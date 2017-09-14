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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14599146001460114602
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:11

  Hotab написав:
  Water написав:
  Успіх написав:Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

Ви усім базарєм почали сплачувати податки, чи ти відкрив збір коштів на Patriot для Львова?

Навіщо кошти..Причому тут кошти 😀 перші 5 років всім базаром на Сихові треба проблему обговорити ))

Звісно за проблему тре побалакати, бо можливо на Шуварі, або Привокзальному не в курсі.
Ви, пан, за торгове місце сьогодні сплачували? Ось ще на Петріот з сьогоднішнього дня потрібно доплатить. Звісно налом, потім у Мар`яна обміняємо, до циган передамо, а вони зі своїми у Румунії добазаряться, зуб дають.
Water
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 13:39

Re: Напад росії і білорусі на Україну

"Про погрози Трампа в мій бік в його особистій мережі Truth, які він заборонив працювати в нашій країні. Якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію у цілого достатньо грізного президента США, значить, Росія у всьому права і продовжить іти своєю дорогою", - йдеться в новому дописі Медведєва.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c626zz37djvo
Продовжить іти своєю дорогою це гарно сказано, потрібно послать їх усіх іти своєю дорогою і почекать.
Ось якого біса туди Єрмак вліз?
Water
 
Повідомлень: 3270
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Подякували: 221 раз.
 
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  #<1 ... 14599146001460114602
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