flyman написав:якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...
для початку спробуйте співставити кількість населення, коефіцієнт фертильності та народжуванність за рік - ці цифри поєднані. складна задачка для вас? головне самовпевнено жонглювати цифрами.
перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться. а хтось ще й підгавкує
в Україні все погано, окей. твій вклад в народжуванність 0,0 й таким й залишиться. так ти маєш зубами гризти, щоб залишитись в Європі. а так зрозуміло, що ти повернешся, як тільки в України безпечно. що це - лицемірство левел 100?
jump написав:Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові Троє військових загинули та 18 отримали поранення
Судя по количеству пострадавших, разнесло одну палатку. Виноватым, скорее всего, окажется взводный, который не выполнил команду рассредоточить ЛС.
Огромное недоумение вызывает информация о построении для раздачи воды. Везде, где мне пришлось побывать, вода привозится на подразделение, складируется где-то в доступном месте, и каждый берет себе по мере необходимости. Недостатка не возникает. Проблемы с водой бывают только на позициях, куда ее приходится носить на себе.
це дані на 21:30...та й не напишуть правди... місцеві в тг пишуть про сотню, кацапи про "до 200 чол"
у цьому випадку-узагалі не надали інфо, скільки вояків загинуло 22 липня у Кам'янецькій громаді Кропивницького району Кіровоградської області оголосили Днем жалоби. Голова Кам'янецької громади Олександр Сириця у телефонній розмові щодо Дня жалоби й загиблих 22 липня сказав Суспільному, що більше інформації надати не може.
22 липня Суспільне відправило інформаційні запити Командуванню Сухопутних військ та Оперативному командуванню "Південь" Збройних сил України щодо наслідків ракетного удару, здійсненого російською армією 21 липня на території Кам'янецької громади Кропивницького району Кіровоградської області, зокрема про загиблих та поранених внаслідок обстрілу. https://suspilne.media/kropyvnytskiy/10 ... so-vidomo/
Скандал у 34 бригаді берегової оборони: бійці звернулись до командування через некомпетентного командира. Причиною розголосу стало відео, яке стосується 34 бригади берегової оборони і поширюється на російських пабліках. На ньому окупанти дронами атакують українських бійців, яких відправили на штурм позицій. Повідомляється, що нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило "поміняти місцями наших бійців з окупантами". Відео опубліковане, щоб "наочно показати, чим закінчуватися вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, хорошого постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів". Автори каналу повідомили, що вже зв'язалися з кількома людьми з вищого військового керівництва і їм пообіцяли зробити все можливе, щоб уникнути непорозуміння нових керівників 34 бригади берегової оборони та "безглуздих втрат життів наших військовослужбовців".
"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу… Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться — це призведе до висадки росіян на правий берег", — написав Бунятов. https://focus.ua/uk/voennye-novosti/716 ... tsya-v-nul
flyman написав:якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"
Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...
перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться.
Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек
Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.
а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза
И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.
jump написав: Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт
Офигеть! Совсем спецвязь зажралась! Антенны им подавай! Нефиг! Пусть полевку тянут!
Человек честно признался, что не знает, для каких потребностей приобретаются машины, но не отказывает себе в удовольствии погонять по этому поводу. Впрочем, после того, как Тойоту обозвали люксовой, дальше можно было и не читать.
Спецвязь - это то, на чем вообще нельзя экономить. Это более важно, чем любые системы вооружений. Волонтеры, конечно, спасибо, но лезть туда, где ничего не понимаешь, не стоит.
jump написав: Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт
Офигеть! Совсем спецвязь зажралась! Антенны им подавай! Нефиг! Пусть полевку тянут!
Человек честно признался, что не знает, для каких потребностей приобретаются машины, но не отказывает себе в удовольствии погонять по этому поводу. Впрочем, после того, как Тойоту обозвали люксовой, дальше можно было и не читать.
Спецвязь - это то, на чем вообще нельзя экономить. Это более важно, чем любые системы вооружений. Волонтеры, конечно, спасибо, но лезть туда, где ничего не понимаешь, не стоит.
Тойота была НЕлюксовой в наши школьные годы. Ну и чуть позже, до 95года(Прадо) И сейчас такая модель есть, на ней какие то мутные личности по городу у нас ездят на левых номерах, ну и ваххабиты воюют. Lc76-79, погуглите. Кстати в эмиратах и японии она стоит столько же, как и LC300. Но тут вопрос в том, зачем покупать топовый Прадо на коже, КДСС и гибрид, если прекрасно всё "спецоборудование" входит в Хайлюкс или Навару с Рейнджером за 35-40тыс. А для работы на местности нужен бус(офис), а не обычный кроссовер(по салону).
Shaman написав:перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться.
Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек
Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.
а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза
И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.
це не статистика, а маніпуляція, й ти сам це показуєш, хоча може й не розумієш цього 2024-2025 - це погані роки з точки зору народжуванності, бо в країні війна. в статті, де цим займаються профі є деякі оцінки:
Это важно, потому что год окончания войны очень сильно влияет на демографическую ситуацию. Демографические процессы до войны, во время войны, 2-3 года после ее завершения и 4-5 лет далее существенно отличаются по своему характеру. И это влияет на общий демографический прогноз.
Подчеркиваю, что это исключительно наша экспертная оценка.
целом, мы считаем, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться по обеим сценариям, а смертность будет уменьшаться. Причем уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.
професіонал, який прогнозує, розуміє, як багато він робить припущень, й як від цього залежить прогноз.
а балаболу що, що ні за що не відповідає, бреше, що хоче. ми з чого почали - хтось ляпнув, що за 50-55 років українців не буде. я сказав брехня, утерлись, тепер розповідають про 9 млн незрозуміло коли. хлопці, через 60 років для вас те саме, що й через мільйон років - колись буде.
ознака того, що ви лише паніку розводите - ви нічого не пропонує, лише жахаєте, як все буде погано. ще й накидає на тих, хто каже, що треба щось робити - з вашої точки зору треба лише волати, а там хтось щось зробити. нікчемні балаболи
Shaman написав:перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться.
Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек
Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.
а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза
И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.
2024-2025 - це погані роки з точки зору народжуванності, бо в країні війна. в статті, де цим займаються профі є деякі оцінки:
Это важно, потому что год окончания войны очень сильно влияет на демографическую ситуацию. Демографические процессы до войны, во время войны, 2-3 года после ее завершения и 4-5 лет далее существенно отличаются по своему характеру. И это влияет на общий демографический прогноз.
Подчеркиваю, что это исключительно наша экспертная оценка.
целом, мы считаем, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться по обеим сценариям, а смертность будет уменьшаться. Причем уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.
професіонал, який прогнозує, розуміє, як багато він робить припущень, й як від цього залежить прогноз.
Ну да просто отличный пример "объективных данных“: года плохие - не берем - а дальше ОЧЕВИДНО ЖЕ - будет только лучше.
Ты там главного не понял - рождаемость МОЖЕТ выйти (а может и не выйти) - но БАЗА там будет - вон те 20 с небольшим лямов.