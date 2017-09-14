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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 1460314604146051460614607>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 17:25

flyman Я рад за то, что Флер вас поняла.
Не хотите, не открывайте. Возможно, сами не видите, раз не хотите ответить.
Я на ваши вопросы обычно отвечаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 17:27

  Xenon написав:
❗️Бойова повістка відтепер може прийти поштою, відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації, – постанова Кабміну.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... i-povistki

вже пішли комєнти тіпа: "World of warcraft"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 17:50

  andrijk777 написав:...........
Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"?
Ну все ясно, брехня продовжується.
Важко.
Если вы не понимаете, что нельзя говорить о тенденции по результатам 1-2 и даже 3 лет, то объяснять бесполезно.
Если вы "не видите" цифры и "не замечаете" элементарного объяснения прироста населения в Прибалтике благодаря нашим беженцам (а это не заслуга и не достижение прибалтов), то толку, что я повторю те же цифры ещё несколько раз.
Ну и "все ясно, хамство продовжується". Из молодых да ранний.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:05

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:...........
Ні, ні разу. Важко ткнути "ще раз"?
Ну все ясно, брехня продовжується.
Важко.
Если вы не понимаете, что нельзя говорить о тенденции по результатам 1-2 и даже 3 лет, то объяснять бесполезно.
Если вы "не видите" цифры и "не замечаете" элементарного объяснения прироста населения в Прибалтике благодаря нашим беженцам (а это не заслуга и не достижение прибалтов), то толку, что я повторю те же цифры ещё несколько раз.
Ну и "все ясно, хамство продовжується". Из молодых да ранний.


Вы оба те еще "фрукта"
Но ЛАД тут прав
Прирост Л-Л-Э пследних лет не только за счет беглых украинцев, но также белорусов (те еще раньше начали) и "хороших русских"
И они там не от любви к прибалтийскому вайбу, а потому что дешевая аренда вследствии обезлюдивания
Все они на стреме и тревожных чемоданчиках
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:08

  Shaman написав:

бо оця вигадка що війна влаштовує розвинені країни - це вигадка. 8)

розвинені країни влаштовує мир. а Трампу більш важливо готовитися боронити Тайвань - якщо ще один дах потече...

Проблема в тім що які країни розвинені зараз питання спорне. І да, повно висловів європейців де вони кажуть що коли закінчиться війна в україні в європі почнуться проблеми
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:10

  Banderlog написав:
  Shaman написав:

бо оця вигадка що війна влаштовує розвинені країни - це вигадка. 8)

розвинені країни влаштовує мир. а Трампу більш важливо готовитися боронити Тайвань - якщо ще один дах потече...

Проблема в тім що які країни розвинені зараз питання спорне. І да, повно висловів європейців де вони кажуть що коли закінчиться війна в україні в європі почнуться проблеми

проблеми і так є, тільки наразі можна списати на "атопутіннападьот"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:11

❗️❗️ До 8 серпня має бути укладена угода про припинення війни росії в Україні: США повідомили про це Раду Безпеки ООН,Reuters.

Вашингтон заявляє про готовність вжити додаткових заходів для забезпечення миру в Україні

https://www.reuters.com/world/europe/tr ... hatgpt.com
Xenon
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:17

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:...
P.s. На случай, если у вас с памятью плохо, напоминаю цифры: за годы независимости падение численности населения в Латвии - почти 30%, в Литве - 23%, в Эстонии "всего" 13%.
"є ріст населення? Є". Правда, отрицательный, но это мелочи.

За останній рік є ріст в Прибалтиці.
Це підтверджують ваші цифри і мої графіки.
Я ніде не говорив що там "ріст за 30 років", я говорив що тендеція падіння зупинилась і є ріст. Читайте уважніше мої пости.

це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...

й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну 8)

Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.

чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга.
Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.

В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:27

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Війна з 2014 року
У 2013 Фертильність в Україні була вища за латвійську
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D
а смисл трампу? Його влаштовує війна. Європа буде закупляти зброю в сша і постачати нам в кредит.

бо оця вигадка що війна влаштовує розвинені країни - це вигадка. 8)

"в огороде - бузина, а в Киеве - дядька" (с)
Так получилось, что у Трампа тоже есть нефть на продажу - и то, что кто-то покупает дешевле и не у него - Трампа сильно расстраивает :)
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