ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
Питання до оточуючих Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?
ПС Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...
Так це місіонери є ждунами. Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ. Не рік, не два..
Комедія та й годі. _____________________________ *2 При середньому доході, який рівний середньому по державі(20 000 грн/місяць) накопити перший 1 млн грн відкладаючи 50% від доходу - можна за якихось 10 років...* Пенсії в Україні А то і овсі на 1/3 жити: *Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...* viewtopic.php?uid=41245&f=70&t=221395&start=39570
І дивується, що люди оминають його з його кеп-очевидними місією-співом, як оминають свідків Єгових. Та обирають інші варіанти.
ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей. Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ Кожен з нас може вплинути на себе.. От і виходить Якщо внаслідок впливу вийде- урод То в нас буде країна уродів.. Якщо нормальний- то й країна буде нормальною.
detroytred написав:Так це місіонери є ждунами. Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ. Не рік, не два..
Труси-хрести Причина - наслідок 1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути. Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили. 2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни 3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую.. А саме Пахати десятки років поки в них щось зявиться
budivelnik написав:А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей. Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ ......
Именно по этой причине я и спросил: где все те МІЛЬЙОНІВ людей - с медианой ЗП в пол тыщщи - которые снять всю нагрузку с ПФУ должны?