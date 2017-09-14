RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14602146031460414605>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Державні НПЗ Індії призупинили закупівлю російської нафти через заяви Трампа – Reuters
Державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, причинами стали скорочення знижок на російську сировину та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.

За даними агентства, закупівлі призупинили чотири державні компанії: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Замість російської сировини НПЗ перейшли на постачання з Близького Сходу та Західної Африки.

Попри те, що найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни – близько 5,2 млн барелів на день.


Процесс почався ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11751
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:44

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:...
P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%.
"є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.

За останній рік є ріст в Прибалтиці.
Це підтверджують ваші цифри і мої графіки.
Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.

це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...

й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну 8)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:46

❗️Нові "шахеди" — це вже не про мопеди. Їх важко збити, — Повітряні Сили для BBC

Реактивні БПЛА, якими росія атакує Київ, летять на швидкості понад 500 км/год і на гранично низькій висоті. Стрілецька зброя, дрони-перехоплювачі та навіть вертольоти — безсилі.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c3dpx5143exo
Востаннє редагувалось Xenon в Чет 31 лип, 2025 16:49, всього редагувалось 1 раз.
Xenon
 
Повідомлень: 5442
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:46

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Що робив Трамп ?
ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:48

  Banderlog написав:
  pesikot написав:


Що робив Трамп ?
ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.

Як я і казав, у тебе Путін невинуватий ...
Обстріляє Росія, воюємо з Росією ... а Путін не при справах ..
Яке ж ти мерзотне )

А з Трампа потрібно питати, його ніхто за фаберже не тягнув, щоб казати: - Я закінчу війну за 24 години

  Banderlog написав:Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Знов розмовляешь лозунгами ... )

Саме Трамп припиняв допомогу, щоб улестити Путіна.
Кого там підтримував чи не підтримував Зеля - до лампади

Зеля може хоч всю дупу Трампу зализати, а Трамп буде дивитись в сторону Путіна

PS. Якось ти писав, що в виборах участі не приймав.
Яке право ти маєшь щось питати з влади ? )
Востаннє редагувалось pesikot в Чет 31 лип, 2025 16:52, всього редагувалось 1 раз.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11751
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:50

  pesikot написав:Державні НПЗ Індії призупинили закупівлю російської нафти через заяви Трампа – Reuters
Державні нафтопереробні підприємства Індії з минулого тижня тимчасово припинили закупівлі російської нафти. Як повідомляє Reuters із посиланням на джерела, причинами стали скорочення знижок на російську сировину та заяви президента США Дональда Трампа щодо можливих санкцій.

За даними агентства, закупівлі призупинили чотири державні компанії: Indian Oil Corp, Hindustan Petroleum Corp, Bharat Petroleum Corp та Mangalore Refinery Petrochemical Ltd. Замість російської сировини НПЗ перейшли на постачання з Близького Сходу та Західної Африки.

Попри те, що найбільшими покупцями російської нафти в Індії залишаються приватні компанії Reliance Industries та Nayara Energy, саме державні НПЗ контролюють понад 60% переробних потужностей країни – близько 5,2 млн барелів на день.


Процесс почався ...

ти ж волав про трампозраду півгодини тому
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:50

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Що робив Трамп ?
ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D
а смисл трампу? Його влаштовує війна. Європа буде закупляти зброю в сша і постачати нам в кредит.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3271
З нами з: 24.06.14
Подякував: 114 раз.
Подякували: 89 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:51

  Xenon написав:
❗️Нові "шахеди" — це вже не про мопеди. Їх майже нереально збити, — Повітряні Сили для BBC

Реактивні БПЛА, якими росія атакує Київ, летять на швидкості понад 500 км/год і на гранично низькій висоті. Стрілецька зброя, дрони-перехоплювачі та навіть вертольоти — безсилі.

https://www.bbc.com/ukrainian/articles/c3dpx5143exo

а хіба цей текст є в статті? чи це така маніпуляція? але є
"Звісно, масового застосування реактивних дронів поки що немає - це поодинокі випадки", - пояснив Ігнат, але додав, що вони ускладнюють роботу для української протиповітряної оборони.
...
"Наскільки їх буде багато найближчими місяцями, поки що інформації немає", - зазначив експерт.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:51

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Що робив Трамп ?
ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D

які провокації? Йому сказали "у Вас нема карт".
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 40229
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1603 раз.
Подякували: 2849 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 16:53

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D
а смисл трампу? Його влаштовує війна. Європа буде закупляти зброю в сша і постачати нам в кредит.

бо оця вигадка що війна влаштовує розвинені країни - це вигадка. 8)

розвинені країни влаштовує мир. а Трампу більш важливо готовитися боронити Тайвань - якщо ще один дах потече...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9259
З нами з: 29.09.19
Подякував: 770 раз.
Подякували: 1631 раз.
 
Профіль
 
1
3
5
  #<1 ... 14602146031460414605>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, ЛАД і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 114258
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 295467
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 961909
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (3467)
31.07.2025 16:59
Ринок ОВДП (9304)
31.07.2025 16:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.