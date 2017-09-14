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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14589145901459114592
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:31

  ЛАД написав:
  _hunter написав:.........
Уже устал повторять: меньше "якай"... Ок: у тебя - есть. А у клиентов твоего "супермаркета"?.. - да и вообще по стране - с медианной-то ЗП в 500 у.е.
Не надо преувеличивать - не с медианной, а средней.

Я специально проверил...
Медианная зарплата в Украине выросла на 25% - с 17 200 грн в марте 2024 года до 21 500 грн в марте 2025 года.

Как сообщили NV Бізнес в пресс-службе OLX, согласно аналитике OLX Работа, специалисты платформы исследовали в каких сферах произошел наибольший прирост по оплате труда, а также где произошло падение.

https://biz.nv.ua/sviy-biznes/stroitels ... 12183.html
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:36

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
......

Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. :lol:
-- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 09:37

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..

Питання до оточуючих
Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?

ПС
Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...

Так це місіонери є ждунами.
Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ.
Не рік, не два..

Комедія та й годі.
_____________________________
*2 При середньому доході, який рівний середньому по державі(20 000 грн/місяць) накопити перший 1 млн грн відкладаючи 50% від доходу - можна за якихось 10 років...*
Пенсії в Україні
А то і овсі на 1/3 жити:
*Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях
Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки
За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...*
viewtopic.php?uid=41245&f=70&t=221395&start=39570

І дивується, що люди оминають його з його кеп-очевидними місією-співом, як оминають свідків Єгових.
Та обирають інші варіанти.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:06

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. :lol:
-- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей.
Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ
Кожен з нас може вплинути на себе..
От і виходить
Якщо внаслідок впливу вийде- урод
То в нас буде країна уродів..
Якщо нормальний- то й країна буде нормальною.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Так це місіонери є ждунами.
Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ.
Не рік, не два..
Труси-хрести
Причина - наслідок
1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути.
Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили.
2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни
3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую..
А саме
Пахати десятки років поки в них щось зявиться
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 10:21

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. :lol:
-- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей.
Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ
......

Именно по этой причине я и спросил: где все те МІЛЬЙОНІВ людей - с медианой ЗП в пол тыщщи - которые снять всю нагрузку с ПФУ должны?
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