Додано: Сер 30 лип, 2025 11:13

budivelnik написав: detroytred написав: Так це місіонери є ждунами.

Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ.

Не рік, не два.. Так це місіонери є ждунами.Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ.Не рік, не два.. Труси-хрести

Причина - наслідок

1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути.

Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили.

2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни

3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую..

А саме

Пахати десятки років поки в них щось зявиться Труси-хрестиПричина - наслідок1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути.Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили.2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую..А самеПахати десятки років поки в них щось зявиться

Ти мабуть забув свій же спів --- від зміни міст доданків сума не змінюється:*ТомуСтратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного свояПросто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більшеТой хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.Кожному-своє...Головне , щоб той хто паше але відмовляє собі в молодості-не нив в молодостіТой хто халявив в молодості- не нив в старості.Тільки ти відмовляв в молодості, а вони отримають складнощі в старості.До того ж ти три рази банкротів... міг би ще... і не факт, що кожен, як ти зміг би піднятися після чергового банкротства.А те, що в старості потім оті будуть вимагати..., так це претензії не не стільки до них, а більше до тих, хто їм обіцяє (обдурює...).___________________________От тільки не просто "втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45 ", а жити родиною десять+ років на 10 тис. або і овсі на 6, то трешак повний (((((((____________________________І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.