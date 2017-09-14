budivelnik написав:

_hunter написав: Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение". Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25гоДа/Нет -- давай свое "экспертное мнение".

ми не знаємо що буде в 2026...Але є нюансПроцеси в житті не відбуваються лінійно і в одному векторі..Давай розглянемо такий примітивний фізико/хімічний процес - як горіння.Отже - у нас є якийсь обєм повітря( Україна) , у нас є якесь паливо бензин(люди)Як буде змінюватись швидкість горіння ( еволюція) якщо ми будемо змінювати пропорції...ОтжеСпочатку візьмемо весь обєм заповнимо повітрям і вприснемо трошечки бензину... щоб ми там не вприскували але поки співвідношення бензин/повітря не добереться хочаб 1 до 30 - до того часу , стабільного горіння відбуватись не буде.Але ми постіно додаємо бензину.. і в пропорції 1 до 15 - отримуємо стійке горіння... але нам треба швидко , ми далі додаємо бензин і о чудо, замість пришвидшення горіння-йде тормохіння ( суміш яка згоріла не встигає розігрівати додаткові обєми бензину... і от в подальному добавленні бензину.. ми просто потушимо горіння..Отже процесСпочатку повільно , потім швидше.. але в якийсь момент відбувається перенасичення бензину і починає тухнути.ПСце і воєнпенсу має бути цікавоспочатку носіїв капіталістичного менталітету мало - зміни йдуть повільно( Україна сьогодні) бо великі обєми ресурсів витрачаються на те щоб інертна частина совків не заважала, але з збільшення носіїв капменталітету( тобто зі збільшенням носіїв власного капіталу) зміни йдуть все швидше і швидше ( сьогоднішня Польща) , але з часом власного капіталу стає настільки багато - що ніхто не хоче працювати бо всі можуть жити за ренту(сьогоднішня Швеція)Так от в цих трьох Державах поведінка влади повинна бути різною, бо різні проблеми.