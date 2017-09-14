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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14597145981459914600
Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:56

  Water написав:
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки.
Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ.
Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.

https://armyinform.com.ua/2025/07/30/go ... -zradnyka/

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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 19:59

в Карпати? :roll:

❗️Усі полігони України треба перевести під землю, — Сирський
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Романтик +

Мух, тебе інвештор шукав. Морозиво прихопи
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:02

  detroytred написав:
  budivelnik написав:
  detroytred написав:Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
Тобі яка різниця?
ти через 10 лапті склеїш...
І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання...
Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився.
Він дурнем -став.
І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем.
Тепер розумієш суть приказки
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний- бо дурний...
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:22

Як так?©

ЩО ЗА ХУЙНЯ ТВОРИТЬСЯ НА ЙОПАНОМУ ФОРУМІ???!
ТЕМАТИЧНІ ДОПИСИ І ЮТУБ-РОЛИКИ - СТИРАЮТЬ, А ЯКАСЬ ХУЙНЯ ЗНОШЕНОЇ ПІЛОТКИ З НЕ ТИМ ВОСОМ - БУДЕ ВИСІТИ ТУТ ГОДИНАМИ???!
ЯК ТАК?©©© >>>
  Hotab написав:Мух, тебе інвештор шукав. Морозиво прихопи
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 22:54

  budivelnik написав:
  detroytred написав:
  budivelnik написав:Тобі яка різниця?
ти через 10 лапті склеїш...
І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання...
Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився.
Він дурнем -став.
І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем.
Тепер розумієш суть приказки
Чого дурний- бо бідний
Чого бідний- бо дурний...

Тобто зараз ти вчергове вирішив притулити-прибрехати категорію "бідність" до мене. Ще й через приказку про дурість.

Факт наявний: тільки дурень буде ліпити до мене... бідність. Це повна та очевидна дурня.
До такого допетрати можуть тільки ... місіонери.

До шкарпеток, прищів, треників в тебе додалися ще короткі штанці.
Мабуть дають ознаки 22 роки життя родиною (ще з 4 дітьми) на 1/3-1/2 умовних 20 тис. грн. Плюс з трьома банкротствами.
Лікуй комплекси. І перш за все ролі місіонера після років страждань.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:02

  Успіх написав:ЩО ЗА ХУЙНЯ ТВОРИТЬСЯ НА ЙОПАНОМУ ФОРУМІ???!
ТЕМАТИЧНІ ДОПИСИ І ЮТУБ-РОЛИКИ - СТИРАЮТЬ, А ЯКАСЬ ХУЙНЯ ЗНОШЕНОЇ ПІЛОТКИ З НЕ ТИМ ВОСОМ - БУДЕ ВИСІТИ ТУТ ГОДИНАМИ???!
ЯК ТАК?©©© >>>
  Hotab написав:Мух, тебе інвештор шукав. Морозиво прихопи

Істерикою задоволений :lol:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:03

Хотаб: "Проклял все! И родину тож))"

  Успіх написав:ЯК ТАК?©©© >>>

Бо воістинний пітріот
  Hotab написав:Держись, Бетон..
я тож сегодня на пузотерке доехал из Киева до Нико по традиционному маршруту, по Е95 , затем Первомайск - Вознесенск ..
Проклял все! И родину тож))
Как пля можно так делать дороги, что они через год идут волнами??
Что ж это за проклятие)))
По той бедной румунии по забитым селам едешь.. Да, там может быть ширина дороги всего 5м, но она вся идеальная и с разметкой.
И у нас по Вознесенску даже хорошая подвеска , она действительно у меня здОрово все глотает, в любом из трех режимов настройки жестокости, , и та устает от этих стиральных досок..
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:06

В бюджете на 2026 год также предусмотрено около 8,5 миллиарда евро военной помощи Украине, как и сообщалось ранее.
https://www.eurointegration.com.ua/rus/ ... 0/7217005/

Німці до 2029 року по 8,5 млрд. виділяти планують.
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Сер 30 лип, 2025 23:10

  flyman написав:Бо воістинний пітріот
В його випадку, то поЦріот))

Ну, чи просто зношена пілот-ка))
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  #<1 ... 14597145981459914600
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