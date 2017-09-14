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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1459614597145981459914600>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:20

  Shaman написав:
  Сибарит написав:
  _hunter написав:Или почему "демографы" всех стран тревогу бьют, а один budivelnik не напрягается? :roll:

Потому что он не демограф 😁

а чому демографи мають бити на сполох? десь в демографії написано, що населення має тільки збільшуватися? чи демографи тримають в думці, що надлишок населення завжди можна спалити у різноманітних війнах?

так, зменшення населення призведе до певних проблем в соціально-економічних відносинах - але до чого тут демографія? вона фіксує факт й робить прогнози. проблеми будуть у влади. а може й ні. а то одні й ті ж люди переймаються зменшенням населення та одразу тим, а що робити, бо не вистачає роботи й треба вводити соціальну оплату.

й друге - є проблема. в неї є рішення на поточний момент? закінчення війни залежить від нас? то чого бігати й волати?

взимку буде морозно й хтось мовчки готує теплий одяг, а хтось бігає та волає з голою дупою. й замерзне взимку :lol:

війна не є ефективним способом зменшення чисельності населення, і ось чому з наукової, демографічної та практичної точки зору:
⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростом

Навіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.

Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.

Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.

⚠️ 2. Війна створює демографічні дисбаланси

Залишається дефіцит чоловіків, надмірна кількість вдів, дітей-сиріт.

Ці перекоси ускладнюють соціальну структуру, а не стабілізують її.

⚠️ 3. Відбудова стимулює народжуваність

Після війни часто настає період "baby boom" — бурхливе зростання народжуваності, як у США після 1945 року.

Люди після катастроф мають сильне бажання відновити сім'ю, народити дітей, що знову збільшує населення.

⚠️ 4. Наслідки війни — бідність, біженці, колапс медичної системи

Війна погіршує якість життя, зменшує доступ до медицини, освіти, планування сім’ї — що, навпаки, стимулює народжуваність у деяких регіонах.

Наприклад, у біженських таборах народжуваність часто вища, ніж у країні походження.

а ось

науково обґрунтовані методи, які визнані ефективними:
✅ 1. Освіта жінок та гендерна рівність

Освічені жінки народжують менше дітей. Це один із найкраще підтверджених фактів у демографії.

Освіта дає жінкам більше контролю над своїм тілом, життям, кар’єрою та репродуктивними рішеннями.

Країни з вищим рівнем жіночої освіти мають нижчий рівень народжуваності.

📚 Джерело: UNFPA, World Bank, Lutz et al. (Nature, 2008)
✅ 2. Доступ до засобів контрацепції та планування сім’ї

У багатьох регіонах жінки хочуть мати менше дітей, але не мають доступу до контрацептивів.

Розширення доступу до планування сім’ї допомагає зменшити незаплановані вагітності.

📊 Дані: ВООЗ, Guttmacher Institute — кожен долар, вкладений у планування сім’ї, дає $4–$6 економічної вигоди.
✅ 3. Підвищення добробуту

Коли зростає рівень життя (здоров’я, освіта, економіка), рівень народжуваності зазвичай падає.

Це спостерігалося в Європі, Південній Кореї, Японії, Сінгапурі тощо.

🧠 Люди, які почуваються впевнено у майбутньому, зазвичай вирішують мати менше дітей.
✅ 4. Зменшення дитячої смертності

Це парадоксально, але чим менше вмирає дітей — тим менше народжують.

У бідних країнах батьки часто мають багато дітей як «страхування» — якщо більшість виживатиме, народжуватимуть менше.

✅ 5. Міграційна політика та урбанізація

Міста мають нижчу народжуваність через вищу вартість життя, кар’єрні орієнтири, житлові обмеження.

Міграція може вирівнювати демографічні дисбаланси між країнами, не змінюючи глобальну чисельність, але пом’якшуючи локальні проблеми.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:25

  pesikot написав:
  Water написав:
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/


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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:26

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А хтось волає и покупает тур в Египет. Кто сказал, что у проблемы может быть только два решения?
А хто сказав що те що є проблемою для першого - також є проблемою й для інших.
В кожного свій набір проблем
У воєнпенса проблема в тому що він не може свій капітал в 3 пенсії( які відклав на собі похорон) ефективно вкласти щоб легко заробляти бо кляті можновладці не допрацьовують...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:26

  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:2024-2025 - найгірші роки з народжуванності. й прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки. чого треба очевидні речі пояснювати?

у будь якому разі це виходить за ті межі, за які ти маєш перейматися. до речі, естонців лише 1 млн - коли вони зникнуть?

й головне, о чому розмова - якщо в нас так погано, чого ти збираєшся сюди повертатися?

Еще раз: 26й будет ЛУЧШЕ 25го? Да/Нет -- давай свое "экспертное мнение".

а я звідки знаю, що буде в 2026 році? я ж експерт, а не балабол. й з чого ти вирішив, що я маю тобі щось давати. перегрівся?
>>> прогнози в демографії будуються на даних ані один, ані три роки
-- это называется "назвал все буквы, но не угадал слово"
поки навіть на Петросяна не витягуєш :lol:
Почему собираюсь? - очевидно же: Европейскую пенсию лучше "проедать" в депресивных странах...

яка в тебе європейська пенсія. її за форум не дають. ти для початку хоча б громадянство отримай 8) а з депресивних країн - так тобі до Сомалі або до Раші. там ти її швидко витратиш, біля найближчого провулку :lol:


>>> й з чого ти вирішив, що я маю тобі щось давати
Ну это ты же утверждаешь, что брать период 1989-2025 - неправильно. Или уже правильно? :roll:
Или ты по принципу "а баба яга - против!"?


>>> яка в тебе європейська пенсія. її за форум не дають.
Прикинь :lol:


>>> а з депресивних країн - так тобі до Сомалі або до Раші
Это слишком уж депресивно. Ну и паспорт нужно будет получать - а тут все готово.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:28

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Чудаче!
Носіїв капіталістичного менталітету в 90-ті було не менше, ніж зараз.
Кинулися заробляти та прирощувати капітал майже всі -- від прибиральниць і тебе, прапорщика, і до дохторів наук та косомол і партбосів. Не кажучи про рінатів та беней.
Ясно
1 Коли в блокадному ленінграді міняли золото на хліб - то це виключно менталітет ювелірів і хліборобів.
2 Ринок це спосіб відібрати в когось .. ТМ воєнпенс.
Ринок це спосіб створити щось ТМ Будівельник...
3 Капітал створюється Законами ТМ воєнпенс
Капітал створюється працею ТМ Будівельник
4 В Україні капіталу завались , під кожною грушею закопано ТМ воєнпенс
В Україні недостатньо капіталу ТМ Будівельник
4 Поки можновладці не створять умови- бізнесом займатись не можна бо те що вже є все захопило ТМ воєнпенс
Покращити своє життя може кожен з тих хто сьогодні отримує менше 2 середніх по Україні і для цього створені всі умови ТМ Будівельник

Ти давай ще пиши - а я так тезово позбираю.

Ні, чудаче, ти не збираєш, ти перебріхуєш.
Як типовий місіонер.

До речі, десь в 2017 на твій спів про "працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень", я запропонував тобі з цим співом піти в найближчу бригаду (проспівати її тим всл як їм працювати на себе).
На це ти пояснив, що для всл "працювати на себе" -- це добряче готуватися, щоб не загинути.

Отак і є:
- для себе ти про працювати на себе, не залежати від чужих рішень, отримати значний матеріальний результат;
- а іншим а-ля краще працювати-служити, щоб не загинути.

Й потім пихато заявляєш про виграв економічне змагання((
Тому згідно твоїх співів ти цілком міг залишитися і зараз бути старшим прапорщиком з досягненями відповідними(( твоїм же поясненням для всл.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:28

90% українців добровільно приходять до ТЦК: Шмигаль пояснив, як зараз відбувається мобілізація :lol:

За його словами, людей не примушують силоміць — вони самі приходять до ТЦК, оформляються й вирушають у навчальні центри. :lol:
https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... he-shmigal
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:33

  Успіх написав:
  pesikot написав:
  Water написав:
    Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
    Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.
    Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
    https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/


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Це поізносівшомуся варто напрягтись))


Тобі також ... )
Бо може киця без "доглядальника" залишитись і заживе спокійним життям
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:36

  budivelnik написав:
  _hunter написав:А хтось волає и покупает тур в Египет. Кто сказал, что у проблемы может быть только два решения?
А хто сказав що те що є проблемою для першого - також є проблемою й для інших.
В кожного свій набір проблем
У воєнпенса проблема в тому що він не може свій капітал в 3 пенсії( які відклав на собі похорон) ефективно вкласти щоб легко заробляти бо кляті можновладці не допрацьовують...

Уяви -- а омериканському пенсу, студенту і т.д. омериканські можновладці-управлінці-регулятори створили умови для ефективного вкладання їх капіталів.

Тому омерробітник відпрацював та на пиво-бейсбол...
А як зробити умови, щоб БОІНГ-ІБМ і т.д., а також фінринки краще розвивались, щоб прирощувався капітал американців, то проблема Трампа, Маска та ін. управлінців.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:36

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Й потім пихато заявляєш про виграв економічне змагання((
Де-біле..
Я хочу допомогти тим кому можна допомогти
Тобі вже нічого не допоможе, тому й до кінця своїх днів можеш вважати що ти мене кудись макнув ...
Інша справа-скільки тут присутніх буде вважати тебе вижившим з розуму старим маразматиком який просрав життя в армії і так і не зміг допомогти Державі під час Війни

А яка буде вважати мене - нормальним мужиком який на своєму місці зробив все щоб ти ще трошки зміг пенсію отримувати.
Це все що тобі треба знати.
З точки зору економічних знань - ти флудер звичайний
З точки зору користі- ти пікейний жилет з Золотого тільця...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:39

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  _hunter написав:А хтось волає и покупает тур в Египет. Кто сказал, что у проблемы может быть только два решения?
А хто сказав що те що є проблемою для першого - також є проблемою й для інших.
В кожного свій набір проблем
У воєнпенса проблема в тому що він не може свій капітал в 3 пенсії( які відклав на собі похорон) ефективно вкласти щоб легко заробляти бо кляті можновладці не допрацьовують...

Уяви -- а омериканському пенсу, студенту і т.д. омериканські можновладці-управлінці-регулятори створили умови для ефективного вкладання їх капіталів.

Тому омерробітник відпрацював та на пиво-бейсбол...
А як зробити умови, щоб БОІНГ-ІБМ і т.д., а також фінринки краще розвивались, щоб прирощувався капітал американців, то проблема Трампа, Маска та ін. управлінців.
Все правильно
Тільки на це пішло
а - ТРИСТА років
б - за цей час не було жодної війни на території США..

А так все однаково

В мене це вже й так є, я можу вкласти те що маю хочу в ОВДП хоч у розширення власного бізнесу
Але чого це так цікавить тебе?
В тебе ж капіталу менше ніж в прищавого студента з США ?

ПС
Ще раз для тих хто не змучився читати дебати..
1 Є три рівні економіки
Перший, той в якому доходи менший ніж 2*середня по Україні.
На цьому рівні ВСІ умови вже створені і все залежить ВИКЛЮЧНО від ПРАЦЕЗДАТНОСТІ/ПРОФЕСІЙНОСТІ/БАЖАННЯ людини.
Тобто кожен хто ЗАХОЧЕ - якщо прикладе необхідну кількість зусиль і знань - зможе отримати до 40000 грн/місяць
Мої продавці без освіти , інваліди третьої групи , всі віком в 45+, отримують 15000 грн/місяць на руки і якось не переймаються
Другий рівень - це від 40 000 до 100 000 - він ЧАСТКОВО ЗАЛЕЖИТЬ від умов створених для Третього рівня , бо обслуговує цей третій рівень
Третій рівень- рівень коломойських/ахметових/фірташів/порошенків і так далі..
Тут з точки зору умов-проблематично...

Але в мене питання
Якого милого людині з доходом ДО 40 000 грн/місяць переживати про умови для олігархів? якщо ці умови для першого рівня не мають ніякого впливу і відношення
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 30 лип, 2025 18:44, всього редагувалось 1 раз.
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