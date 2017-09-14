Додано: Сер 30 лип, 2025 18:20

Shaman написав: Сибарит написав: _hunter написав: Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается?

Потому что он не демограф 😁 Потому что он не демограф 😁

а чому демографи мають бити на сполох? десь в демографії написано, що населення має тільки збільшуватися? чи демографи тримають в думці, що надлишок населення завжди можна спалити у різноманітних війнах?



так, зменшення населення призведе до певних проблем в соціально-економічних відносинах - але до чого тут демографія? вона фіксує факт й робить прогнози. проблеми будуть у влади. а може й ні. а то одні й ті ж люди переймаються зменшенням населення та одразу тим, а що робити, бо не вистачає роботи й треба вводити соціальну оплату.



й друге - є проблема. в неї є рішення на поточний момент? закінчення війни залежить від нас? то чого бігати й волати?



взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає з голою дупою. й замерзне взимку а чому демографи мають бити на сполох? десь в демографії написано, що населення має тільки збільшуватися? чи демографи тримають в думці, що надлишок населення завжди можна спалити у різноманітних війнах?так, зменшення населення призведе до певних проблем в соціально-економічних відносинах - але до чого тут демографія? вона фіксує факт й робить прогнози. проблеми будуть у влади. а може й ні. а то одні й ті ж люди переймаються зменшенням населення та одразу тим, а що робити, бо не вистачає роботи й треба вводити соціальну оплату.й друге - є проблема. в неї є рішення на поточний момент? закінчення війни залежить від нас? то чого бігати й волати?взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає з голою дупою. й замерзне взимку

війна не є ефективним способом зменшення чисельності населення, і ось чому з наукової, демографічної та практичної точки зору:⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростомНавіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.⚠️ 2. Війна створює демографічні дисбалансиЗалишається дефіцит чоловіків, надмірна кількість вдів, дітей-сиріт.Ці перекоси ускладнюють соціальну структуру, а не стабілізують її.⚠️ 3. Відбудова стимулює народжуваністьПісля війни часто настає період "baby boom" — бурхливе зростання народжуваності, як у США після 1945 року.Люди після катастроф мають сильне бажання відновити сім'ю, народити дітей, що знову збільшує населення.⚠️ 4. Наслідки війни — бідність, біженці, колапс медичної системиВійна погіршує якість життя, зменшує доступ до медицини, освіти, планування сім’ї — що, навпаки, стимулює народжуваність у деяких регіонах.Наприклад, у біженських таборах народжуваність часто вища, ніж у країні походження.а осьнауково обґрунтовані методи, які визнані ефективними:✅ 1. Освіта жінок та гендерна рівністьОсвічені жінки народжують менше дітей. Це один із найкраще підтверджених фактів у демографії.Освіта дає жінкам більше контролю над своїм тілом, життям, кар’єрою та репродуктивними рішеннями.Країни з вищим рівнем жіночої освіти мають нижчий рівень народжуваності.📚 Джерело: UNFPA, World Bank, Lutz et al. (Nature, 2008)✅ 2. Доступ до засобів контрацепції та планування сім’їУ багатьох регіонах жінки хочуть мати менше дітей, але не мають доступу до контрацептивів.Розширення доступу до планування сім’ї допомагає зменшити незаплановані вагітності.📊 Дані: ВООЗ, Guttmacher Institute — кожен долар, вкладений у планування сім’ї, дає $4–$6 економічної вигоди.✅ 3. Підвищення добробутуКоли зростає рівень життя (здоров’я, освіта, економіка), рівень народжуваності зазвичай падає.Це спостерігалося в Європі, Південній Кореї, Японії, Сінгапурі тощо.🧠 Люди, які почуваються впевнено у майбутньому, зазвичай вирішують мати менше дітей.✅ 4. Зменшення дитячої смертностіЦе парадоксально, але чим менше вмирає дітей — тим менше народжують.У бідних країнах батьки часто мають багато дітей як «страхування» — якщо більшість виживатиме, народжуватимуть менше.✅ 5. Міграційна політика та урбанізаціяМіста мають нижчу народжуваність через вищу вартість життя, кар’єрні орієнтири, житлові обмеження.Міграція може вирівнювати демографічні дисбаланси між країнами, не змінюючи глобальну чисельність, але пом’якшуючи локальні проблеми.