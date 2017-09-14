andrijk777 написав:Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис.
...... Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
Так с этим на этой ветке никто и не спорит... На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну и да - до "заветных" 24х лямов -- не так, что бы и далеко:
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, эту оценку привел Институт демографии и качества жизни НАН.
"Из-за войны численность населения Украины значительно сократилась — с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в 2024 году, а к 2051 году может уменьшиться до 25,2 млн", — написал он.
стоит ли своих детей таком риску подвергать?
якому ризику? по-перше, в тебе взагалі, діти є? бо якщо згадати історії твоєї першої втечі, кордон ти намагався перетнути один. тому, якщо діти в тебе з'явилися там (що маловірогідно), то так, нехай живуть там.
я так розумію тобі більше до вподоби без ризику жити в гетто з сирійцями? вже знайшов спільну мову?
budivelnik написав:Є у нас один теоретик в якого ринок-це набір законів написаних чиновниками... або обмежене місце на якому все зайнято і хто перший встав-того й тапки а іншим нічого не світить поки можновладці.....
Ні, місіонер, ні. Ти знов прямо брешеш. Прямо. Тобі 15 років пояснялось, що ринок - це надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренції між виробниками. А ти, теоретик, у ШІ на 16 році вирішив взнати, і коли отримав відповідь, то здивовано запитав: "То де тут про надлишок товарів?"
detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція. Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане.. (Наводиш цитати Ші) То де тут про надлишок товарів?
Комедія... Прямо ж навіть після макання тебе в цитати знов!!!!! брешеш, як дихаєш.
Про "ринок-це набір законів написаних чиновниками.." --- в мене ніколи не було й близько. Було про вплив на розвиток ринку регуляторів (законів і т.д.) Про вплив. Про все зайнято і нікому не світить - ти спростив до повного перекручення суті. Склав єралашика.
Знов від місіонера один і той же сценарій -- збрехати, перекрутити чуже й своє пропхати 😁 Типовий місіонер..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 лип, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:...... Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто
Так с этим на этой ветке никто и не спорит... На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55. ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается. Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!" https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0