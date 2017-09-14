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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14594145951459614597>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:32

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Є висока ймовірність, що війну в Україні буде призупинено найближчим часом, - Туск 

«Є велика ймовірність і багато ознак, які вказують на можливість того, що російсько-українська війна буде принаймні призупинена найближчим часом. Але це жодним чином не змінює нашої ситуації. Польща має бути готова захищатися, незалежно від подій на російсько-українському фронті. Ми не можемо втрачати ні години, ні дня на ці перегони за сучасну армію», - заявив прем'єр Польщі Дональд Туск.
GALeon
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го :?: Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі..
Давай розглянемо такий примітивний фізико/хімічний процес - як горіння.
Отже - у нас є якийсь обєм повітря( Україна) , у нас є якесь паливо бензин(люди)
Як буде змінюватись швидкість горіння ( еволюція) якщо ми будемо змінювати пропорції...
Отже
Спочатку візьмемо весь обєм заповнимо повітрям і вприснемо трошечки бензину... щоб ми там не вприскували але поки співвідношення бензин/повітря не добереться хочаб 1 до 30 - до того часу , стабільного горіння відбуватись не буде.
Але ми постіно додаємо бензину.. і в пропорції 1 до 15 - отримуємо стійке горіння... але нам треба швидко , ми далі додаємо бензин і о чудо, замість пришвидшення горіння-йде тормохіння ( суміш яка згоріла не встигає розігрівати додаткові обєми бензину... і от в подальному добавленні бензину.. ми просто потушимо горіння..

Отже процес
Спочатку повільно , потім швидше.. але в якийсь момент відбувається перенасичення бензину і починає тухнути.

ПС
це і воєнпенсу має бути цікаво
спочатку носіїв капіталістичного менталітету мало - зміни йдуть повільно( Україна сьогодні) бо великі обєми ресурсів витрачаються на те щоб інертна частина совків не заважала, але з збільшення носіїв капменталітету( тобто зі збільшенням носіїв власного капіталу) зміни йдуть все швидше і швидше ( сьогоднішня Польща) , але з часом власного капіталу стає настільки багато - що ніхто не хоче працювати бо всі можуть жити за ренту(сьогоднішня Швеція)
Так от в цих трьох Державах поведінка влади повинна бути різною, бо різні проблеми.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:41

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Именно по этой причине я и спросил: где все те МІЛЬЙОНІВ людей - с медианой ЗП в пол тыщщи - которые снять всю нагрузку с ПФУ должны?
А де я казав що ХТОСЬ повинен знімати навантаження на ПФ ?
Я казав що кожен може зробити себе незалежним від існування проблем в ПФ.

Из контекста - даже этого обрезанного сообщения - очевидно, что обсуждается проблема ПФУ целиком, а не выплаты одному конкретному человеку...
Зображення
Если бы "кое-кто" процитировал сообщение полностью -- это было бы еще очевиднее
Зображення
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:41

andrijk777
Стало всё-таки интересно, не удержался, посмотрел Литву.
1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.
https://surli.cc/gxofap
Но даже с такой цифрой падение к 1992 году на 23%.
А если сравнивать 2020 с 1992, то падение на 25%.
Всё это тоже не очень далеко от нас. Возможно, чуть лучше.

В Эстонии (https://surli.cc/dhcipx):
1990 год - 1 570 599 (максимум)
2000 год - 1 401 250
2011 год - 1 329 660
После 2018 начался небольшой рост - не знаю, за счёт чего. В 2023-2024 заметный прирост благодаря нашим беженцам.
Последняя цифра: 2025 год - 1 369 285. Тоже уменьшение на 13%. Хотя, конечно, лучше, чем в Литве и Латвии.

Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны.
И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі


Ви маєте на увазі функцію y=Kf(x)?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:43

  budivelnik написав:
  _hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го :?: Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі..
......

Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:44

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Отже процес
Спочатку повільно , потім швидше.. але в якийсь момент відбувається перенасичення бензину і починає тухнути.


Опишіть плз процес формулою. Бо так незрозуміло. Немає вимірності процесу.
Востаннє редагувалось Investor_K в Сер 30 лип, 2025 15:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.


Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:...............
Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя
Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше
Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.
...........
Зовсім не гарантовано.
Ані перше, ані друге.
В нашому житті-гарантовано тільки одне - ми всі колись помрем..
А далі починаються ймовірності...
Згоден.
Той хто багато працює - то з високою долею ймовірності ( якщо в нього відсутні шкідливі звички)- буде багатшим від середньостатистичного
Вірогідно, але не гарантовано.
І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.

Той хто ефективно працює - той з високою долеюймовірності буде витрачати менше праці на одиницю створеного
Той хто працює багато і ефективно і не має шкідливих звичок - той з ймовірністю в 90% ( 10% що впаде тунгуський метеорит на голову) - потрапить в 5% найбагатших...

А оце зовсім не гарантовано і не дуже ймовірно, Хоча і не виключено.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:54

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го :?: Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
+
Ще раз , устаканьте в своїй голові
коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи
А зараз?
Одна людина - годує 20
Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів
Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?
budivelnik
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