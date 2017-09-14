Троє військових загинули та 18 отримали поранення
Росіяни у телеграмі зазначили, що удару завдали по селі Гончарівське Чернігівської області. За їхніми даними, навчальний центр Сухопутних військ стратегічного резерву ЗСУ атакували відразу дві ракети «Іскандер», одна з яких була з касетною бойовою частиною.
з коментів про цей полігон
"Командира військової частини, комбатів та ротних даного нц потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. 4 базових шикування на добу, окремо шикування щоб видати воду, шикування щоб показово прибити телефон до сосни, шикування для спілкування з представниками рекрутингу, шикування для рознарядки на валку лісу - керівництво нц поахуївало"
Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
Створено комісію на комісію щодо комісії які розслідували комісії по влучанню в навч центри минулих разів після комісії
тиждень тому був удар по іншому полігону-усе приховали....
Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом
Відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.
Пряма мова командира роти: "Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково.
кожна наступна заміна командувачів призводить до ще гірших наслідків