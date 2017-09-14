andrijk777 написав:....... *Були аналогічні процеси, наприклад в Прибалтиці. Але вони змогли це побороти. Зараз там населення майже не зменшується. Щоб не зменшувалось населення України - нереально це. Хібо що примусове запліднення жінок.
Не знаю, что вы имеете ввиду под Прибалтикой. Посмотрел Латвию. Население успешно снижается. Темпы, правда, не наши. 2000 год - 2 381 715 2010 год - 2 120 504 2020 год - 1 907 675 2024 год - 1 872 500. Но тут они, вроде, в 2023 включили в численность около 40 тыс. наших беженцев. Но, в общем, снижается примерно на 1% в год. По сравнению с 1990 почти на 30%. Достаточно близко к нашим цифрам, может, и выше.
Під Прибалтикою я маю на увазі Балтійські країни https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D1%82%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D1%96_%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 В Литві і Естонії населення зростає. Відповідно сумарно по Прибалтиці(тобто сума тьох країн) - населення зростає. Ви взяли Латвію - найгірший варіант. Ну ок, візьмемо Латвію. 1)1907675-1872500 = 35175 2)35175/4 = 8794 3)8794/1907675 = 0,0046, або 0,46%. Зниження за 4 останні роки 0,46%, а не 1%. Ну 0,46% - так, погано, але Україні можна тільки мріяти про такий відсоток(навіть до війни). Закрема з 2020 на 2021 Україна втратила 1% населення. Але повторюсь, Латвія - це найгірший варіант, один з найгірших показників у світі(якщо не враховувати Україну).
Вы не обратили внимание на: "в 2023 включили в численность около 40 тыс. наших беженцев"? Прибавьте из к вашим 35175, получите почти 1%, как я и писал. Падение до войны примерно такое же, как у нас. Латвию я не выбирал специально, взял случайным образом. Будет время, посмотрю других.
_hunter написав:Ну да просто отличный пример "объективных данных“: года плохие - не берем - а дальше ОЧЕВИДНО ЖЕ - будет только лучше.
Ты там главного не понял - рождаемость МОЖЕТ выйти (а может и не выйти) - но БАЗА там будет - вон те 20 с небольшим лямов.
для впертих віслюків - дані беруться за всі года, не лише за погані. де я писав, що погані роки не треба брати - як ти нахабно брешеш.
добре, є така експертна оцінка населення 22 млн в 2040 році, якщо війна закінчиться в 2030. а якщо закінчиться раніше - буде інша кількість.
Т.е. 26й год ожидается ЛУЧШИМ? - а 27й - еще лучшим? Или к чему та ремарка про "плохие года" была?
Спасибо, Кэп! - цифра на 27й год была прямо в посте указана. Если получится раньше - будет все то же "довоенное пикирование" помноженное на ускореннуб эвакуацию. В любом случае - разговор о декадах - но никак не сотне лет.
як дурника вмикає - 2024-2025 - найгірші роки з народжуванності. й прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки. чого треба очевидні речі пояснювати?
у будь якому разі це виходить за ті межі, за які ти маєш перейматися. до речі, естонців лише 1 млн - коли вони зникнуть?
й головне, о чому розмова - якщо в нас так погано, чого ти збираєшся сюди повертатися?
_hunter написав:... Опять же - понимаю, но это просто +1 вопрос к основному "где все те миллионы КАПИТАЛИСТОВ попрятались?"...
серед мільйонів населення. послухаються Будівельника, будуть працювати (а дуже багато й працює, а не сидить на халявних ойро) - відбудуємо. будуть скиглити як погано й нічого не робити - то так, капець країни. вибір дуже простий - кожної людини
detroytred написав:І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше. 1 Коли я тебе питав Чому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав? Ти казав наступне В мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні. Так було ? Так само і я Несу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці. Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею 2 Де я писав що моєю метою є ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА. Мета- за 10 років ( була виконанна за 20 років)- перегнати основну масу українців і досягнути для своє сімї рівня життя Польщі ( зараз - перевиконано - досягнутий середній рівень життя Німеччини) А ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА - це приємний ПОБІЧНИЙ наслідок діяльності, бо чим більше людей досягає цього рівня тим ближче ми до середнього рівня тієї ж Польщі Саме й тому я був ЗАЦІКАВЛЕНИЙ щоб якнайбільше людей спробували повторити мій досвід. Це і є СУСПІЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ. Те що в процесі цієї еволюції зникнуть назавжди затяті носії совка-це також приємний побічний бонус. 2 В мене до тебе питання - ти хоч раз ПЕРЕВІРЯВ в РЕАЛІ дієвість якогось свого переконання? Уяви, на дворі 1990 , ми з тобою сперичаємось що робити далі І я повірив твоїй фантазії що йти в бізнес- не треба, бо умови не сприятливі, можновладці недопрацьовують.. і треба почекати коли прийде СПРАВЖНІЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ ( як лікуань , чи Бальцерович, чи Саакашвілі, чи йось вісаріонович...) і от тоді... І щоб було зараз? я , з пагонами старшого прапорщика , витягнувшись вструнку слухаю тебе який я поганий, бо моя пенсія в три рази менша від твоєї....
Тепер розумієш -чому я проти таких як ти В кого винувата НЕВІСТКА...
Shaman написав:для впертих віслюків - дані беруться за всі года, не лише за погані. де я писав, що погані роки не треба брати - як ти нахабно брешеш.
добре, є така експертна оцінка населення 22 млн в 2040 році, якщо війна закінчиться в 2030. а якщо закінчиться раніше - буде інша кількість.
Т.е. 26й год ожидается ЛУЧШИМ? - а 27й - еще лучшим? Или к чему та ремарка про "плохие года" была?
Спасибо, Кэп! - цифра на 27й год была прямо в посте указана. Если получится раньше - будет все то же "довоенное пикирование" помноженное на ускореннуб эвакуацию. В любом случае - разговор о декадах - но никак не сотне лет.
2024-2025 - найгірші роки з народжуванності. й прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки. чого треба очевидні речі пояснювати?
у будь якому разі це виходить за ті межі, за які ти маєш перейматися. до речі, естонців лише 1 млн - коли вони зникнуть?
й головне, о чому розмова - якщо в нас так погано, чого ти збираєшся сюди повертатися?
Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
>>> прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки -- это называется "назвал все буквы, но не угадал слово"
Почему собираюсь? - очевидно же: Европейскую пенсию лучше "проедать" в депресивных странах...
_hunter написав:... Опять же - понимаю, но это просто +1 вопрос к основному "где все те миллионы КАПИТАЛИСТОВ попрятались?"...
серед мільйонів населення. послухаються Будівельника, будуть працювати (а дуже багато й працює, а не сидить на халявних ойро) - відбудуємо. будуть як ху.нтер скиглити як погано й нічого не робити - то так, капець країни. вибір дуже простий - кожної людини
А сейчас они чего не слушаются?
Прожиточный минимум в Украине приближается к порогу бедности африканских государств, констатируют эксперты. По данным Организации Объединенных Наций, за чертой бедности проживает более 80 процентов украинцев.
detroytred написав:............... Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше. ...........
Зовсім не гарантовано. Ані перше, ані друге.
В нашому житті-гарантовано тільки одне - ми всі колись помрем.. А далі починаються ймовірності... Той хто багато працює - то з високою долею ймовірності ( якщо в нього відсутні шкідливі звички)- буде багатшим від середньостатистичного Той хто ефективно працює - той з високою долеюймовірності буде витрачати менше праці на одиницю створеного Той хто працює багато і ефективно і не має шкідливих звичок - той з ймовірністю в 90% ( 10% що впаде тунгуський метеорит на голову) - потрапить в 5% найбагатших...