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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:27
budivelnik написав: Banderlog написав:
пво схоже вже і київ не може прикрити? Не треба було владі з трампом сваритись...
ПВО не може закрити стіною 100% території не те що Києва, а й підозрюю що все що більше 10км2 зі 100% гарантією не перекриє ніяке ПВО.
Тому треба дивитись не скільки вдарили а які втрати...
Станом на зараз - Двоє загиблих, кілька десятків поранених і машини , підїзд будинку...
Як на мене- то ПВО якраз відпрацювало.
навіть ТСН не згодне з будівельником
що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:38
flyman написав:
що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"
а ще "чим більше ракет прилетить тим краще" (в контексті розвалу рф в 2088-му, ой пардон - через 2-3 місяці)
Було 0 шахедів в день, зараз скоро дійдемо до 1000 шахедів в день, а краще шось ніяк не стає
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Додано: Чет 31 лип, 2025 11:54
Letusrock написав: flyman написав:
що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"
а ще "чим більше ракет прилетить тим краще" (в контексті розвалу рф в 2088-му, ой пардон - через 2-3 місяці)
Було 0 шахедів в день, зараз скоро дійдемо до 1000 шахедів в день, а краще шось ніяк не стає
та ж ЕШБ: "корупція не тільки шкідлива, а і корисна"
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:01
flyman написав:
Це було шоу супертяжкі бійці ММА проти старшокласників. Хіба Портніков з 1м юнацьким розрядом проти МСМК.
пігмеї
відосики з очистки вух від сірчаних корок набирають ютюб переглядів в десятки разів більше
але всіх крім дідуся Соскіна треба прибрати з цього світу у показових цілях
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:13
Зачотно тролите тут будівельника))
Але, йому як з гуся вода - "кожен може мати ларьок і торгувати пальонкою! Просто лише треба підійти до дзеркала!"©
А я б ще додав "і єб@шити 24/7!!!"
От тоді до пересічного в раціон харчування до мівіни додасться і відвар від курячих голів і лапок!
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!©
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:15
Letusrock написав: flyman написав:
що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"
а ще "чим більше ракет прилетить тим краще" (в контексті розвалу рф в 2088-му, ой пардон - через 2-3 місяці)
Було 0 шахедів в день, зараз скоро дійдемо до 1000 шахедів в день, а краще шось ніяк не стає
Так тут, вроде, и нет противоречий: "чем больше ракет на столицу - тем меньше на Львов"...
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