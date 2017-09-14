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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 14605146061460714608
Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:47

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Трамп может подкупить Путина уступкой, которая ослабит Украину, Европу и США, - Politico
Желание Дональда Трампа закончить войну в Украине, которое внезапно обострилось в последнее время, может вылиться в некую сделку России с США, которая пойдет во вред всей Европе, включая самих украинцев. Об этом пишет Politico.

Авторы публикации напоминают, что США стали главным поставщиком сжиженного газа в Европу, чему поспособствовало как российское вторжение в Украину, так и усилия ряда европейских правительств в предыдущие годы.

Однако сейчас среди стран "на восточном краю ЕС" растут опасения, что Трамп в своем стремлении быстро закончить войну в Украине предложит России политические и торговые уступки, которые будут касаться в частности возвращения РФ на энергетический рынок Европы. Такие опасения высказывают бывшие и нынешние дипломаты из Восточной и Центральной Европы, а также американские эксперты и отраслевые деятели.


Мастер сделки ... чё уж там ...
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Сухопутні війська: У липні 86% інцидентів, пов’язаних з ТЦК, виявилися маніпуляціями та фейками
Переважна більшість інцидентів, пов’язаних зі співробітниками Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, виявилися маніпуляцією та фейками. Про це повідомило командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

У липні 210 із 244 інцидентів, пов’язаних з ТЦК виявилися маніпуляціями, фейками та інформаційно-психологічними операціями. Це становить 86%.

Лише 33 випадки (14%) підтвердилися, мали під собою реальні підстави та були перевірені. За результатами перевірок:

→ двох осіб відсторонено від виконання обов’язків;

→ сім осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності;

→ 24 службових розслідувань тривають.


А хто на цьому форумі всі ці фейки розганяв ...

Самі напишете чи промовчите ...

Бетон, Letusrock, flyman, Долярчек та інші ... так ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:55

  Успіх написав:А я бачу люди не розуміють!
І далі хі-хі, та ха-ха!

А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день!
Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову?
Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?

добре, можливо буде щось подібне. але є ще обмеження по запуску дронів.

головне питання - що ти пропонуєш? для чого це пишеш? що мають зрозуміти люди, коли це прочитають?
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 19:58

  Shaman написав:
  Успіх написав:А я бачу люди не розуміють!
І далі хі-хі, та ха-ха!

А я ще раз кажу - восени ворог планує 1 000 дронів/шахедів в день!
Що буде, якщо ворог зробить паузу на 5днів, а наступних 5 днів запустить по 2 000/день скажімо, по умовному Чернігову?
Що станеться за 5днів з умовним Черніговом?

добре, можливо буде щось подібне. але є ще обмеження по запуску дронів.

головне питання - що ти пропонуєш? для чого це пишеш? що мають зрозуміти люди, коли це прочитають?

які обмеження? затори та корки на рейді?
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:00

  andrijk777 написав:
  Shaman написав:це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...

й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну 8)

Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.

чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга.
Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.

В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.

але в нас йде війна. й не з 2022 року, а з 2014 - тому на показники 2020,2021 це теж впливало.

подивимось, що буде, коли війна закінчиться. й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд. не треба раніше часу себе хоронити.

й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. корупція до речі зворотна сторона того, що грошей в населення чимало - просто вони неофіційні... 8)
Shaman
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Повідомлення Додано: Чет 31 лип, 2025 20:51

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  Shaman написав:це я нагадаю, що розмова почалася, що Україна далеко не перша. проблеми в Прибалтиці почалися навіть раніше, ніж в Україні - або одночасно. саме в такому контексті. ви почали це заперечувати. якщо кажемо про останній рік, так є зростання (за рахунок українців?). а загалом був правий я й правий ЛАД, що з 90х років там значна депопуляція... як й в Україні...

й інший висновок - якщо Прибалтика змогла переламати тренд, чого ми не можемо? в нас ще є великий резерв - питання, чи пускати його в країну 8)

Чого ви вчепились 90х років??? 90-ті були 30 років тому. Мене більше цікавить сьогодення, а не 90-ті.

чого ми не можемо? - це дуже складне питання, відповідь дуже довга.
Якщо тільки основне - то Прибалтика вступила в ЕС і я думаю це головна причина їх депопуляції. Очевидно що легкість праці в ЕС + саме порівняння з ЕС не сприяли задоволеності життям. А змогли вони цей тренд переламати бо підняли рівень життя. Середня зарплата у них в 3-4 рази вища ніж наша. Якщо піднімемо рівень життя в 3 рази, то може і зможемо. Я якось сумніваюсь в таку реальність.

В демографічному плані Україна і Латвія дійсно подібні. З тою різницею що у нас все значно гірше. Зокрема фертильність у них піднялась до 1,5-1,7(за 2013-2021рр) а у нас до війни була вже 1,16(2021) з тенденцією до зменшення. Зараз 1.
Але повторюсь в 3 раз - Латвія це одна з найгірших країн у світі в цьому плані. І навіть у порівнянні з нею ми виглядаємо сильно гірше.

але в нас йде війна. й не з 2022 року, а з 2014 - тому на показники 2020,2021 це теж впливало.

подивимось, що буде, коли війна закінчиться. й я каже - резерв для імміграції шалений, питання, наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд. не треба раніше часу себе хоронити.

й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може. корупція до речі зворотна сторона того, що грошей в населення чимало - просто вони неофіційні... 8)

А 1989, 1990, ... 2013 - можно? :roll:

>>> наскільки жорстко будемо контролювати в'їзд
:lol:

>>> й оце - будь-яка країна може розвиватися, лише Україна не може.
Опять же: что мешало развиваться все десятилетия Нэзалэжности? - проклятые попэрэдныкы? :roll:
_hunter
 
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  #<1 ... 14605146061460714608
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