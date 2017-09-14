Найбільше наслідків фіксується у Святошинському районі, де було влучання в під'їзд, і в Солом'янському районі столиці
У ніч проти 31 липня Росія масовано атакувала Київ дронами й ракетами. Є наслідки у чотирьох районах столиці, десятки постраждалих та одна загибла людина. Про це повідомили міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, Держслужба з надзвичайних ситуацій, мер Віталій Кличко та начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.
У Солом’янському районі пошкоджено квартири в декількох будинках. Горіли автівки. Також пожежі й пошкодження фіксувалися на кількох локаціях нежитлової забудови.
У Голосіївському районі пошкоджено школу і дитячий садок.
У Шевченківському районі ударною хвилею вибило вікна в дитячому відділенні медзакладу.
Масована російська атака на Київ у ніч проти 31 липня – це відповідь російського диктатора Володимира Путіна на "10 днів", які президент США Дональд Трамп дав йому на врегулювання війни. Таку думку висловила донька спецпосланця американського президента Кіта Келлога, очільниця фонду, який надає Києву невійськову допомогу, Меган Моббс.
Військова контррозвідка Служби безпеки викрила у лавах Сил оборони агента російської воєнної розвідки. Ним виявився льотчик-інструктор, майор однієї з авіабригад ЗСУ. Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення.
Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО. Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати... Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку... Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.