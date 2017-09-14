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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14597145981459914600>
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:43

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Й потім пихато заявляєш про виграв економічне змагання((
Де-біле..
Я хочу допомогти тим кому можна допомогти
Тобі вже нічого не допоможе, тому й до кінця своїх днів можеш вважати що ти мене кудись макнув ...
Інша справа-скільки тут присутніх буде вважати тебе вижившим з розуму старим маразматиком який просрав життя в армії і так і не зміг допомогти Державі під час Війни

А яка буде вважати мене - нормальним мужиком який на своєму місці зробив все щоб ти ще трошки зміг пенсію отримувати.
Це все що тобі треба знати.
З точки зору економічних знань - ти флудер звичайний
З точки зору користі- ти пікейний жилет з Золотого тільця...

Місіонер, ти тупо знов напідмінював предмети.
Передивись предмети, про які була мова.
Знов заяви а-ля "я хочу, я досяг, я.." не є аргументом до них.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Передивись предмети, про які була мова.
Передивився
Бачу сільського клоуна в шапці наполеона який переживає про те що в Україні слабо розвинуті можливості купівлі акцій Боїнга , але при цьому не може собі позволити путівку два рази в рік на відпочинок - бо тоді на хліб не залишиться...
При чому цей сільський клоун пробує переконати сільських куркулів - що їм погано жити, а ті в цей самий час вибирають вони цього кварталу поїдуть в Чорногорію а наступного в Грецію... чи все таки і туди і туди відразу, а як здоровья залишиться то ще й Монако не день заскочать( довше ні , там дорого , а прошвирнутись - то може й варто)
Востаннє редагувалось budivelnik в Сер 30 лип, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:51

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:А хто сказав що те що є проблемою для першого - також є проблемою й для інших.
В кожного свій набір проблем
У воєнпенса проблема в тому що він не може свій капітал в 3 пенсії( які відклав на собі похорон) ефективно вкласти щоб легко заробляти бо кляті можновладці не допрацьовують...

Уяви -- а омериканському пенсу, студенту і т.д. омериканські можновладці-управлінці-регулятори створили умови для ефективного вкладання їх капіталів.

Тому омерробітник відпрацював та на пиво-бейсбол...
А як зробити умови, щоб БОІНГ-ІБМ і т.д., а також фінринки краще розвивались, щоб прирощувався капітал американців, то проблема Трампа, Маска та ін. управлінців.
Все правильно
Тільки на це пішло
а - ТРИСТА років
б - за цей час не було жодної війни на території США..

А так все однаково

В мене це вже й так є, я можу вкласти те що маю хочу в ОВДП хоч у розширення власного бізнесу
Але чого це так цікавить тебе?
В тебе ж капіталу менше ніж в прищавого студента з США ?

В тебе якісь проблеми з прищами, шкарпетками, тріко і т.д.?

Чудаче, мова про принцип -- що саме можновладці-управлінці-регулятори створювали оті умови для розвитку ринків та можливості громадян прирощувати капітал.
А скільки років пішло?
Так на те й реформи, щоб менше.

Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
І головне!!! --- що пересічні за них цю функцію в країні, в ринку країни не виконають.
В можновладців-управлінців-регуляторів важелі.

Оті країни-тигри показують, що можна значно пришвидшити цей процес.
Востаннє редагувалось detroytred в Сер 30 лип, 2025 18:52, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:51

  ЛАД написав:Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны.
И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.

В Прибалтиці є ріст населення? Є.
Що конкретно "ошибочно"?
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  detroytred написав:Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
Тобі яка різниця?
ти через 10 лапті склеїш...
І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Передивись предмети, про які була мова.
Передивився
Бачу сільського клоуна в шапці наполеона який переживає про те що в Україні слабо розвинуті можливості купівлі акцій Боїнга , але при цьому не може собі позволити путівку два рази в рік на відпочинок - бо тоді на хліб не залишиться...
При чому цей сільський клоун пробує переконати сільських куркулів - що їм погано жити, а ті в цей самий час вибирають вони цього кварталу поїдуть в Чорногорію а наступного в Грецію... чи все таки і туди і туди відразу, а як здоровья залишиться то ще й Монако не день заскочать( довше ні , там дорого , а прошвирнутись - то може й варто)

Якась перекручена маячня...
Місіонери вони такі...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:56

  Investor_K написав:
  ЛАД написав:1992 год - 3 706 299
2000 год - 3 512 074
2011 год - 3 052 588
2020 год - 2 794 090
После 2020 показывает некоторый рост. Не знаю, за счёт чего. Может, тоже включили в численность наших беженцев и росс. эмигрантов.
2023 год - 2 860 002.


Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно

https://google.gik-team.com/?q=%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F+%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D1%97
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 18:59

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
Тобі яка різниця?
ти через 10 лапті склеїш...
І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?

До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?

Не гальмуй, місіонер, намагаючись перейти на особистості, аби підмінити предмет.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:04

  yama написав:⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростом

Навіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.

Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.

Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.

Це тому що історія людських війн - це 10000+ років.
А історія контрацепції(відносно масової і доступної) - це менше 0-30-50 років(в залежності від країни).

Так, населення Сирії після війни вже швидко відновилось і продовжує рости(тому що займаються сексом багато і таблеточки не приймають, релігія не позволяє :D ).
Але Україна не Сирія. У нас нічого не відновиться навіть після війни(тому що ... - тут соромязливі слова :D :D )
andrijk777
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:27

  andrijk777 написав:
  yama написав:⚠️ 1. Війна вбиває мало в порівнянні з приростом

Навіть великі війни в історії — не “зменшували” населення глобально, а лише локально і тимчасово.

Наприклад, Друга світова війна забрала ~70 мільйонів життів — але за наступні 30 років населення світу виросло більш ніж на 2 мільярди.

Тобто народжуваність і відновлення після війни — набагато швидші, ніж втрати.

Це тому що історія людських війн - це 10000+ років.
А історія контрацепції(відносно масової і доступної) - це менше 0-30-50 років(в залежності від країни).

Так, населення Сирії після війни вже швидко відновилось і продовжує рости(тому що займаються сексом багато і таблеточки не приймають, релігія не позволяє :D ).
Але Україна не Сирія. У нас нічого не відновиться навіть після війни(тому що ... - тут соромязливі слова :D :D )

й в Сирії відновилося населення, й в Прибалтиці зростання - а в Україні - точно ні. а на Раші? :lol:
Shaman
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