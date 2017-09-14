_hunter написав:Ну да просто отличный пример "объективных данных“: года плохие - не берем - а дальше ОЧЕВИДНО ЖЕ - будет только лучше.
Ты там главного не понял - рождаемость МОЖЕТ выйти (а может и не выйти) - но БАЗА там будет - вон те 20 с небольшим лямов.
для впертих віслюків - дані беруться за всі года, не лише за погані. де я писав, що погані роки не треба брати - як ти нахабно брешеш.
добре, є така експертна оцінка населення 22 млн в 2040 році, якщо війна закінчиться в 2030. а якщо закінчиться раніше - буде інша кількість.
Т.е. 26й год ожидается ЛУЧШИМ? - а 27й - еще лучшим? Или к чему та ремарка про "плохие года" была?
Спасибо, Кэп! - цифра на 27й год была прямо в посте указана. Если получится раньше - будет все то же "довоенное пикирование" помноженное на ускореннуб эвакуацию. В любом случае - разговор о декадах - но никак не сотне лет.
Сибарит написав:Офигеть! Совсем спецвязь зажралась! Антенны им подавай! Нефиг! Пусть полевку тянут!
Человек честно признался, что не знает, для каких потребностей приобретаются машины, но не отказывает себе в удовольствии погонять по этому поводу. Впрочем, после того, как Тойоту обозвали люксовой, дальше можно было и не читать.
Спецвязь - это то, на чем вообще нельзя экономить. Это более важно, чем любые системы вооружений. Волонтеры, конечно, спасибо, но лезть туда, где ничего не понимаешь, не стоит.
Вас турбопатріоти покусали? Ви ставите знак "=" між антеннами і автівками для виправдання не обов'язкових трат бюджетних коштів? Припускаю, що в вартість автівки вже включено встановлення спеціальних засобів зв'язку з шифруванням, чого концерн Тойота на заводах не робить. Але тут одразу два "але": трохи маю уяву про спецзв'язок і вартість переобладнання авто для цього - починаючи від самого радіокомлпекту і закінчуючи додатковим генератором і АКБ. Тож за 72 тис не отримаєш новий Прадо з необхідним комплектом для зв'язку, тобто замовляли не переобладнанну автівку. І друге: чому б цим сами комплектом не обладнати Рено Дастер, який втричі дешевший за Прадо?
andrijk777 написав:....... *Були аналогічні процеси, наприклад в Прибалтиці. Але вони змогли це побороти. Зараз там населення майже не зменшується. Щоб не зменшувалось населення України - нереально це. Хібо що примусове запліднення жінок.
Не знаю, что вы имеете ввиду под Прибалтикой. Посмотрел Латвию. Население успешно снижается. Темпы, правда, не наши. 2000 год - 2 381 715 2010 год - 2 120 504 2020 год - 1 907 675 2024 год - 1 872 500. Но тут они, вроде, в 2023 включили в численность около 40 тыс. наших беженцев. Но, в общем, снижается примерно на 1% в год. По сравнению с 1990 почти на 30%. Достаточно близко к нашим цифрам, может, и выше.
Під Прибалтикою я маю на увазі Балтійські країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 В Литві і Естонії населення зростає. Відповідно сумарно по Прибалтиці(тобто сума тьох країн) - населення зростає. Ви взяли Латвію - найгірший варіант. Ну ок, візьмемо Латвію. 1)1907675-1872500 = 35175 2)35175/4 = 8794 3)8794/1907675 = 0,0046, або 0,46%. Зниження за 4 останні роки 0,46%, а не 1%. Ну 0,46% - так, погано, але Україні можна тільки мріяти про такий відсоток(навіть до війни). Закрема з 2020 на 2021 Україна втратила 1% населення. Але повторюсь, Латвія - це найгірший варіант, один з найгірших показників у світі(якщо не враховувати Україну).
yama написав:Україна у стані війни: чи можлива перемога без тотальної мобілізації ресурсів?
Станом на сьогодні Україна веде виснажливу війну з агресором, що володіє потужним військово-промисловим комплексом, підтримкою авторитарних союзників і великою кількістю мобілізаційного ресурсу. Попри героїзм Збройних сил, зусиль волонтерів і допомоги західних партнерів, складається враження, що держава досі не перейшла у справжній воєнний режим.
Перемога у війні такого масштабу неможлива без повного переведення економіки країни на військові рейки. Це означає: мають функціонувати лише експортно орієнтовані підприємства, оборонно-промисловий комплекс (ВПК), а також об’єкти критичної інфраструктури — лікарні, аптеки, заправки, водоканали, електростанції, енергетичні компанії, оператори зв'язку, продуктові магазини, ферми, підприємства з виробництва одягу тощо. Усе інше — надмірне і неактуальне в умовах воєнного часу.
Продуктова дисципліна та принцип "хто не працює — той не їсть"
Одним із кроків до справжньої мобілізації може стати запровадження продуктових та товарних талонів. Їх отримуватимуть виключно ті громадяни, які працюють у сферах, що забезпечують функціонування країни під час війни. Це може бути тимчасовий, але вкрай ефективний захід. Такого роду "воєнна колективізація" змусить суспільство усвідомити, що війна — це не фон для розваг і споживання, а боротьба за виживання нації.
Працездатне населення, не залучене до критичної інфраструктури чи продовольчої галузі, повинне бути переорієнтоване на ВПК. Навіть школярі можуть і повинні допомагати фронту — від виконання елементарних робіт у середніх класах до участі в технологічному виробництві у старших (наприклад, пайка дронів). Жінки також мають займати активну роль у виробництві озброєння та спорядження.
Це — не крайнощі. Це — реальність війни.
Мобілізація — це не тільки про армію, а про весь народ
Сьогоднішня ситуація, коли заповнені ресторани, працюють торгові центри, продаються люксові автомобілі, імпортується дорога техніка, а полиці магазинів заповнені делікатесами, не викликає довіри до того, що країна справді у стані війни. У Другу світову мої дід та прадід воювали без жодної заробітної плати. Сама думка про виплати військовим у війні такого масштабу з погляду економіки виглядає парадоксально.
Не менш дивним є й те, що зарплати отримують ті, хто працює у сферах, не дотичних до військової або критичної інфраструктури. Під час Другої світової школярі в СРСР працювали на заводах, і ніхто не ставив питання про відвідування школи — на кону було виживання держави.
Чи вистачить сміливості на державні рішення?
Якщо ми справді хочемо перемогти Росію, що має підтримку Північної Кореї, ми повинні виробляти озброєння більше, швидше і ефективніше. Для цього потрібно заборонити імпорт усього, окрім товарів першої необхідності, компонентів для ВПК та предметів, необхідних для підтримки критичної інфраструктури. Навіщо нам телевізори, посудомийні машини, музичні колонки чи автомобілі преміум-класу, якщо постає питання самого існування держави?
Без рішучих і непопулярних рішень перемога буде віддаленою і болючою. Сьогоднішній стан речей — не війна, а її імітація. Імітація, яка дорого коштує — людськими життями, втраченими можливостями та розмитою перспективою перемоги.
в стані війни про жодну демократію мова йти не може
Боже, який брєд. Зеленський завів ситуацію в тупік, а тепер виявляється що ми повинні харчуватись по талонах "заради перемоги"(читай заради Зеленського). Може Зеленський(і його корєша) почну самі харчуватись по талонах. В кінці кінців Сталін(і його корєша) жив відносно скромно. Син Сталіна воював на відміну від "корєшів" Зеленського. Усі аналогії з 2СВ нічого не варті. Це просто популізм. Україна не може стати СРСР і не потрібно нести цей брєд.
А остання фраза прям підводить нас до головної думки: "треба їсти траву, дохнути в окопах, але в ніякому разі не думати про зміну Зеленського".
detroytred написав:............... Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше. ...........