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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14594145951459614597
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Багатий визначається іншими критеріями
Багатий це той хто ВИТРАЧАЄ менше ніж ЗАРОБЛЯЄ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.

Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно

Лень.
Кроме того, как по мне, цифры (когда их немного) дают лучшее понимание.
Графики за счёт выбора масштабов и положения осей координат могут сильно искажать восприятие.

P.s. Кстати, по Литве по ссылке есть и график с 1913 по 2014. Впечатляет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 лип, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:.........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
.........
"Лукавые цифры".
Скорее всего, многие из тех, кто в 1989 был русским, в 2001 записались украинцами.

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Багатий визначається іншими критеріями
Багатий це той хто ВИТРАЧАЄ менше ніж ЗАРОБЛЯЄ.
Не соглашусь.
Если человек зарабатывает 10 тыс. грн. в месяц, а живёт за 9 тыс. и 1 тыс. откладывает, вы вряд ли назовёте его богатым.
Может быть, когда-нибудь, лет через надцать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:19

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
+
Ще раз , устаканьте в своїй голові
коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи
А зараз?
Одна людина - годує 20
Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів
Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?

Так и я ровно про те же переписи: просто модель нужно взять чуть другую - "предположить", что в 89м (а скорее пару лет раньше) был пик.

ОК, принимается: столько народу для агросектора - не нужны.
Сегодня на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Каждый пятый украинец работает в агросекторе. 60% валютной выручки – в агросекторе.

За 17,5% ВВП можно не переживать. С остальными 80% - что?..
Зображення

Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:27

  _hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:

Потому что он не демограф 😁
Сибарит
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