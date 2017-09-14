andrijk777 написав:

Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга.Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.