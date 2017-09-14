То, что прохождение ВЛК может негативно сказаться на здоровье - давно было известно...
Згідно з новими правилами, бойові повістки на відправлення до війська тепер можуть надсилатися цінним листом. Зміна стосується осіб, які: - щойно пройшли військово-лікарську комісію (ВЛК); - мають чинний висновок ВЛК, але не мають чинної відстрочки.
Бетон написав:печаль тоска. что будет при 2 тысячах шахедов осенью? люди бросают квартиры, в которых меняно уже по 4 раза окна и снимают в других районах. а это уже бедствие. не сбивается ничего
А я ж говорив + ще схожі думки кидав тут з когось відомих(вже забув кого) Але суть така - що буде, якщо день-два-три зробить ворог паузу, а потім запустить одночасно 2-3тис. шахедів/дронів? Більше того, якщо всі ці 2-3тис одночасно запустить по одному якомусь місті? А якщо ще так повторить 5раз - що з того міста буде? Точніше - що з нього залишиться???!
А я бачу люди не розуміють! І далі хі-хі, та ха-ха!
А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день! Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову? Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 31 лип, 2025 18:34, всього редагувалось 1 раз.
andrijk777 написав:В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1. Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.
Занадто добре щоб бути правдою Якщо зробить я особисто створю петицію на встановлення памятника Трампу з короною на одній з площ Львова і буду просити перейменувати площу в його честь. Я думаю ми знайдемо десь таку центральну площу в Києві , або і у Львові . Навіть скинутися частково на памʼятник готовий ( в повний зріст і на коні з короною)