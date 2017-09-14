Не приведи Бог видеть реализацию представлений люмпена о справедливости – бессмысленную и беспощадную.
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Додано: Вів 29 лип, 2025 20:49
Додано: Вів 29 лип, 2025 21:04
смешной тигренок)
расскажу историю из жизни...
мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи...
но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте)
в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском...
это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"...
может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент
а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов
так что не быкуй и да воздастся тебе)))
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