Державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, причинами стали скорочення знижок на російську сировину та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.
За даними агентства, закупівлі призупинили чотири державні компанії: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Замість російської сировини НПЗ перейшли на постачання з Близького Сходу та Західної Африки.
Попри те, що найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни – близько 5,2 млн барелів на день.
ЛАД написав:... P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%. "є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.
За останній рік є ріст в Прибалтиці. Це підтверджують ваші цифри і мої графіки. Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.
це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...
й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну
Державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, причинами стали скорочення знижок на російську сировину та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.
За даними агентства, закупівлі призупинили чотири державні компанії: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Замість російської сировини НПЗ перейшли на постачання з Близького Сходу та Західної Африки.
Попри те, що найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни – близько 5,2 млн барелів на день.
а хіба цей текст є в статті? чи це така маніпуляція? але є
"Звісно, масового застосування реактивних дронів поки що немає - це поодинокі випадки", - пояснив Ігнат, але додав, що вони ускладнюють роботу для української протиповітряної оборони. ... "Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає", - зазначив експерт.