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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14589145901459114592
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 08:44

Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові
Троє військових загинули та 18 отримали поранення

Росіяни у телеграмі зазначили, що удару завдали по селі Гончарівське Чернігівської області. За їхніми даними, навчальний центр Сухопутних військ стратегічного резерву ЗСУ атакували відразу дві ракети «Іскандер», одна з яких була з касетною бойовою частиною.
https://zaxid.net/rosiyani_vdarili_po_n ... i_n1615828

з коментів про цей полігон :shock:
"Командира військової частини, комбатів та ротних даного нц потрібно притягувати до кримінальної відповідальності. 4 базових шикування на добу, окремо шикування щоб видати воду, шикування щоб показово прибити телефон до сосни, шикування для спілкування з представниками рекрутингу, шикування для рознарядки на валку лісу - керівництво нц поахуївало"

Для з'ясування всіх обставин і причин втрати особового складу створено комісію та призначено службове розслідування. Комісію очолить начальник Військової служби правопорядку ЗСУ.
https://zaxid.net/news/

Створено комісію на комісію щодо комісії які розслідували комісії по влучанню в навч центри минулих разів після комісії :?

тиждень тому був удар по іншому полігону-усе приховали....

Військові попереджають про ризик оточення під Покровськом і Мирноградом :?
Відомо щонайменше про три бригади, які можуть опинитися в ризикованому становищі.
Пряма мова командира роти: "Перша група противника вже в Родинському, так само вони вже діють на підступах до Білицького. Якщо вони захоплять ці населені пункти, логістика "закінчиться" на Мирнограді й сформується оточення. Ми ризикуємо втратити людей, які стримували противника майже рік на цьому напрямку. Ми боїмось, що все може закінчитись, як в Авдіївці та як в Вугледарі. Коли тримали до останнього, і в результаті втратили і міста, і людей. А це поганий сценарій. Можливо суспільний резонанс допоможе хоч частково. :shock:
https://www.pravda.com.ua/news/2025/07/29/7524001/

кожна наступна заміна командувачів призводить до ще гірших наслідків :?
jump
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..

Питання до оточуючих
Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?

ПС
Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...
budivelnik
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