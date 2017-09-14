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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14584145851458614587
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 20:49

  Успіх написав:А Успіх - за справедливість! :lol:

Не приведи Бог видеть реализацию представлений люмпена о справедливости – бессмысленную и беспощадную.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 21:04

  Shaman написав:
  Banderlog написав: всп кажеш? Це вже ближче))) ну і багато того всп? 102 наприклад, якщо тебе не убивають а розбили ніс, за який час приїде спасати твою тушку? По нормативу? А всп?
То ти кажеш що всп бє прикладами за образу гонору цивільних? Бо вони там всі за європейські цінності і люблять бити прикладами за безплатно? Це точна інформація? )))
я тобі скажу що буде, в всп тюрми на всіх нема, всп повідомить частину, і відпустить) дальше фронту нікого не зішлють.

бачиш, який приклад самовпевненості, - чомусь ти вважаєш, що якщо спробуєш комусь набити пику, то рятувати знадобиться чужу тушку. в житті з такими гоноровитими (які полюбляють домашнє насильство) трапляється навпаки 8)

смешной тигренок)
расскажу историю из жизни...
мой хороший знакомый, действующий сотрудник ГУР как то в июне ехал себе спокойно по Киеву и тут бусик волонтерский пытается тупо влезть перед ним, он не пропускает, ничинается тяни/толкай и перед светофором эти абизяны тупо подрезают, из буса выскакивает два "воина" и начинают тупо быковать аки бвндерлохи...
но т.к. не "пересичный", один звонок, через 5 минут приехала группа, это время полиция разбиралась в инцинденте)
в итоге эти "воины" через 2 дня были в посадке под Покровском...
это один из вариантов развитий событий которые упускают "православные герои"...
может быть вариант с ответкой в челюсть, х.з. кто там оппонент
а если "группа и с оружием" быкует в городе, то возможна и ликвидация "ДРГ" спецурой с отчетом о найденных в телепоне святых указаний гундяева и организации терактов
так что не быкуй и да воздастся тебе)))
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  #<1 ... 14584145851458614587
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