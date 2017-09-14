Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
_hunter написав:Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
ми не знаємо що буде в 2026... Але є нюанс Процеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі.. Давай розглянемо такий примітивний фізико/хімічний процес - як горіння. Отже - у нас є якийсь обєм повітря( Україна) , у нас є якесь паливо бензин(люди) Як буде змінюватись швидкість горіння ( еволюція) якщо ми будемо змінювати пропорції... Отже Спочатку візьмемо весь обєм заповнимо повітрям і вприснемо трошечки бензину... щоб ми там не вприскували але поки співвідношення бензин/повітря не добереться хочаб 1 до 30 - до того часу , стабільного горіння відбуватись не буде. Але ми постіно додаємо бензину.. і в пропорції 1 до 15 - отримуємо стійке горіння... але нам треба швидко , ми далі додаємо бензин і о чудо, замість пришвидшення горіння-йде тормохіння ( суміш яка згоріла не встигає розігрівати додаткові обєми бензину... і от в подальному добавленні бензину.. ми просто потушимо горіння..
Отже процес Спочатку повільно , потім швидше.. але в якийсь момент відбувається перенасичення бензину і починає тухнути.
ПС це і воєнпенсу має бути цікаво спочатку носіїв капіталістичного менталітету мало - зміни йдуть повільно( Україна сьогодні) бо великі обєми ресурсів витрачаються на те щоб інертна частина совків не заважала, але з збільшення носіїв капменталітету( тобто зі збільшенням носіїв власного капіталу) зміни йдуть все швидше і швидше ( сьогоднішня Польща) , але з часом власного капіталу стає настільки багато - що ніхто не хоче працювати бо всі можуть жити за ренту(сьогоднішня Швеція) Так от в цих трьох Державах поведінка влади повинна бути різною, бо різні проблеми.
Чудаче! Носіїв капіталістичного менталітету в 90-ті було не менше, ніж зараз. Кинулися заробляти та прирощувати капітал майже всі -- від прибиральниць і тебе, прапорщика, і до дохторів наук та косомол і партбосів. Не кажучи про рінатів та беней.
Розвиток ринку країни це інше. Ніж просто кількість носіїв капіталістичного менталітету. Розвиток ринку країни це рішення, дії регуляторів ринку по створенню сприятливих умов для подальшого!! розвитку.
Ще раз тобі у лоба: ота молодь зараз того совдепу в очі не бачила, але жити родиною на 1/3 від 3-х мінімалок, щоб створювати капітал, НЕ БАЖАЄ і не буде бажати навіть після вимирання усіх бачивших совдеп.
_hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается?
Потому что он не демограф 😁
а чому демографи мають бити на сполох? десь в демографії написано, що населення має тільки збільшуватися? чи демографи тримають в думці, що надлишок населення завжди можна спалити у різноманітних війнах?
так, зменшення населення призведе до певних проблем в соціально-економічних відносинах - але до чого тут демографія? вона фіксує факт й робить прогнози. проблеми будуть у влади. а може й ні. а то одні й ті ж люди переймаються зменшенням населення та одразу тим, а що робити, бо не вистачає роботи й треба вводити соціальну оплату.
й друге - є проблема. в неї є рішення на поточний момент? закінчення війни залежить від нас? то чого бігати й волати?
взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає з голою дупою. й замерзне взимку
ЛАД написав:Не соглашусь. Если человек зарабатывает 10 тыс. грн. в месяц, а живёт за 9 тыс. и 1 тыс. откладывает, вы вряд ли назовёте его богатым. Может быть, когда-нибудь, лет через надцать.
1 Правило - миттєво багатим не станеш 2 Правило - відсутнє АБСОЛЮТНЕ значення що таке БАГАТИЙ Для когось - багатий це коли завтра маєш можливість зїсти більше ніж зїв вчора черствого хліба... 3 За виключенням разових випадків(виграш в лотарею , смерть бабки в Канаді і так далі) - багатство приходить в процесі накопичення. При чому це накопичення може відбуватись на протязі поколінь 4 Відсутні варіанти гарантовано досягнути будь-чого. По тій простій причині, що наявність диференціації зусиль має прямий звязок з наявністю диференціації результатів. Якщо ж була б ГАРАНТІЯ що досягнеш гарантовано - то навіщо тоді напрягатись. Спорт, мистецтво ,лотарейний бізнес і так далі- зникли б з людського небосхилу... 5 З іншого боку Відсутність результату при умові виконання великих обємів роботи і вміння ефективно її виконувати - можлива, якщо не враховані ВСІ фактори. Наприклад Можна побудувати супер завод по випуску піску...і прогоріти бо він буде знаходитись посеред Сахари Або в Анкртартиці будувати бізнес по продажу льоду пінгвінам... І так далі і тому подібне.
budivelnik написав:Я трошки уточню Проблеми з пенсіями виникають в тому випадку коли пенсіонери живуть ЗА РАХУНОК відрахувань з доходів СВОЇХ дітей. Якщо ПЕНСІОНЕРИ живуть за рахунок рентної плати з СВОГО капіталу - ...
там є одна очевидна, але не дуже проблема...
Реально немає Продуктивність явно залежить від інвестицій Коли багато пенсіонерів з власним капіталом - то рівень інвестиційних вкладень зашкалює+ вартість капіталу біжить до нуля. От і виходить Закінчив молодий і ранній школу.. а йому бах і робоче місце з капіталізацією в 100000євро під 5% в рік.... А в пенсіонера капітал в 300 000, от і виходить Пенсіонер задоволений отримуючи 15000євро в рік Молодий і ранній задоволений бо зі старту отримав непильну працю з мінімальними відчисленнями за використання ЧУЖОГО капіталу.
проблема в тому, що багато пенсійних збережень вкладено в державні облігації - різних країн. але уряди ці гроші давно проїли, й більше того, не бачуть, як можна жити без дефіциту. накладене на зменшене платників податків - потенційні проблеми
Востаннє редагувалось Shaman в Сер 30 лип, 2025 18:05, всього редагувалось 1 раз.
detroytred написав:Чудаче! Носіїв капіталістичного менталітету в 90-ті було не менше, ніж зараз. Кинулися заробляти та прирощувати капітал майже всі -- від прибиральниць і тебе, прапорщика, і до дохторів наук та косомол і партбосів. Не кажучи про рінатів та беней.
Ясно 1 Коли в блокадному ленінграді міняли золото на хліб - то це виключно менталітет ювелірів і хліборобів. 2 Ринок це спосіб відібрати в когось .. ТМ воєнпенс. Ринок це спосіб створити щось ТМ Будівельник... 3 Капітал створюється Законами ТМ воєнпенс Капітал створюється працею ТМ Будівельник 4 В Україні капіталу завались , під кожною грушею закопано ТМ воєнпенс В Україні недостатньо капіталу ТМ Будівельник 4 Поки можновладці не створять умови- бізнесом займатись не можна бо те що вже є все захопило ТМ воєнпенс Покращити своє життя може кожен з тих хто сьогодні отримує менше 2 середніх по Україні і для цього створені всі умови ТМ Будівельник
Пролунало 2 міжгалактичні дзвінки від марсіан-побратимів! Відповідно, відбулось дві міжгалактичні розмови!
Виявилось, що 1 марсіанин - десь тиждень тому залишив Марс, а інший - попав в Марсіанський госпіталь з контузією! Кажуть, що 2 бойових самохідних зорельота розбито! 1 - то просто вщент!!! Тож, так як залишився лише 1 зорельот(а завжди були 2 на позиціях і 2(а потім один) - в марсіанському тилу на підміну), то почали процес розформування... Тож, озвучено було 2 варіанти: Варіант - а) перевести всіх до іншої марсіанської батареї Варіант - гЕ) перевести в марсіанську піхоту!
Думаю, що поєднають 2 варіанти (переведуть трохи туди, а трохи - в піхоту)
Коротше, отаке.
Ага, ще перший марсіанин сказав, що ще 1 збирається залишати Марс самовільно... І що, в якийсь 1 день, з Марсіанської бригади пішло зразу четверо...
Shaman написав:2024-2025 - найгірші роки з народжуванності. й прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки. чого треба очевидні речі пояснювати?
у будь якому разі це виходить за ті межі, за які ти маєш перейматися. до речі, естонців лише 1 млн - коли вони зникнуть?
й головне, о чому розмова - якщо в нас так погано, чого ти збираєшся сюди повертатися?
Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".
а я звідки знаю, що буде в 2026 році? я ж експерт, а не балабол. й з чого ти вирішив, що я маю тобі щось давати. перегрівся?
>>> прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки -- это называется "назвал все буквы, но не угадал слово"
поки навіть на Петросяна не витягуєш
Почему собираюсь? - очевидно же: Европейскую пенсию лучше "проедать" в депресивных странах...
яка в тебе європейська пенсія. її за форум не дають. ти для початку хоча б громадянство отримай а з депресивних країн - так тобі до Сомалі або до Раші. там ти її швидко витратиш, біля найближчого провулку
_hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается?
Потому что он не демограф 😁
а чому демографи мають бити на сполох? десь в демографії написано, що населення має тільки збільшуватися? чи демографи тримають в думці, що надлишок населення завжди можна спалити у різноманітних війнах?
так, зменшення населення призведе до певних проблем в соціально-економічних відносинах - але до чого тут демографія? вона фіксує факт й робить прогнози. проблеми будуть у влади. а може й ні. а то одні й ті ж люди переймаються зменшенням населення та одразу тим, а що робити, бо не вистачає роботи й треба вводити соціальну оплату.
й друге - є проблема. в неї є рішення на поточний момент? закінчення війни залежить від нас? то чого бігати й волати?
взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає з голою дупою. й замерзне взимку
Ответ на первый вопрос во втором абзаце. Забавно...
>>> взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає А хтось волає и покупает тур в Египет. Кто сказал, что у проблемы может быть только два решения?
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.