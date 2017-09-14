Ситуація з постачанням води на окупованій Росією території Донецької області стала критичною. Минулого тижня там ще більше скоротили подачу води: її дають всього один раз на три дні в самому Донецьку і раз на два дні - в інших містах, зокрема, в Маріуполі
«У нас безвідходне виробництво води: яйця зварив, потім руки в цій воді помив, потім ще в туалеті використав»
що можна порадити - нехай читають/дивляться Дюну... без деокупації схоже інших варіантів немає...
в Криму буде те саме, на жаль...
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 29 лип, 2025 23:03, всього редагувалось 1 раз.
Shaman Можете засчитать слив, не возражаю. Но вы сами рассказывали о суперуспешном развитии демократических стран. Я и попросил примеры. Вы не привели. Инструктор райкома по идеологии не может быть никем, кроме балабола. Не обижайтесь, просто надоело. Кстати, в армии не встречал ни одного толкового офицера замполита. Хорошо помню, как в Ереване пообещал сводить солдат в Эчмиадзин и какую истерику устроил замполит: "Пропаганда религии!", - и добился, что командир запретил. Я их, правда, всё равно сводил, но предупредил: "Проболтаетесь, пеняйте на себя".
ЛАД написав:Shaman Можете засчитать слив, не возражаю. Но вы сами рассказывали о суперуспешном развитии демократических стран. Я и попросил примеры. Вы не привели. Инструктор райкома по идеологии не может быть никем, кроме балабола. Не обижайтесь, просто надоело. ...
яких прикладів вам не вистачає? США, Канада, Англія, Франція, Німеччина, Італія, Скандинавія, Японія, Корея, Тайвань, Австралія? Польща, та ж Прибалтика, Чехія? чого ще не вистачає?
upd ба більше, оцей весь розвиток Китаю базується на співпраці з Заходом - оце було дуже далекоглядне рішення Дена. подивимось, що станеться з Китаєм після не дуже далекоглядного рішення Сі - конфліктувати
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 29 лип, 2025 23:21, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:по-перше, тобі відповідають, що до останнього мешканця - це навіть не 100 років - тобто це вже не твоя проблема. й другий нюанс, про який ти не думаєш - скільки в нас зараз живе людей в селі? 15-20%? а для ефективної обробки землі достатньо 1% - так тим працьовитим, хто залишиться - навпаки дуже зручно - в селі будуть жити люди однакових поглядів, небагато, але достатньо. бо повністю село не вимре НІКОЛИ. окреме може бути, а загалом - ні.
Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55. ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается. Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!"
а ну наведи розрахунок, що через 50-55 років зникне останній українець - чи знову заплутався в розрахунках? ну не твоє це
проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення.
Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
Я трошки уточню Проблеми з пенсіями виникають в тому випадку коли пенсіонери живуть ЗА РАХУНОК відрахувань з доходів СВОЇХ дітей. Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, бо продуктивність праці це і є похідна від капіталізації робочого місця, і там де зараз працюють(важко) три раба- завтра легко може працювати ОДИН з морем інструментів/технологій і при цьому він буде створювати БІЛЬШЕ ніж три раба.. Яскравий приклад Африки.. Їсти їм возять , вони ЗБІЛЬШУЮТЬ свою чисельність і все одно ГОЛОДНІ і їм знову треба возити ВЖЕ БІЛЬШЕ їсти.
_hunter написав:Ну да: "це навіть не 100 років" - примерно 50-55. ОК: "меньше народу - больше кислороду" -- ответ принимается. Правда не совсем понятно, что будет с тем же ПФУ и "социалками"/медициной, но ответ - как я понимаю "не нужон нам (в селе) этот ваш интернет!"
а ну наведи розрахунок, що через 50-55 років зникне останній українець - чи знову заплутався в розрахунках? ну не твоє це
проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина?
а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення.
Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ровно та же, что и с пенсиями: оплачивать их за какие шиши - если в стране одни пенсионеры? А нагрузка - опять же из-за роста процента больных/пожилых - будет только расти...
Если в розвинених країнах будут "проблемы" - в "этой стране" будет катастрофа
про 15-20 млн буде швидше - це помилкове припущення, яке показує, що ти не розумієш, як працює демографічна статистика.
а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії. в Німеччині та не тільки пенсійний вік - 67 років. й це не межа
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 29 лип, 2025 23:26, всього редагувалось 1 раз.
_hunter написав:Расчет - прямо в том сообщении, на которое ты отвечал... - 10 лямов за 30 лет. Остальные 15-20 пойдут сильно быстрее. Будут ли в страну завозить "ценных азиатских специалистов" - и какая в итоге нация окажется преобладающей - вопрос открытый.
Ще раз для переляканих В Естонії-практично мононація, за виключенням Нарви... Густина - 30 осіб на км2... тобто це еквівалент 18 млн в Україні на 600 000+км2 При цьому, якість життя в Єстонії в півтора рази вища ніж в довоєнній Україні. Поясни собі Чому Естонія з своїми 30 осіб на км2 без завозу імігрантів живе краще ніж наприклад люди з наступних країн Бангладеш __________1265_____в 42 рази більше Ліван________________667_____в 20 рази більше Бурунді______________463_____в 15 рази більше Гаїті________________414_____в 12 рази більше Пакистан_____________287_____в 9 рази більше Можеш пояснити?