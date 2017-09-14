Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
detroytred написав:Але якщо можновладці-управлінці-регулятори, як в нас будуть робити це в темпі по-мінімуму, то не 300 років, а й 1000+++ не вистачить.
Тобі яка різниця? ти через 10 лапті склеїш... І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання... Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився. Він дурнем -став. І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем. Тепер розумієш суть приказки Чого дурний- бо бідний Чого бідний- бо дурний...
budivelnik написав:Тобі яка різниця? ти через 10 лапті склеїш... І проживши 70... будеш що згадувати? як всіх багатих переконував що вони неправильно багаті а ти правильно бідний?
До чого тут моє відношення до об'єктивного процесу?.
До того що дурень - це не звання... Дурень -це процес перетворення з простого хлопчика в коротких штанцях який дурнем не народився. Він дурнем -став. І от саме те як він відносився до ОБЄКТИВНИХ процесів і які СУБЄКТИВНІ висновки він з цих процесів виносив- і зробило його дурнем. Тепер розумієш суть приказки Чого дурний- бо бідний Чого бідний- бо дурний...
Тобто зараз ти вчергове вирішив притулити-прибрехати категорію "бідність" до мене. Ще й через приказку про дурість.
Факт наявний: тільки дурень буде ліпити до мене... бідність. Це повна та очевидна дурня. До такого допетрати можуть тільки ... місіонери.
До шкарпеток, прищів, треників в тебе додалися ще короткі штанці. Мабуть дають ознаки 22 роки життя родиною (ще з 4 дітьми) на 1/3-1/2 умовних 20 тис. грн. Плюс з трьома банкротствами. Лікуй комплекси. І перш за все ролі місіонера після років страждань.
ЛАД написав:Так что ваши утверждения о благополучии в Прибалтику ошибочны. И на будущее давайте договоримся - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения. Или хотя бы сами убедитесь в правильности утверждений.
В Прибалтиці є ріст населення? Є. Що конкретно "ошибочно"?
Вы издеваетесь? Я привёл цифры. Где вы там рост увидели? Последние пару лет за счёт наших беженцев? И незначительный прирост в Эстонии чуть раньше. При достаточно заметном снижении численности с 1990 года. "В Прибалтиці є ріст населення? Є", - когда что-то утверждаете, приводите подтверждения.
andrijk777 написав:
Investor_K написав:........ Намалюйте плз графік. Так воно буде більш наочно
Подтверждение того, что я писал о наглядности графиков и лёгкой возможности искажения восприятия - растянуть ось абсцисс, сжать ось ординат и всё в порядке.
P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%. "є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.