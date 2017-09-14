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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14605146061460714608>
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:06

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Шок-контент - Зеленский объявил мобилизацию ...

А что случилось ?
А до этого мобилизации не было ?

Все в шоке )

Долярчик, а ты в ЗСУ был не по мобилизации ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:09

  andrijk777 написав:.
Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.

чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга.
Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.

В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.

Чому вибрана як маркер Латвія, а не Греція, або Болгарія, чи Сербія чи Португалія?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:13

Рубрика: "колюча правда!"

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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:16

  andrijk777 написав:...........
В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.

182 Естонія 1,61 2022
183 Литва 1,61 2022
193 Україна 1,56 2022
194 Албанія 1,54 2022
195 Латвія 1,54 2023
214 Польща 1,40 2022
https://merkator.org.ua/dovidnyk/spysok-krajin-za-koeficijentom-fertylnosti/
Здесь первая цифра - порядковый номер (в порядке убывания фертильности), 2-я цифра - фертильность, третья - дата информации.
По Эстонии, которую вы приводите в пример, можете ещё посмотреть таблицу "Динамика уровня рождаемости и смертности по данным Департамента статистики Эстонии" https://surl.li/koqhhn. Начиная с 1991 все годы вплоть до 2024 включительно число умерших выше числа родившихся, т.е. естественный прирост населения отрицательный. Вру, один год был положительный - в 2010 аж +35 чел.
Там же:
В период с 2015 по 2020 год основным источником прироста постоянного населения являлись поселившиеся в Эстонии граждане стран Европейского союза и вернувшиеся в Эстонию граждане Эстонии. Сальдо миграции было стабильно положительным и покрывало естественную убыль населения

Так кто "бреше"?
Я вас просил приводить доказательства, а не фантазии на тему.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:16

  yama написав:Експерди стверджують що щоб знести будинок потрібно щонайменше з 10-ок дронів на 1 будинок. Бо дрон а чого я буду переказувати слухайте першоджерело
Тутка https://youtu.be/PpoeQv0JxfI?si=fHe36Vkseu74L73d ваш побратим артилерист колишній розказує
Чи тут https://youtu.be/q8xr4alI0V4?si=yOb63-_fqMWj6q5L , я не буду переглядати все, подивіться свого побратима

Будинок не конче потрібно зносити, достатньо зробити непридатним для проживання, може хто ще пам"ятає аварію ЦО в Алчєвську.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:19

Успіх
Долярчик ...

у тебе дуже запізделе запалення

Зеленский подписал закон о НАБУ и САП
Президент Украины Владимир Зеленский поставил подпись под только что одобренным в Верховной раде законом о внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно усиления полномочий НАБУ и САП (Национального антикоррупционного бюро Украины и Специализированной антикоррупционной прокуратуры).

"Хочу сейчас поблагодарить всех парламентариев за принятие моего законопроекта - теперь уже закона. Как только я подписал документ, текст будет немедленно опубликован. Это гарантии нормальной, независимой работы антикоррупционных органов, всех органов правопорядка нашего государства", - сообщил Зеленский в Telegram.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:26

  Успіх написав:
  pesikot написав:А что случилось ?
Якби ти то подивився/послухав, то... - там тобі і чоловіку Флер - приготуватися!))
І взагалі, всім заброньованим!
З багатьох злетить бронь :lol:


Будуть перевіряти підприємства, чи дійсно вони можуть надавати броню, чи "а не такі вони вже і надважливі!" :lol:
Вы же, пока были в армии, только за это и выступали.
К вам прислушались и выполнили ваши требования. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:30

  Успіх написав:
  pesikot написав:А что случилось ?
Якби ти то подивився/послухав, то... - там тобі і чоловіку Флер - приготуватися!))
І взагалі, всім заброньованим!
З багатьох злетить бронь :lol:


Будуть перевіряти підприємства, чи дійсно вони можуть надавати броню, чи "а не такі вони вже і надважливі!" :lol:

там ломануться за кілька днів оформляти бронь при новому продовжені стану, і багато хто певний час буде обезбронений, як каже Чаплига: "чіпі-пікі, ложки в Громикі"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:40

  ЛАД написав:
  Успіх написав:
  pesikot написав:А что случилось ?
Якби ти то подивився/послухав, то... - там тобі і чоловіку Флер - приготуватися!))
І взагалі, всім заброньованим!
З багатьох злетить бронь :lol:


Будуть перевіряти підприємства, чи дійсно вони можуть надавати броню, чи "а не такі вони вже і надважливі!" :lol:
Вы же, пока были в армии, только за это и выступали.
К вам прислушались и выполнили ваши требования. :)

Концепция поменялась (с)
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:43

Е-МСЕК , киця в смартфоні..

Сибарит
МСЕК може повернути стару концепцію 😅😅
Hotab
 
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  #<1 ... 14605146061460714608>
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