RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14585145861458714588
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 22:12

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Скажіть, будь ласка - а з 1,50хв по 4,40хв - це проплачена акторка розказує?
Ні?
Тоді моє просте звичне питання - "як так?"©
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8412
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 22:30

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  andrijk777 написав:Не розумію звідки ці цифри. А якщо буде менше 24 млн то що станеться? Апокаліпсис. :D

......
Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто

Так с этим на этой ветке никто и не спорит...
На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну и да - до "заветных" 24х лямов -- не так, что бы и далеко:
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в своем telegram-канале. По его словам, эту оценку привел Институт демографии и качества жизни НАН.

"Из-за войны численность населения Украины значительно сократилась — с 42 млн в 2022 году до 35,8 млн в 2024 году, а к 2051 году может уменьшиться до 25,2 млн", — написал он.

стоит ли своих детей таком риску подвергать? :roll:

якому ризику? по-перше, в тебе взагалі, діти є? бо якщо згадати історії твоєї першої втечі, кордон ти намагався перетнути один. тому, якщо діти в тебе з'явилися там (що маловірогідно), то так, нехай живуть там.

я так розумію тобі більше до вподоби без ризику жити в гетто з сирійцями? вже знайшов спільну мову? :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9230
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 22:31

  budivelnik написав:Є у нас один теоретик в якого ринок-це набір законів написаних чиновниками... або обмежене місце на якому все зайнято і хто перший встав-того й тапки а іншим нічого не світить поки можновладці.....

Ні, місіонер, ні.
Ти знов прямо брешеш. Прямо.
Тобі 15 років пояснялось, що ринок - це надлишок товарів-послуг, виробників, конкуренції між виробниками.
А ти, теоретик, у ШІ на 16 році вирішив взнати, і коли отримав відповідь, то здивовано запитав: "То де тут про надлишок товарів?"

Факт. Макаю тебе фактом:
Суб 26 лип, 2025 18:23
Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Ринок - це надлишок. Товарів, послуг. Виробників. Конкуренція.
Якщо цього нема, то це що завгодно, але НЕ ринок.
Це в якій з книжок ти знайшов подібну трактовку
якщо можна-приведи ссилочу на книжку/автора/сторінку де це написане..
(Наводиш цитати Ші)
То де тут про надлишок товарів?

Комедія... Прямо ж навіть після макання тебе в цитати знов!!!!! брешеш, як дихаєш.

Про "ринок-це набір законів написаних чиновниками.." --- в мене ніколи не було й близько. Було про вплив на розвиток ринку регуляторів (законів і т.д.) Про вплив.
Про все зайнято і нікому не світить - ти спростив до повного перекручення суті. Склав єралашика.

Знов від місіонера один і той же сценарій -- збрехати, перекрутити чуже й своє пропхати 😁
Типовий місіонер..
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 29 лип, 2025 22:38, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 24928
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2132 раз.
Подякували: 3230 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 29 лип, 2025 22:37

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:......
Значить розганяти страшилки і боятись самому про те що ми зникнемо як нація - як мінімум в найближчих 100 років - не варто

Так с этим на этой ветке никто и не спорит...
На этой ветке осторожно спрашивают: "если село вымирает (это, надеюсь - очевидно?) - точно нужно дожидаться последнего жителя? -- или лучше переехать в ближайший город?".
по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.

Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55.
ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается.
Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!" :roll:
https://www.youtube.com/watch?v=SRARPdrTUp0
_hunter
 
Повідомлень: 10144
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14585145861458714588
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 113046
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 294114
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 960154
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (14581)
29.07.2025 22:36
Ринок ОВДП (9264)
29.07.2025 20:36
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.