Є висока ймовірність, що війну в Україні буде призупинено найближчим часом, - Туск
«Є велика ймовірність і багато ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Польща має бути готова захищатися, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втрачати ні години, ні дня на ці перегони за сучасну армію», - заявив прем'єр Польщі Дональд Туск.
_hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі.. Давай розглянемо такий примітивний фізико/хімічний процес - як горіння. Отже - у нас є якийсь обєм повітря( Україна) , у нас є якесь паливо бензин(люди) Як буде змінюватись швидкість горіння ( еволюція) якщо ми будемо змінювати пропорції... Отже Спочатку візьмемо весь обєм заповнимо повітрям і вприснемо трошечки бензину... щоб ми там не вприскували але поки співвідношення бензин/повітря не добереться хочаб 1 до 30 - до того часу , стабільного горіння відбуватись не буде. Але ми постіно додаємо бензину.. і в пропорції 1 до 15 - отримуємо стійке горіння... але нам треба швидко , ми далі додаємо бензин і о чудо, замість пришвидшення горіння-йде тормохіння ( суміш яка згоріла не встигає розігрівати додаткові обєми бензину... і от в подальному добавленні бензину.. ми просто потушимо горіння..
Отже процес Спочатку повільно , потім швидше.. але в якийсь момент відбувається перенасичення бензину і починає тухнути.
ПС це і воєнпенсу має бути цікаво спочатку носіїв капіталістичного менталітету мало - зміни йдуть повільно( Україна сьогодні) бо великі обєми ресурсів витрачаються на те щоб інертна частина совків не заважала, але з збільшення носіїв капменталітету( тобто зі збільшенням носіїв власного капіталу) зміни йдуть все швидше і швидше ( сьогоднішня Польща) , але з часом власного капіталу стає настільки багато - що ніхто не хоче працювати бо всі можуть жити за ренту(сьогоднішня Швеція) Так от в цих трьох Державах поведінка влади повинна бути різною, бо різні проблеми.
_hunter написав:Именно по этой причине я и спросил: где все те МІЛЬЙОНІВ людей - с медианой ЗП в пол тыщщи - которые снять всю нагрузку с ПФУ должны?
А де я казав що ХТОСЬ повинен знімати навантаження на ПФ ? Я казав що кожен може зробити себе незалежним від існування проблем в ПФ.
Из контекста - даже этого обрезанного сообщения - очевидно, что обсуждается проблема ПФУ целиком, а не выплаты одному конкретному человеку... Если бы "кое-кто" процитировал сообщение полностью -- это было бы еще очевиднее
andrijk777 Стало всё-таки интересно, не удержался, посмотрел Литву. 1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002. https://surli.cc/gxofap Но даже с такой цифрой падение к 1992 году на 23%. А если сравнивать 2020 с 1992, то падение на 25%. Всё это тоже не очень далеко от нас. Возможно, чуть лучше.
В Эстонии (https://surli.cc/dhcipx): 1990 год - 1 570 599 (максимум) 2000 год - 1 401 250 2011 год - 1 329 660 После 2018 начался небольшой рост - не знаю, за счёт чего. В 2023-2024 заметный прирост благодаря нашим беженцам. Последняя цифра: 2025 год - 1 369 285. Тоже уменьшение на 13%. Хотя, конечно, лучше, чем в Литве и Латвии.
Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны. И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.
ЛАД написав:1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002.
detroytred написав:............... Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше. ...........
Зовсім не гарантовано. Ані перше, ані друге.
В нашому житті-гарантовано тільки одне - ми всі колись помрем.. А далі починаються ймовірності...
Згоден.
Той хто багато працює - то з високою долею ймовірності ( якщо в нього відсутні шкідливі звички)- буде багатшим від середньостатистичного
Вірогідно, але не гарантовано. І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Той хто ефективно працює - той з високою долеюймовірності буде витрачати менше праці на одиницю створеного Той хто працює багато і ефективно і не має шкідливих звичок - той з ймовірністю в 90% ( 10% що впаде тунгуський метеорит на голову) - потрапить в 5% найбагатших...
А оце зовсім не гарантовано і не дуже ймовірно, Хоча і не виключено.
_hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает
На що натякає? На перетворення України в мононаціональну Державу. Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років.. Падіння на 3 млн, але ріст національності українець + Ще раз , устаканьте в своїй голові коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи А зараз? Одна людина - годує 20 Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?