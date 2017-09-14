RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14590145911459214593
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:47

  _hunter написав:
  flyman написав:якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"

Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...

для початку спробуйте співставити кількість населення, коефіцієнт фертильності та народжуванність за рік - ці цифри поєднані. складна задачка для вас? головне самовпевнено жонглювати цифрами.

перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться. а хтось ще й підгавкує :lol:

в Україні все погано, окей. твій вклад в народжуванність 0,0 й таким й залишиться. так ти маєш зубами гризти, щоб залишитись в Європі. а так зрозуміло, що ти повернешся, як тільки в України безпечно. що це - лицемірство левел 100? :shock:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9242
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 11:59

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:Да ни про какую. В странах Зап. Европы точно так же гадают, как быть с пенсионерами и насколько поднять пенс. возраст.
И никакая рентная плата не помогает.
А тих в кого є рентна плата-пофігу встановлений Державою вік виходу на пенсію.
Для тих в кого нема - приходиться бути залежними від рішень можновладців..

Питання до оточуючих
Так ви спите і бачите як можновладці починають про вас думати, чи все таки вже засучили рукава і створюєте капітал?

ПС
Для тих хто СТВОРЮЄ - не варто оглядатись на ждунів, бо ждуни єдино чим сильні- так це масою...

Как в нынешних условиях быстро его створити?
С учётом рисков бусификации и границы "по Днепру"(не дай Аллах)
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:04

  Сибарит написав:
  jump написав:Росіяни вдарили по навчальному підрозділу Сухопутних військ ЗСУ, загинули військові
Троє військових загинули та 18 отримали поранення

Судя по количеству пострадавших, разнесло одну палатку.
Виноватым, скорее всего, окажется взводный, который не выполнил команду рассредоточить ЛС.

Огромное недоумение вызывает информация о построении для раздачи воды. Везде, где мне пришлось побывать, вода привозится на подразделение, складируется где-то в доступном месте, и каждый берет себе по мере необходимости. Недостатка не возникает. Проблемы с водой бывают только на позициях, куда ее приходится носить на себе.



це дані на 21:30...та й не напишуть правди...
місцеві в тг пишуть про сотню, кацапи про "до 200 чол" :?

у цьому випадку-узагалі не надали інфо, скільки вояків загинуло :shock:
22 липня у Кам'янецькій громаді Кропивницького району Кіровоградської області оголосили Днем жалоби.
Голова Кам'янецької громади Олександр Сириця у телефонній розмові щодо Дня жалоби й загиблих 22 липня сказав Суспільному, що більше інформації надати не може.

22 липня Суспільне відправило інформаційні запити Командуванню Сухопутних військ та Оперативному командуванню "Південь" Збройних сил України щодо наслідків ракетного удару, здійсненого російською армією 21 липня на території Кам'янецької громади Кропивницького району Кіровоградської області, зокрема про загиблих та поранених внаслідок обстрілу.
https://suspilne.media/kropyvnytskiy/10 ... so-vidomo/


Скандал у 34 бригаді берегової оборони: бійці звернулись до командування через некомпетентного командира.
Причиною розголосу стало відео, яке стосується 34 бригади берегової оборони і поширюється на російських пабліках. На ньому окупанти дронами атакують українських бійців, яких відправили на штурм позицій.
Повідомляється, що нове керівництво, не взявши до уваги оперативну обстановку, вирішило "поміняти місцями наших бійців з окупантами".
Відео опубліковане, щоб "наочно показати, чим закінчуватися вилазки на лівий берег, які не мають належного рівня прикриття, хорошого постачання і відбуваються без налагоджених логістичних шляхів".
Автори каналу повідомили, що вже зв'язалися з кількома людьми з вищого військового керівництва і їм пообіцяли зробити все можливе, щоб уникнути непорозуміння нових керівників 34 бригади берегової оборони та "безглуздих втрат життів наших військовослужбовців".

Зображення
"Жодного аналізу попередніх дій підрозділу за місяці, роки, дні. Лише тупа впертість і безглузді завдання на островах, звідки не повертається 90% особового складу… Бригада стирається під 0. Люди не витримують. Якщо ситуація не зміниться — це призведе до висадки росіян на правий берег", — написав Бунятов.
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/716 ... tsya-v-nul

якесь людожерство :shock:
баби понароджують-тцкуни поналовлюють...
jump
 
Повідомлень: 4869
З нами з: 18.08.09
Подякував: 102 раз.
Подякували: 1319 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:29

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  flyman написав:якщо буде народжуватися 150К кожного року (без врахування "експорту/імпорту"), то за 60 років (десь така наразі середня тривалість життя) буде 9млн., але не думаю, що процес буде стаціонарний, тому за даних умов на сьогодні і найближчої перспективи це виглядає як "оптимістичний розрахунок"

Это очень сильное "якщо" - недавний рекорд фертильности - 0.9... И я более чем уверен - его можно побить...

перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться. :lol:

Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" :lol:
Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек

Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.

а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза

И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.

Подробнее тут:
https://tsn.ua/ru/exclusive/voyna-v-ukr ... 46402.html
_hunter
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:32

  jump написав: Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт

Офигеть!
Совсем спецвязь зажралась!
Антенны им подавай!
Нефиг! Пусть полевку тянут!

Человек честно признался, что не знает, для каких потребностей приобретаются машины, но не отказывает себе в удовольствии погонять по этому поводу.
Впрочем, после того, как Тойоту обозвали люксовой, дальше можно было и не читать.

Спецвязь - это то, на чем вообще нельзя экономить. Это более важно, чем любые системы вооружений. Волонтеры, конечно, спасибо, но лезть туда, где ничего не понимаешь, не стоит.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 8656
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6466 раз.
Подякували: 21602 раз.
 
Профіль
 
132
82
38
2
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:50

  jump написав:
Щоб закупити люксові Toyota Land Cruiser Prado у Держспецзвʼязку змінили специфікацію потрібних авто, щоб обійти ліміт уряду в 1200000 грн на один автомобіль

Кто знает из за скольки штук кипишь ? нигде не смог найти. "люксові" тут лишнее.
Нашёл. 6 шт.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в Сер 30 лип, 2025 12:54, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:51

  Сибарит написав:
  jump написав: Вони там додали якусь специфікацію антени, її довжину і цим шляхом цього вони оминають згаданий ліміт

Офигеть!
Совсем спецвязь зажралась!
Антенны им подавай!
Нефиг! Пусть полевку тянут!

Человек честно признался, что не знает, для каких потребностей приобретаются машины, но не отказывает себе в удовольствии погонять по этому поводу.
Впрочем, после того, как Тойоту обозвали люксовой, дальше можно было и не читать.

Спецвязь - это то, на чем вообще нельзя экономить. Это более важно, чем любые системы вооружений. Волонтеры, конечно, спасибо, но лезть туда, где ничего не понимаешь, не стоит.

Тойота была НЕлюксовой в наши школьные годы. Ну и чуть позже, до 95года(Прадо)
И сейчас такая модель есть, на ней какие то мутные личности по городу у нас ездят на левых номерах, ну и ваххабиты воюют. Lc76-79, погуглите.
Кстати в эмиратах и японии она стоит столько же, как и LC300.
Но тут вопрос в том, зачем покупать топовый Прадо на коже, КДСС и гибрид, если прекрасно всё "спецоборудование" входит в Хайлюкс или Навару с Рейнджером за 35-40тыс. А для работы на местности нужен бус(офис), а не обычный кроссовер(по салону).
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5251
З нами з: 16.06.15
Подякував: 293 раз.
Подякували: 361 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 12:58

  _hunter написав:
  Shaman написав:перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться. :lol:

Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" :lol:
Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек

Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.

а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза

И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.

Подробнее тут:
https://tsn.ua/ru/exclusive/voyna-v-ukr ... 46402.html

це не статистика, а маніпуляція, й ти сам це показуєш, хоча може й не розумієш цього 8) 2024-2025 - це погані роки з точки зору народжуванності, бо в країні війна. в статті, де цим займаються профі є деякі оцінки:
Это важно, потому что год окончания войны очень сильно влияет на демографическую ситуацию. Демографические процессы до войны, во время войны, 2-3 года после ее завершения и 4-5 лет далее существенно отличаются по своему характеру. И это влияет на общий демографический прогноз.

Подчеркиваю, что это исключительно наша экспертная оценка.

целом, мы считаем, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться по обеим сценариям, а смертность будет уменьшаться. Причем уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.

професіонал, який прогнозує, розуміє, як багато він робить припущень, й як від цього залежить прогноз.

а балаболу що, що ні за що не відповідає, бреше, що хоче. ми з чого почали - хтось ляпнув, що за 50-55 років українців не буде. я сказав брехня, утерлись, тепер розповідають про 9 млн незрозуміло коли. хлопці, через 60 років для вас те саме, що й через мільйон років - колись буде.

ознака того, що ви лише паніку розводите - ви нічого не пропонує, лише жахаєте, як все буде погано. ще й накидає на тих, хто каже, що треба щось робити - з вашої точки зору треба лише волати, а там хтось щось зробити. нікчемні балаболи :lol:
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9242
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1629 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 13:06

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:перша цифра зі стелі - це припущення про народжуванність 150 т на рік в апроксимації на 60 років. беремо найгірший показник, й його апроксимуємо - все зрозуміло, що про об'єктивність мова не йдеться. :lol:

Ну не нужно врать: это обычная статистическая оценка -- вот примерно как те секретные "французкие таблицы" :lol:
Берем
По данным Министерства юстиции, рождаемость в Украине за первое полугодие 2025 года составляет 86 795 человек

Берем
За первое полугодие 2024 года в Украине родилось 87 655 детей — это на 9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, по данным Минюста.

а так же
В 2024 году в Украине родилось 176679 детей, умерло 495090 человек Смертность в Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза

И получаем:
Если война закончится в 2027 году, то в 2040 году численность населения в Украине составит 23,7 миллионов жителей, а если война закончится в 2030 году, то в 2040 году нас будет 22 миллиона. Но напомню, что это только по подконтрольной территории.

Подробнее тут:
https://tsn.ua/ru/exclusive/voyna-v-ukr ... 46402.html
2024-2025 - це погані роки з точки зору народжуванності, бо в країні війна. в статті, де цим займаються профі є деякі оцінки:
Это важно, потому что год окончания войны очень сильно влияет на демографическую ситуацию. Демографические процессы до войны, во время войны, 2-3 года после ее завершения и 4-5 лет далее существенно отличаются по своему характеру. И это влияет на общий демографический прогноз.

Подчеркиваю, что это исключительно наша экспертная оценка.

целом, мы считаем, что окончание войны приведет к тому, что уровень рождаемости в Украине будет повышаться по обеим сценариям, а смертность будет уменьшаться. Причем уровень рождаемости вполне может выйти на довоенный период, а смертность, по нашим прогнозам, может быть где-то на уровне 2021 года, то есть самой большой за последнее время, поскольку тогда бушевал коронавирус.

професіонал, який прогнозує, розуміє, як багато він робить припущень, й як від цього залежить прогноз.

Ну да просто отличный пример "объективных данных“: года плохие - не берем - а дальше ОЧЕВИДНО ЖЕ - будет только лучше.

Ты там главного не понял :lol: - рождаемость МОЖЕТ выйти (а может и не выйти) - но БАЗА там будет - вон те 20 с небольшим лямов.
_hunter
 
Повідомлень: 10159
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14590145911459214593
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 113537
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 294690
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 960855
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (9273)
30.07.2025 13:04
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.