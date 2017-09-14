ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..
Питання до оточуючих Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?
ПС Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...
Так це місіонери є ждунами. Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ. Не рік, не два..
Комедія та й годі. _____________________________ *2 При середньому доході, який рівний середньому по державі(20 000 грн/місяць) накопити перший 1 млн грн відкладаючи 50% від доходу - можна за якихось 10 років...* Пенсії в Україні А то і овсі на 1/3 жити: *Ще за пару рокі до твоєї появи на цих сторінках я приводив таку билину,побудовану на реальних подіях Людина ,заробляє всього в три рази більше мінімалки За 1/3 від заробленого живе, 2/3 вкладає в свій бізнес...* viewtopic.php?uid=41245&f=70&t=221395&start=39570
І дивується, що люди оминають його з його кеп-очевидними місією-співом, як оминають свідків Єгових. Та обирають інші варіанти.
ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст. И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей. Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ Кожен з нас може вплинути на себе.. От і виходить Якщо внаслідок впливу вийде- урод То в нас буде країна уродів.. Якщо нормальний- то й країна буде нормальною.
detroytred написав:Так це місіонери є ждунами. Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ. Не рік, не два..
Труси-хрести Причина - наслідок 1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути. Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили. 2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни 3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую.. А саме Пахати десятки років поки в них щось зявиться
budivelnik написав:А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію. Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців.. ......
Ага, т.е. мы "плавно" перешли от обсуждения перспектив страны к обсуждению перспектив одного конкретного человека. -- сразу писать нужно было "та мне на те проблемы пофиг - я себя обеспечил" -- я бы это сообщение даже не комментировал бы.
Країна складається з МІЛЬЙОНІВ людей. Жоден з нас не в стані вплинути на ВСЮ КРАЇНУ ......
Именно по этой причине я и спросил: где все те МІЛЬЙОНІВ людей - с медианой ЗП в пол тыщщи - которые снять всю нагрузку с ПФУ должны?
detroytred написав:Так це місіонери є ждунами. Ждуть, поки оточуючі почнуть за їх рецептом з 20 тис. грн. десять вкладати, а на 10 тис., які залишаються, жити РОДИНОЮ. Не рік, не два..
Труси-хрести Причина - наслідок 1 Ті хто себе забезпечив-вже не ждуни , вони вже там де хотіли бути. Так на це пішли десятки років...Але ці роки вони не чекали-вони щось робили. 2 Ті хто чекають поки можновладці створять( і не факт що створять те що люмпени чекають) - от ті ждуни 3 І все одно , навіть дочекавшись(просравши десятки років) ждунам ПРИЙДЕТЬСЯ робити те що я описую.. А саме Пахати десятки років поки в них щось зявиться
Ти мабуть забув свій же спів --- від зміни міст доданків сума не змінюється:
*Тому Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.
Тільки ти відмовляв в молодості, а вони отримають складнощі в старості. До того ж ти три рази банкротів... міг би ще... і не факт, що кожен, як ти зміг би піднятися після чергового банкротства.
А те, що в старості потім оті будуть вимагати..., так це претензії не не стільки до них, а більше до тих, хто їм обіцяє (обдурює...). ___________________________ От тільки не просто "втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45 ", а жити родиною десять+ років на 10 тис. або і овсі на 6, то трешак повний ((((((( ____________________________ І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 лип, 2025 11:20, всього редагувалось 1 раз.
Щоб закупити люксові Toyota Land Cruiser Prado у Держспецзвʼязку змінили специфікацію потрібних авто, щоб обійти ліміт уряду в 1200000 грн на один автомобіль
Про це в етері Еспресо громадський діяч, волонтер Святослав Літинський.
"Від початку повномасштабного вторгнення особисто мої збори дозволи перевезти для потреб ЗСУ 230 автомобілів. Окрема частина від цих автомобілів була поремонтована також. Оскільки потреба ремонту авто для ЗСУ теж є. Читаючи новину про закупівлю Держспецзвʼязком люксових Toyota Land Cruiser Prado, я розумію, що сьогодні в Україні є два світи. Якщо я понад 30% свого доходу інвестує в те, щоб держава не зникла, то в мене виникають питання чому саме держава цього не робить", - розповів Літинський.
Волонтер зауважив, що досі незрозуміло для яких потреб Держспецзвʼязку потрібні саме модель Toyota Land Cruiser Prado.
"Сьогодні державні органи дозволяють собі купувати автомобілі вартістю $72000. При чому уряд встановив у 1200000 грн. Втім, щоб обійти цей ліміт у Держспецзвʼязку заявили про потребу супер люксових авто і дають детальну специфікацію, щоб це були саме Toyota Land Cruiser Prado. Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт. Тобто, у Держспецзвʼязку можуть купити автомобіль за 3000000 грн невідомо для яких потреб. Незрозуміло чому вони не можуть розглянути інші марки авто - Peugeot або Renault", - додав він. https://espreso.tv/suspilstvo-u-derzhsp ... -litinskiy
jump у Просто вышел новый 250й Прадо(модный) и забронированные пэрэможныкы решили прибарахлиться. В 24году на эти Прадо очередь была из тех, кто его в момент пития кохфэ в Ялте предзаказал. Сейчас они в наличии в салонах есть и не по одной штуке. И вообще холопам радоваться надо, что баре не GX550 себе за 4.1млн заказали, а что то подешевле, и не звездя в интернетах, продолжать работать и платить налоги(146% от дохода, всё по Будивельныку с Маттабом), там скоро ещё что то новое и подходящее силовикам выйдет.