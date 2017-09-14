Додано: Сер 30 лип, 2025 16:51

budivelnik написав: detroytred написав: І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві. І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві. Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.

1 Коли я тебе питав

Чому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав?

Ти казав наступне

В мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні.

Так було ?

Так само і я

Несу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці.

Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею

Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.1 Коли я тебе питавЧому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав?Ти казав наступнеВ мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні.Так було ?Так само і яНесу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці.Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею

2 Де я писав що моєю метою є ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА.

Мета- за 10 років ( була виконанна за 20 років)- перегнати основну масу українців і досягнути для своє сімї рівня життя Польщі ( зараз - перевиконано - досягнутий середній рівень життя Німеччини)

А ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА - це приємний ПОБІЧНИЙ наслідок діяльності, бо чим більше людей досягає цього рівня тим ближче ми до середнього рівня тієї ж Польщі

Саме й тому я був ЗАЦІКАВЛЕНИЙ щоб якнайбільше людей спробували повторити мій досвід.

Це і є СУСПІЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ.

Те що в процесі цієї еволюції зникнуть назавжди затяті носії совка-це також приємний побічний бонус.

2 В мене до тебе питання - ти хоч раз ПЕРЕВІРЯВ в РЕАЛІ дієвість якогось свого переконання?

Уяви, на дворі 1990 , ми з тобою сперичаємось що робити далі

І я повірив твоїй фантазії що йти в бізнес- не треба, бо умови не сприятливі, можновладці недопрацьовують.. і треба почекати коли прийде СПРАВЖНІЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ ( як лікуань , чи Бальцерович, чи Саакашвілі, чи йось вісаріонович...) і от тоді...

І щоб було зараз?

я , з пагонами старшого прапорщика , витягнувшись вструнку слухаю тебе який я поганий, бо моя пенсія в три рази менша від твоєї....

Тепер розумієш -чому я проти таких як ти

В кого винувата НЕВІСТКА...

Так саме ти й брешеш. Постійно тебе тицяю в твої прибрехеньки.От зараз ти, як завжди, просто підмінюєш предмет. Предметом було не хто відповідальний, а хто ждун.Я тебе макнув, що саме ти з твоїми піснями-рішеннями і є ждуном. І пояснив чому.Про твою чи мою відповідальність зараз мови не йшло.Але саме ж ти співаєш про відповідальність загальну і всіх і кожного. Саме ти.Так я тебе й тицяю в оцю твою "зацікавленість", яка проявляється в твоїй меті перебування на форумі -- переконувати читачів, місію.Не гальмуй і не прибріхуй.Те, що кожен має змогу-шанс по кіосаківські чи по будівельницькі змінити своє життя та досягти значних результатів, я сам тобі постійно тицяю прямо в твого місіонерського прибріхувального в бік інших лоба.Знов же брешеш. Й тупо.З мого боку про відповідальність можновладців-управлінців-регуляторів. Про їх значення та вплив. Згідно визначених законами та ін. їх як прямих посадових обов'язків, так і можливостей, які вони мають, бо тримають важелі управління-впливу в суспільстві.В тебе - якась маячня про невістку.Тож стріляй на звук... собі у лоба, якщо вважаєш винуватим когось (мене), згідно своїх же порад.Як бачиш, ти знов лише нагородив купу вінегрету та брехні, а мені спростовуй --- справжній місіонер..