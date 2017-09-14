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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14588145891459014591
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:16

діди 60+ с вєщамі на виход

будівельнику, холяві, Василю-Рівне посвящається
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:23

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  flyman написав:...........
невже нацики профінансували
Точно нет.
Их кто-то профинансировал.
Кто, гадать не буду.

а я тобі відповім ЛАД - ті самі люди, які зараз фінансують ЗСУ через донати. для тебе це незрозуміла річ - як люди організувалися, й організували фінансування. спитай в Чмута, Притули та Стерненка. але це треба самостійно відповідати за свої дії, а не чекати, коли хтось за тебе щось зробить 8)
Главное у Стерненко. :)
А вы, смотрю, успешно перенимаете опыт песикота и будивельника - уже и тыкать начали.

И да, возможно, в с/х достаточно от 1 до 3-4%, правда, не от населения, а от общего числа занятых в нархозе, но для этого нужны очень большие капиталовложения.
Пока что у нас в с/х в 2019 занято 13,82% (в 2010 - 17%). Для примера в Польше не революционно меньше - 9,15%.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 00:36

  _hunter написав:.........
Уже устал повторять: меньше "якай"... Ок: у тебя - есть. А у клиентов твоего "супермаркета"?.. - да и вообще по стране - с медианной-то ЗП в 500 у.е.
Не надо преувеличивать - не с медианной, а средней.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:03

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  Shaman написав:проблема з пенсіями так. а з медициною яка проблема? в Естонії погана медицина? :shock:

а з пенсіями проблема виникне навіть в розвинених країнах при зменшенні населення. але це вже складно, ти такі матерії не розумієш
......
Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - то демографічні проблеми ховаються, ......

Дельное уточнение. Но небольшой встречный вопрос: это же про Швейцарию сейчас было? - или про какую страну? 🤔
Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 01:08

  _hunter написав:
  Shaman написав:.......
а у пенсії є просте рішення - будемо працювати - й в 60 років, й в 70 років - такі реалії. в Німеччині та не тільки пенсійний вік - 67 років. й це не межа

Аргументируй ;)
Или ты думаешь, что народ вокруг смотря - будет эту мантру повторять?
https://platform.theverge.com/wp-conten ... s-fine.jpg

Угу - до 70ти. При "возрасте дожития в 68"... Ну и к каким "чудесам" в экономике это приводит - можно на примере Японии посмотреть.
Ну вот кто доживёт, тот и будет работать до 70... 80... 90... Пока не сдохнет.
А вот не фиг так долго жить. За такую удачу расплачиваться нужно. :)
ЛАД
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  #<1 ... 14588145891459014591
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