ЛАД написав:1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002.
detroytred написав:............... Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше. ...........
Зовсім не гарантовано. Ані перше, ані друге.
В нашому житті-гарантовано тільки одне - ми всі колись помрем.. А далі починаються ймовірності...
Згоден.
Той хто багато працює - то з високою долею ймовірності ( якщо в нього відсутні шкідливі звички)- буде багатшим від середньостатистичного
Вірогідно, але не гарантовано. І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Той хто ефективно працює - той з високою долеюймовірності буде витрачати менше праці на одиницю створеного Той хто працює багато і ефективно і не має шкідливих звичок - той з ймовірністю в 90% ( 10% що впаде тунгуський метеорит на голову) - потрапить в 5% найбагатших...
А оце зовсім не гарантовано і не дуже ймовірно, Хоча і не виключено.
_hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает
На що натякає? На перетворення України в мононаціональну Державу. Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років.. Падіння на 3 млн, але ріст національності українець + Ще раз , устаканьте в своїй голові коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи А зараз? Одна людина - годує 20 Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?
ЛАД написав:1992 год - 3 706 299 2000 год - 3 512 074 2011 год - 3 052 588 2020 год - 2 794 090 После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов. 2023 год - 2 860 002.
Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно
Лень. Кроме того, как по мне, цифры (когда их немного) дают лучшее понимание. Графики за счёт выбора масштабов и положения осей координат могут сильно искажать восприятие.
P.s. Кстати, по Литве по ссылке есть и график с 1913 по 2014. Впечатляет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 лип, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает
На що натякає? На перетворення України в мононаціональну Державу. Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років.. Падіння на 3 млн, але ріст національності українець + Ще раз , устаканьте в своїй голові коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи А зараз? Одна людина - годує 20 Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?
Так и я ровно про те же переписи: просто модель нужно взять чуть другую - "предположить", что в 89м (а скорее пару лет раньше) был пик.
ОК, принимается: столько народу для агросектора - не нужны.
Сегодня на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Каждый пятый украинец работает в агросекторе. 60% валютной выручки – в агросекторе.
За 17,5% ВВП можно не переживать. С остальными 80% - что?..
Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается?
detroytred написав:І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше. 1 Коли я тебе питав Чому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав? Ти казав наступне В мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні. Так було ? Так само і я Несу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці. Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею
Так саме ти й брешеш. Постійно тебе тицяю в твої прибрехеньки. От зараз ти, як завжди, просто підмінюєш предмет. Предметом було не хто відповідальний, а хто ждун. Я тебе макнув, що саме ти з твоїми піснями-рішеннями і є ждуном. І пояснив чому. Про твою чи мою відповідальність зараз мови не йшло. Але саме ж ти співаєш про відповідальність загальну і всіх і кожного. Саме ти.
2 Де я писав що моєю метою є ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА. Мета- за 10 років ( була виконанна за 20 років)- перегнати основну масу українців і досягнути для своє сімї рівня життя Польщі ( зараз - перевиконано - досягнутий середній рівень життя Німеччини) А ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА - це приємний ПОБІЧНИЙ наслідок діяльності, бо чим більше людей досягає цього рівня тим ближче ми до середнього рівня тієї ж Польщі Саме й тому я був ЗАЦІКАВЛЕНИЙ щоб якнайбільше людей спробували повторити мій досвід. Це і є СУСПІЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ. Те що в процесі цієї еволюції зникнуть назавжди затяті носії совка-це також приємний побічний бонус.
Так я тебе й тицяю в оцю твою "зацікавленість", яка проявляється в твоїй меті перебування на форумі -- переконувати читачів, місію.
2 В мене до тебе питання - ти хоч раз ПЕРЕВІРЯВ в РЕАЛІ дієвість якогось свого переконання? Уяви, на дворі 1990 , ми з тобою сперичаємось що робити далі І я повірив твоїй фантазії що йти в бізнес- не треба, бо умови не сприятливі, можновладці недопрацьовують.. і треба почекати коли прийде СПРАВЖНІЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ ( як лікуань , чи Бальцерович, чи Саакашвілі, чи йось вісаріонович...) і от тоді... І щоб було зараз? я , з пагонами старшого прапорщика , витягнувшись вструнку слухаю тебе який я поганий, бо моя пенсія в три рази менша від твоєї....
Не гальмуй і не прибріхуй. Те, що кожен має змогу-шанс по кіосаківські чи по будівельницькі змінити своє життя та досягти значних результатів, я сам тобі постійно тицяю прямо в твого місіонерського прибріхувального в бік інших лоба.
Тепер розумієш -чому я проти таких як ти В кого винувата НЕВІСТКА...
Знов же брешеш. Й тупо. З мого боку про відповідальність можновладців-управлінців-регуляторів. Про їх значення та вплив. Згідно визначених законами та ін. їх як прямих посадових обов'язків, так і можливостей, які вони мають, бо тримають важелі управління-впливу в суспільстві.
В тебе - якась маячня про невістку. Тож стріляй на звук... собі у лоба, якщо вважаєш винуватим когось (мене), згідно своїх же порад.
Як бачиш, ти знов лише нагородив купу вінегрету та брехні, а мені спростовуй --- справжній місіонер..