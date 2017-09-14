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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14599146001460114602>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:15

  Letusrock написав:
  flyman написав:що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"

а ще "чим більше ракет прилетить тим краще" (в контексті розвалу рф в 2088-му, ой пардон - через 2-3 місяці)
Було 0 шахедів в день, зараз скоро дійдемо до 1000 шахедів в день, а краще шось ніяк не стає :| :!:

Так тут, вроде, и нет противоречий: "чем больше ракет на столицу - тем меньше на Львов"...
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:25

А давайте зробимо крок до перевороту думок©

  Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:26

  Успіх написав:
  Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

напишуть "нема чого розганяти наративи - в ДПТ гине більше"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:33

НАБУ розслідує ще один епізод щодо Чернишова: ексміністр влаштував охорону і домашній персонал у «Нафтогаз» 8)

Відповідні посади передбачали зарплатню в розмірі не менше 300 тисяч грн на місяць та бронювання від мобілізації. :lol:

Але наразі через тиск на антикороргани розслідування призупинили. 8)
https://zn.ua/ukr/POLITICS/nabu-rozslid ... tohaz.html

Криза Зеленського пов’язана з вбивством Портнова, який був мозком вертикалі Зеленського-Єрмака.
"І за нами прийдуть". Хто і як реалізовував спецоперацію зі знищення незалежності НАБУ і САП?
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/07/30/7524042/
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:48

  Успіх написав:
  Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
поки вони на таке не здатні. Раза в 3 менше. І київ якось раніше прикривали. Но в принципі сама ідея по прифронтовому місту типу сум, харкова, запоріжжя, .. там така атака буде не відбиваєма. Часу на реагування на пуски з короткої дистанції просто нема. Ніякі мобільні групи не зможуть встигнути.
Для києва ж така загроза може бути тільки якщо білорусія надасть свою територію для запуску. Поки вусатий всі ці роки віляє і прямої військової підтримки путіну не надає. Так що за з назви теми білорусь можно видалити і вписати кндр)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:50

  flyman написав:напишуть "нема чого розганяти наративи - в ДПТ гине більше"

Від діалектична поведінкова терапія?
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:56

  Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 12:59

  Water написав:
  Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?

є одна проблема: якщо кошти зібрати зараз, то вироблять їх років через 2-3
Востаннє редагувалось flyman в Чет 31 лип, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:03

  Water написав:
  Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?

Навіщо кошти..Причому тут кошти 😀 перші 5 років всім базаром на Сихові треба проблему обговорити ))
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:04

  flyman написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?

є одна проблема: якщо кошти зібрати зараз, то вироблять їх років через 2-3

Зранку гроші- ввечорі Petriot.
Успіх відкрив збір, ти вніс лярд зелені?
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