Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО. Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати... Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку... Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО. Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати... Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку... Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
Як на мене то кіьлкість загиблих замовчують щоб меньше панікували. Чотири людини на зруйнований під'їзд, дійсно? Коли був приліт в Доборпілля то влада замовчує реальну ситуацію. Мій Воїн якраз там в той час був, казав що тіла та відірвані руки-ноги лежали по всій площі.
Banderlog написав:пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО. Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати... Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку... Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
не погоджусь, київ з літа 22 одбивався. Які втрати Вам ніхто не скаже. Для прикладу удари по херсону вже в змі не освітлюються. А на рахунок ракет такі втрати це малоймовірно. Помните було повідомлення що загинув комбриг 110 бригади? Там не тільки він тоді ...