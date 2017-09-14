Додано: Вів 29 лип, 2025 21:04

Shaman написав: Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?

То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))

я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють. всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде? По нормативу? А всп?То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки

смешной тигренок)расскажу историю из жизни...мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи...но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте)в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском...это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"...может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонента если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактовтак что не быкуй и да воздастся тебе)))