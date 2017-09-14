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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:15
Letusrock написав: flyman написав:
що там з лекціями на тему: "багатий будівельник, бідний пересічений" та "менше народу - краще ВВП на душу населення"
а ще "чим більше ракет прилетить тим краще" (в контексті розвалу рф в 2088-му, ой пардон - через 2-3 місяці)
Було 0 шахедів в день, зараз скоро дійдемо до 1000 шахедів в день, а краще шось ніяк не стає
Так тут, вроде, и нет противоречий: "чем больше ракет на столицу - тем меньше на Львов"...
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:25
Бетон написав:
печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:26
Успіх написав: Бетон написав:
печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
напишуть "нема чого розганяти наративи - в ДПТ гине більше"
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:48
Успіх написав: Бетон написав:
печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
поки вони на таке не здатні. Раза в 3 менше. І київ якось раніше прикривали. Но в принципі сама ідея по прифронтовому місту типу сум, харкова, запоріжжя, .. там така атака буде не відбиваєма. Часу на реагування на пуски з короткої дистанції просто нема. Ніякі мобільні групи не зможуть встигнути.
Для києва ж така загроза може бути тільки якщо білорусія надасть свою територію для запуску. Поки вусатий всі ці роки віляє і прямої військової підтримки путіну не надає. Так що за з назви теми білорусь можно видалити і вписати кндр)
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:50
flyman написав:
напишуть "нема чого розганяти наративи - в ДПТ гине більше"
Від діалектична поведінкова терапія?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:56
Успіх написав:
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
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Додано: Чет 31 лип, 2025 12:59
Water написав: Успіх написав:
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
є одна проблема: якщо кошти зібрати зараз, то вироблять їх років через 2-3
Востаннє редагувалось flyman
в Чет 31 лип, 2025 13:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:03
Water написав: Успіх написав:
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
Навіщо кошти..Причому тут кошти 😀 перші 5 років всім базаром на Сихові треба проблему обговорити ))
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Додано: Чет 31 лип, 2025 13:04
flyman написав: Water написав: Успіх написав:
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!
Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?
є одна проблема: якщо кошти зібрати зараз, то вироблять їх років через 2-3
Зранку гроші- ввечорі Petriot.
Успіх відкрив збір, ти вніс лярд зелені?
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