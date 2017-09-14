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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1459414595145961459714598>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.


Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:53

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:
  detroytred написав:...............
Стратегія заробляння/заощадження/витрат - в кожного своя
Просто той хто описаний перший - втратить 1,5 року відпочинку в проміжку 25-45, але ан протязі 2-3 років після 45 - все наздожене і далі почне тільки збільшувати відрив,позволяючи собі все більше і більше
Той хто описаний другим-зможе сказати що він класно провів 20 років... але наступних 20-40 він проведе явно гірше.
...........
Зовсім не гарантовано.
Ані перше, ані друге.
В нашому житті-гарантовано тільки одне - ми всі колись помрем..
А далі починаються ймовірності...
Згоден.
Той хто багато працює - то з високою долею ймовірності ( якщо в нього відсутні шкідливі звички)- буде багатшим від середньостатистичного
Вірогідно, але не гарантовано.
І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.

Той хто ефективно працює - той з високою долеюймовірності буде витрачати менше праці на одиницю створеного
Той хто працює багато і ефективно і не має шкідливих звичок - той з ймовірністю в 90% ( 10% що впаде тунгуський метеорит на голову) - потрапить в 5% найбагатших...

А оце зовсім не гарантовано і не дуже ймовірно, Хоча і не виключено.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:54

  _hunter написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го :?: Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
+
Ще раз , устаканьте в своїй голові
коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи
А зараз?
Одна людина - годує 20
Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів
Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 15:55

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Багатий визначається іншими критеріями
Багатий це той хто ВИТРАЧАЄ менше ніж ЗАРОБЛЯЄ.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:06

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.

Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно

Лень.
Кроме того, как по мне, цифры (когда их немного) дают лучшее понимание.
Графики за счёт выбора масштабов и положения осей координат могут сильно искажать восприятие.

P.s. Кстати, по Литве по ссылке есть и график с 1913 по 2014. Впечатляет.
Востаннє редагувалось ЛАД в Сер 30 лип, 2025 16:22, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:15

  budivelnik написав:
  _hunter написав:.........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
.........
"Лукавые цифры".
Скорее всего, многие из тех, кто в 1989 был русским, в 2001 записались украинцами.

  budivelnik написав:
  ЛАД написав:І вірно написано - "буде багатшим", але зовсім не обов'язково багатим.
Багатий визначається іншими критеріями
Багатий це той хто ВИТРАЧАЄ менше ніж ЗАРОБЛЯЄ.
Не соглашусь.
Если человек зарабатывает 10 тыс. грн. в месяц, а живёт за 9 тыс. и 1 тыс. откладывает, вы вряд ли назовёте его богатым.
Может быть, когда-нибудь, лет через надцать.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:19

  budivelnik написав:
  _hunter написав:
  budivelnik написав:ми не знаємо що буде в 2026...
Але є нюанс
Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі........
Не знаем. Но график постоянного падения неселения с 1989го года -- какбэ намекает :roll:
На що натякає?
На перетворення України в мононаціональну Державу.
Я ж Вам приводив данні перепису населення 1989 і 2001 років..
Падіння на 3 млн, але ріст національності українець
+
Ще раз , устаканьте в своїй голові
коли селянину треба було 10 дітей бо продуктивний перод короткий(середина весни-середина осені)а виростити треба багато - то кількість населення показувала на такі сякі позитивні перспективи
А зараз?
Одна людина - годує 20
Ще 5 людей - для цих 20 забезпечують виробництво промислових товарів
Ще 5 діти і 5 пенсіонери.. є надлишок в 4 особи які створюють послуги... але якщо стане не вистарчати перукарів чи візажистів - ви що помрете?

Так и я ровно про те же переписи: просто модель нужно взять чуть другую - "предположить", что в 89м (а скорее пару лет раньше) был пик.

ОК, принимается: столько народу для агросектора - не нужны.
Сегодня на плечах аграриев Украины держится 17,5% валового внутреннего продукта. Каждый пятый украинец работает в агросекторе. 60% валютной выручки – в агросекторе.

За 17,5% ВВП можно не переживать. С остальными 80% - что?..
Зображення

Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:27

  _hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:

Потому что он не демограф 😁
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:І ти знов сплутав. Мова, що ждун ти. Очікуєш, що оточуючі підійдуть до дзеркала, будуть на 1/3 чи 1/2 від трьох мінімалок жити родиною десятком плюс років, що вимруть совки і настане матеральне благополуччя в суспільстві.
Дурень як чогось не зрозуміє - то обовязково збреше.
1 Коли я тебе питав
Чому на момент твоєї демобілізації в 2014 році в Україні було всього 5000 боєготовних бійців... ти мені що відповідав?
Ти казав наступне
В мене все в порядку, журнали заповнені, стопочками у відповідні шафи розставлені, військові звання отримую вчасно , доплати і премії - також... отже я свою роботу виконав а за ЗАГАЛЬНИЙ СТАН ЗСУ відповідальності не несу, бо там є свої відповідальні.
Так було ?
Так само і я
Несу відповідальність за результати діяльності на СВОЄМУ місці.
Як ти бачиш - результати ПРЕКРАСНІ , хоча й досягнуті важкою працею

Так саме ти й брешеш. Постійно тебе тицяю в твої прибрехеньки.
От зараз ти, як завжди, просто підмінюєш предмет. Предметом було не хто відповідальний, а хто ждун.
Я тебе макнув, що саме ти з твоїми піснями-рішеннями і є ждуном. І пояснив чому.
Про твою чи мою відповідальність зараз мови не йшло.
Але саме ж ти співаєш про відповідальність загальну і всіх і кожного. Саме ти.

2 Де я писав що моєю метою є ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА.
Мета- за 10 років ( була виконанна за 20 років)- перегнати основну масу українців і досягнути для своє сімї рівня життя Польщі ( зараз - перевиконано - досягнутий середній рівень життя Німеччини)
А ЗМІНА СУСПІЛЬСТВА - це приємний ПОБІЧНИЙ наслідок діяльності, бо чим більше людей досягає цього рівня тим ближче ми до середнього рівня тієї ж Польщі
Саме й тому я був ЗАЦІКАВЛЕНИЙ щоб якнайбільше людей спробували повторити мій досвід.
Це і є СУСПІЛЬНА ЕВОЛЮЦІЯ.
Те що в процесі цієї еволюції зникнуть назавжди затяті носії совка-це також приємний побічний бонус.

Так я тебе й тицяю в оцю твою "зацікавленість", яка проявляється в твоїй меті перебування на форумі -- переконувати читачів, місію.

2 В мене до тебе питання - ти хоч раз ПЕРЕВІРЯВ в РЕАЛІ дієвість якогось свого переконання?
Уяви, на дворі 1990 , ми з тобою сперичаємось що робити далі
І я повірив твоїй фантазії що йти в бізнес- не треба, бо умови не сприятливі, можновладці недопрацьовують.. і треба почекати коли прийде СПРАВЖНІЙ МОЖНОВЛАДЕЦЬ ( як лікуань , чи Бальцерович, чи Саакашвілі, чи йось вісаріонович...) і от тоді...
І щоб було зараз?
я , з пагонами старшого прапорщика , витягнувшись вструнку слухаю тебе який я поганий, бо моя пенсія в три рази менша від твоєї....

Не гальмуй і не прибріхуй.
Те, що кожен має змогу-шанс по кіосаківські чи по будівельницькі змінити своє життя та досягти значних результатів, я сам тобі постійно тицяю прямо в твого місіонерського прибріхувального в бік інших лоба.

Тепер розумієш -чому я проти таких як ти
В кого винувата НЕВІСТКА...

Знов же брешеш. Й тупо.
З мого боку про відповідальність можновладців-управлінців-регуляторів. Про їх значення та вплив. Згідно визначених законами та ін. їх як прямих посадових обов'язків, так і можливостей, які вони мають, бо тримають важелі управління-впливу в суспільстві.

В тебе - якась маячня про невістку.
Тож стріляй на звук... собі у лоба, якщо вважаєш винуватим когось (мене), згідно своїх же порад.

Як бачиш, ти знов лише нагородив купу вінегрету та брехні, а мені спростовуй --- справжній місіонер..
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 16:54

  Сибарит написав:
  _hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:

Потому что он не демограф 😁

Так экономисты происходящему тоже не рады.
Или, секундочку... - это намек? :lol:
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