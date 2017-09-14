RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 14604146051460614607>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:30

  Shaman написав:
  Banderlog написав:
  Shaman написав:Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D
а смисл трампу? Його влаштовує війна. Європа буде закупляти зброю в сша і постачати нам в кредит.

бо оця вигадка що війна влаштовує розвинені країни - це вигадка. 8)

"в огороде - бузина, а в Киеве - дядька" (с)
Так получилось, что у Трампа тоже есть нефть на продажу - и то, что кто-то покупает дешевле и не у него - Трампа сильно расстраивает :)
_hunter
 
Повідомлень: 10169
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:31

  flyman написав:
  Xenon написав:
❗️Бойова повістка відтепер може прийти поштою, відмова від отримання листа вважатиметься ухиленням від мобілізації, – постанова Кабміну.

https://focus.ua/uk/voennye-novosti/717 ... i-povistki

вже пішли комєнти тіпа: "World of warcraft"

То, что прохождение ВЛК может негативно сказаться на здоровье - давно было известно...
Згідно з новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які:
- щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК);
- мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.
_hunter
 
Повідомлень: 10169
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:32

  flyman написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ми маєм питати з нашої влади а не з трампа чи путіна. В них є свої виборці.
Зелі не треба було так люто підтримувати демократів.

Зе на мав вестися на провокацію в Білому домі. не стримався, так. а оці закиди про демократів - це висмоктане з одного місця. не підтримував він люто демократів.

але зараз більше питання, що путін робить все можливе, щоб Трамп його нарешті в'ї.ав :D

які провокації? Йому сказали "у Вас нема карт".


Первый раз вове словесный отпор тогда дали, а то привык всем хамить безответно
пользуясь орелом жертвы и типа спасителя всей мировой демократии
не на тех нарвался
fox767676
 
Повідомлень: 3890
З нами з: 13.06.20
Подякував: 400 раз.
Подякували: 177 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:33

Країна неляканих ідіотів©

  Успіх написав:
  Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью?
люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах.
а это уже бедствие.
не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого)
Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів?
Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті?
А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде?
Точніше - що з нього залишиться???!

А я бачу люди не розуміють!
І далі хі-хі, та ха-ха!

А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день!
Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову?
Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 31 лип, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8419
З нами з: 18.03.21
Подякував: 274 раз.
Подякували: 1007 раз.
 
Профіль
 
4
8
1
5
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:34

  andrijk777 написав:В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.


Найгірша ? 1.5-1.7 ?

Одна емоційна брехня
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:36

  Xenon написав:
❗️❗️ До 8 серпня має бути укладена угода про припинення війни росії в Україні: США повідомили про це Раду Безпеки ООН,Reuters.

Вашингтон заявляє про готовність вжити додаткових заходів для забезпечення миру в Україні

https://www.reuters.com/world/europe/tr ... hatgpt.com

Занадто добре щоб бути правдою
Якщо зробить я особисто створю петицію на встановлення памятника Трампу з короною на одній з площ Львова і буду просити перейменувати площу в його честь. Я думаю ми знайдемо десь таку центральну площу в Києві , або і у Львові . Навіть скинутися частково на памʼятник готовий ( в повний зріст і на коні з короною)
yama
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9203 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:41

Успіх

Чернігів, поки ти снаряди мив, витримав значно більше.
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:43

Успіх
Не кількість проблема, проблема швидкість. Китай надав двигуни.
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5915
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:45

  fox767676 написав:Первый раз вове словесный отпор тогда дали, а то привык всем хамить безответно
пользуясь орелом жертвы и типа спасителя всей мировой демократии
не на тех нарвался


Очень жду, когда же Трамп покажет свои карты ...

А то всё больше шестёрками ходит ...
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11755
З нами з: 31.08.09
Подякував: 542 раз.
Подякували: 1259 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 18:47

Експерди стверджують що щоб знести будинок потрібно щонайменше з 10-ок дронів на 1 будинок. Бо дрон а чого я буду переказувати слухайте першоджерело
Тутка https://youtu.be/PpoeQv0JxfI?si=fHe36Vkseu74L73d ваш побратим артилерист колишній розказує
Чи тут https://youtu.be/q8xr4alI0V4?si=yOb63-_fqMWj6q5L , я не буду переглядати все, подивіться свого побратима
yama
 
Повідомлень: 5302
З нами з: 12.08.17
Подякував: 9203 раз.
Подякували: 1071 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 14604146051460614607>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: pesikot і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 15:53
33 114322
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 лип, 2025 09:53
Дюрі-бачі
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1493 295525
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 20:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 961975
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (1294)
31.07.2025 19:05
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.