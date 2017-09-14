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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Реал за віконцем: важко працювати ( по суті по-совдепівські... за копійки заради майбутнього) молодь в масі своїй не бажає й не забажає.
1 Кістлява рука ринку ЗМУСИТЬ змінити свої переконання...
Це хтось з великх сказав...
2 Ти маніпулятор чи прикидаєшся?
В совдепії працювали за ЧИЄСЬ майбутнє...
Я показую що найкращий алгоритм-це працювати за СВОЄ майбутнє..
Якби різниця-на лице
От тільки ти її зрозуміти не хочеш
3 Де ти бачив заклики ПРАЦЮВАТИ за копійки?
Заклик в початковому періоді ПОЖИТИ за не все зароблене - був
А працювати за копійки це до тебе, це ж ти за 25 років "високопрофесійної, архіпотрібної"
для суспільства роботи... залишився практично без штанів.
detroytred написав:
Коли предметом було - розвиток країни, досягенння населення країни
.
Ти ж сам пишеш правильно
Адже я закликаю якраз НАСЕЛЕННЯ країни подбати про свій розвиток, і як тільки після років ВАЖКОЇ праці і ЗАОЩАДЖЕНЬ в НАСЕЛЕННЯ зявиться кращі умови життя- це одночасно змінить і країну.
Вже ж писав - якщо в країні більшість уродів - значить це країна уродів
Якщо буде більшість успішних -значить це країна успішних.
А раз так - то КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому
Чекати поки прийде правильний можновладець(чекати=ждати=ждун)
чи працювати заради СВОГО майбутнього
тоді навіщо держава?
для чого вона замкнула мене тут, і не дає "працювати заради СВОГО майбутнього" і замість "КОЖЕН САМОСТІЙНО вирішує куди йому" це визначає "(не)правильний можновладець"
Може таки вийдеш із віртуальної реальності? Або труси або хрестик.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:29
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:40
ЛАД написав: fler написав:
...........
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Хотаб после окончания войны с большой вероятностью выедет куда-то на Запад.
Песикот замолчит в тряпочку (в лучшем случае). Или вы рассчитываете, что он пойдёт в партизаны?
Будівельник будет жить у вільному місті Львів, который назовут ... как-то назовут. А, может, станет столицей Польского воеводства.
Шаман... не знаю, зависит от ситуации.
Думаете шо он таки как истинный шахид найдёт в Чите или УланУдэ свой последний "Крокус" или на крайняк "Хромую Лошадь"?
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:45
Shaman написав:
...........
наші оцінки вірогідності трохи різні, але зараз їх порівнювати нема сенсу, бо вони не мають чіткого обгрунтування. моя оцінка - це настільки ж вірогідно, як й розвал срср. а ваша оцінка - як в кінці 80х років - що це неможливо
Фантазировать и оценивать вероятности можно.
Только не надо сильно отрываться от реальности.
країна велика, але руська - це в першу чергу європейська частина, й Західна Сибір. але уявіть собі, що в них зникли нафтові доходи - бо в Якутську та Екатеринбурзі вирішили, навіщо годувати Москву. Такі агломерація як Пітер та Москва в умовах хаосу - це скоріш ризик для проживання (й скільки там понаїхів), та й що буде в національних республіках - цікаве питання. в тій же Туві населення в глубинці взагалі погано російською розмовляє.
В РФ согласно данным переписи населения 2021 года 81 % населения от указавших национальность (72 % от всего населения) России составляли русские. Численность больше 1 млн. только у 4 национальностей - татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы. Могу согласиться, что Кавказ Россия потерять может. С татарами, башкирами, чувашами уже значительно сложнее - они внутри РФ, скорее, можно ожидать широкой автономии или реального положения федеративных республик.
В той же Якутии всего 1 млн. чел. и из них якутов чуть больше половины. У Якутии даже есть выход к морю - к Севморпути.
Вот только пользоваться они им не смогут.
це все поки абстрактні прогнозу, але у випадку хаосу, рух людей в Україну - доволі можливий. або будуть жити під умовними Цапками - такий собі вибір. ЛАД
, вам часто роблять зауваження, що ви розмовляєте російською в Харкові? чи жодного разу? то про що мова? інколи роблять зауваження на публічному форумі - й що, які наслідки?
а вивчити українську мову набагато простіше, ніж ту ж естонську
Можливий.
На Луну тоже. Но зачем? Хватит даже европейской части РФ + Крым, Донбасс.
В Харькове - никогда. Но был вчера у офтальмолога в Гиршмана. Врач розмовляла українською (запиналась, хотя говорила правильно, сама явно русскоязычная). В райполиклинике пока нет.
Но вот в Львове будивельника, боюсь, замечаниями может ограничиться не у всех и не всегда.
ви надто перебільшуєте американську допомогу - скільки років Німеччина сплачувала репарації? допомога якщо й була, то швидше кредитами. так кредитних та інвестиційних грошей зараз дуже багато - питання, що треба створити умови для їх вкладення. висновок - спочатку треба створити нормальні умови економіки - а гроші знайдуться.
Я ничего не перебільшую. Вся Западная Европа, а не только Германия, смогла так быстро
восстановиться только благодаря помощи США
"треба створити нормальні умови економіки" - почему их не створили за 30 лет до войны?
всі не виїдуть, більшість залишиться. й питання, при владі будуть популісти чи "кров, важка праця, сльози і піт" - оце дуже важливо. й популистів в нас люблять
"більшість залишиться" при любой власти (в т.ч., скорее всего, и российской).
А популистов любят во всех странах.
Даже самых развитых и демократических.
ніякі рахунки нам не виставлять - це взагалі незрозуміла фраза.
Напомню - Буковина, Закарпатье, Зап.Украина.
Раша деградує дуже швидко. а репресивного апарату, щоб утримати країну (як в КНДР) - в них немає. в якийсь момент - черговий "парад незалежностей"
Простите, так в РФ диктатура, чи репресивного апарату немає?
Востаннє редагувалось ЛАД
в П'ят 01 сер, 2025 13:01, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:46
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
наші оцінки вірогідності трохи різні, але зараз їх порівнювати нема сенсу, бо вони не мають чіткого обгрунтування. моя оцінка - це настільки ж вірогідно, як й розвал срср. а ваша оцінка - як в кінці 80х років - що це неможливо
Фантазировать и оценивать вероятности можно.
Только не надо сильно отрываться от реальности.
країна велика, але руська - це в першу чергу європейська частина, й Західна Сибір. але уявіть собі, що в них зникли нафтові доходи - бо в Якутську та Екатеринбурзі вирішили, навіщо годувати Москву. Такі агломерація як Пітер та Москва в умовах хаосу - це скоріш ризик для проживання (й скільки там понаїхів), та й що буде в національних республіках - цікаве питання. в тій же Туві населення в глубинці взагалі погано російською розмовляє.
В РФ согласно данным переписи населения 2021 года 81 % населения от указавших национальность (72 % от всего населения) России составляли русские. Численность больше 1 млн. только у 4 национальностей - татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы. Могу согласиться, что Кавказ Россия потерять может. С татарами, башкирами, чувашами уже значительно сложнее - они внутри РФ, скорее, можно ожидать широкой автономии или реального положения федеративных республик.
В той же Якутии всего 1 млн. чел. и из них якутов чуть больше половины. У Якутии даже есть выход к морю - к Севморпути.
Вот только пользоваться они им не смогут.
це все поки абстрактні прогнозу, але у випадку хаосу, рух людей в Україну - доволі можливий. або будуть жити під умовними Цапками - такий собі вибір. ЛАД
, вам часто роблять зауваження, що ви розмовляєте російською в Харкові? чи жодного разу? то про що мова? інколи роблять зауваження на публічному форумі - й що, які наслідки?
а вивчити українську мову набагато простіше, ніж ту ж естонську
Можливий.
На Луну тоже. Но зачем? Хватит даже европейской части РФ + Крым, Донбасс.
В Харькове - никогда. Но был вчера у офтальмолога в Гиршмана. Врач розмовляла українською. В райполиклинике пока нет.
Но вот в Львове будивельника, боюсь, замечаниями может ограничиться не у всех и не всегда.
ви надто перебільшуєте американську допомогу - скільки років Німеччина сплачувала репарації? допомога якщо й була, то швидше кредитами. так кредитних та інвестиційних грошей зараз дуже багато - питання, що треба створити умови для їх вкладення. висновок - спочатку треба створити нормальні умови економіки - а гроші знайдуться.
Я ничего не перебільшую. Вся Западная Европа, а не только Германия, смогла так быстро
восстановиться только благодаря помощи США
"треба створити нормальні умови економіки" - почему их не створили за 30 лет до войны?
всі не виїдуть, більшість залишиться. й питання, при владі будуть популісти чи "кров, важка праця, сльози і піт" - оце дуже важливо. й популистів в нас люблять
"більшість залишиться" при любой власти (в т.ч., скорее всего, и российской).
А популистов любят во всех странах.
Даже самых развитых и демократических.
ніякі рахунки нам не виставлять - це взагалі незрозуміла фраза.
Напомню - Буковина, Закарпатье, Зап.Украина.
Раша деградує дуже швидко. а репресивного апарату, щоб утримати країну (як в КНДР) - в них немає. в якийсь момент - черговий "парад незалежностей"
Простите, так в РФ диктатура, чи репресивного апарату немає?
буряти і калмики мають Монголію
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:54
барабашов написав: ЛАД написав: fler написав:
...........
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Хотаб после окончания войны с большой вероятностью выедет куда-то на Запад.
Песикот замолчит в тряпочку (в лучшем случае). Или вы рассчитываете, что он пойдёт в партизаны?
Будівельник будет жить у вільному місті Львів, который назовут ... как-то назовут. А, может, станет столицей Польского воеводства.
Шаман... не знаю, зависит от ситуации.
Думаете шо он таки как истинный шахид найдёт в Чите или УланУдэ свой последний "Крокус" или на крайняк "Хромую Лошадь"?
Даже мысли такой не было.
Варианты - замолчит в тряпочку, живёт на подконтрольной Украине территории (и продолжает фантазировать или не продолжает), уедет на Запад - "зависит от ситуации".
Наиболее вероятен второй вариант.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 12:59
Hotab написав:
........
Проте для України це мало що міняє: робота і далі на українську АК, шалені податки також в неньку . Хіба що витрата грошей не в українському АТБ , а в чорногорському HDL..
Согласен.
Но со временем возможны и более кардинальные изменения.
Черногория неплохая страна. Мне понравилась.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:14
flyman написав:
..............
буряти і калмики мають Монголію
9:32
конечно в монголии не всё так радужно
9:34
потому как страна зажатая меж двух
9:36
империей вынуждена лавировать и
9:39
подстраиваться тут наверное преобладает
9:41
такая
9:43
политика том что не высовываться не
9:45
дёргаться а не излить ни северного ни
9:48
южного соседа в прошлом году монголия
9:50
приковала к себе внимание всего мира
9:52
из-за визита путина его должны были
9:55
арестовать в соответствии с ордером
9:57
международного уголовного суда но не
9:59
арестовали уже когда путин улетел
10:02
обратно в свой бункер власти страны
10:04
объяснили своё бездействие
10:06
энергетической зависимостью от россии и
10:09
нейтралитетом
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:46
Letusrock написав: Shaman написав:
без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні?
обгрунтування просте як три копійки:
до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали
після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
пішли шаблони
перше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці" економіки, але не бачите очевидне - у всіх зп по 20 т грн (як каже статистика), а тут на форумі кожен другий стогне - що навіть 400 т грн мало обороту, а 100 т грн на місяць - це ні про що. от що в нас на першому місці в Європі - це розмір тіньової економіки, й відповідно тіньових доходів населення
все розікрали - чергова брехня.
чого не змогли - популізм. що там в нас - досі дотовані ціни на газ та еенергію - так це ж й є заповідник корупції (про вугілля взагалі мовчу). досі немає вільного ринку землі? а скільки в нас керували прихильники Раші - адіннарот та інше. співпраця з країною, яка пішли в повністю в протилежному напрямку формування суспільства - й так непогано живе лише за рахунок енергоносіїв? найцікавіше - якщо подивимось на тих хто за дешеві енергоносії для населення, вони ж більше всіх й критикують - чому НІХТО досить не зробив так - щоб прийшов на роботу, отримав 4 тис євро - й пішов додому. й обирають тих, хто це обіцяє
всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали? чи може намагались модернізувати? чомусь завжди шалений спротив. й немає єдиного рецепту - оце головне. тому якщо не вдалося раніше - не означає, що не вдасться потім. в мене знаєте скільки разів було - не можуть, а я прийшов й зробив, бо знаю.
втрати звісно є. а що ж є? евроінтеграція з 2014 - знаєте, яка з основних причин - забрали найбільш проросійське населення. й зараз все більше тих, хто розуміє, що гроші треба заробляти.
й так, та ж Корея після війни - те саме, що й в нас після війни, якщо не гірше. тому оці висновки, що не вийде - гадайте далі, але не подавайте це як істину. це ваша особиста думка. хибна
й головне - всі волають, як погано, але чомусь ніхто не їде, а дехто, хто поїхав, планує повернутися - що за парадокс
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:50
Banderlog написав: fler написав: Banderlog написав:
а давай розглянем варіант трохи менш фантастичний. проблеми почнуться в нас.
українцям стане жити в Україні не комфортно "вони попруть через тису" , рахунки за попередні століття виставлять нам.
на захоплені українські території в крим, маріуполь наїде купа росіян ,
Громадяни України на непідконтрольних територіях в партизани не підуть .
візьмуть паспорти рф і почнуть говорити російською, а в наступній війні будуть воювати проти українців.
Така ймовірність вами розглядається ? Чи вона не достатньо фантастична?
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
))) там де й були, всі на своїх місцях і геніальний економіст флер з песікотом і шаманом і бандерлог.
і всі інші.
Здається все йде так як я написав? А не так як пишуть фантасти?
у вас машина часу?
ми обговорюємо майбутнє, а у вас вже поточний час.
й це Banderlog
збирався за кордон, не ми. ху.нтер вже втік. хто там ще?
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