:40

Як так?©

  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права.

Так.
Там поліція, то старалась уникати нас/відводити погляд, коли поблизу були :lol:
А як десь, все ж таки довелось спілкуватись... то вони там такі "миленькі"/типу їдьте і не чіпайте/нічого не питайте... :lol: :mrgreen:
А тут - то вже нафуфирені/блатні...

Таки дійсно, що поліцаї там, а що тут - це наче ангели і чорти! :mrgreen: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:41

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Banderlog написав:Та я то можу і впасти) Я тобі пишу що по дрібних статтях військовослужбовці під час війни неосудні.

Успіх теж розписував картини маслом, як він на дємбєлі буде цивільних пинати, а сидить тихо на догляді за кицею як миша під віником

Та бо Успіх приїхав і побачив, що з ухилянтів тупо збивають бабло!
А ДЕмобілізацією і далі, навіть, не пахне!!!

А Успіх - за справедливість! :lol:

Як всі, то всі!©

вибач, а де ти побачив як збивають бабло? ти особисто стикався, з тебе пробували збивати? чи так в Інтернеті пишуть?

справедливість - це як? чого ти не питаєш про справедливість з тих, хто за хабарі втік за кордон? чогось немає питань. чого не питаєш тих, хто самовпевнено каже - вертів я на одному місці цю мобілізацію, я в армію не піду - до таких в тебе немає питань...

Успіх, в армії всі не потраплять - це аксіома. чи справедливість по успіховськи, що в армію мають потрапити лише ті та близькі тих, з ким у Успіха погані стосунки? ні, Успіх, це не справедливість...
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:44

  Успіх написав:
А Успіх - за справедливість! :lol:

Як всі, то всі!©


Справедливий, скільки податків ти заплатив, щоб компенсувати викинутий сир ?

Бо як тобі, то ти за.
А як ти - то ти в кущі, під спідницю дружини )
pesikot
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:44

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Пишу що поки мобілізований то непідсудний по дрібним статтям. Міліція навіть провірити документи не має права.

Так.
Там поліція, то старалась уникати нас/відводити погляд, коли поблизу були :lol:
А як десь, все ж таки довелось спілкуватись... то вони там такі "миленькі"/типу їдьте і не чіпайте/нічого не питайте... :lol: :mrgreen:
А тут - то вже нафуфирені/блатні...

Таки дійсно, що поліцаї там, а що тут - це наче ангели і чорти! :mrgreen:

так Успіх ти перейшов в чорти :lol:
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:49

  fox767676 написав:Валентина Матвиенко, путинская подельница выступила на форуме в Швейцарии
Ладно Швейцария как бы нейтральная, но шенген и со всех сторон окружена ЕС\НАТО
Ну и на форуме куча типа "союзников" , а никто слова плохого не сказал
Они себе ни в чем не отказывают
А ермасенки с сороcенками через "ям" призывают к гладиаторским боям и трудармии для остальных


Так и ты про Путина ничего плохого не сказал
Как и про Россию, в целом

Ни-че-го

У тебя Украина виновата, что осмелилась против России что-то там сказать
pesikot
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  #<1 ... 14584145851458614587>
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