|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:51
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні?
обгрунтування просте як три копійки:
до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали
після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
пішли шаблони
перше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці" економіки, але не бачите очевидне - у всіх зп по 20 т грн (як каже статистика), а тут на форумі кожен другий стогне - що навіть 400 т грн мало обороту, а 100 т грн на місяць - це ні про що. от що в нас на першому місці в Європі - це розмір тіньової економіки, й відповідно тіньових доходів населення
все розікрали - чергова брехня.
чого не змогли - популізм. що там в нас - досі дотовані ціни на газ та еенергію - так це ж й є заповідник корупції (про вугілля взагалі мовчу). досі немає вільного ринку землі? а скільки в нас керували прихильники Раші - адіннарот та інше. співпраця з країною, яка пішли в повністю в протилежному напрямку формування суспільства - й так непогано живе лише за рахунок енергоносіїв? найцікавіше - якщо подивимось на тих хто за дешеві енергоносії для населення, вони ж більше всіх й критикують - чому НІХТО досить не зробив так - щоб прийшов на роботу, отримав 4 тис євро - й пішов додому. й обирають тих, хто це обіцяє
всім критикам скажу так - ви щось в житті створювали? чи може намагались модернізувати? чомусь завжди шалений спротив. й немає єдиного рецепту - оце головне. тому якщо не вдалося раніше - не означає, що не вдасться потім. в мене знаєте скільки разів було - не можуть, а я прийшов й зробив, бо знаю.
втрати звісно є. а що ж є? евроінтеграція з 2014 - знаєте, яка з основних причин - забрали найбільш проросійське населення. й зараз все більше тих, хто розуміє, що гроші треба заробляти.
й так, та ж Корея після війни - те саме, що й в нас після війни, якщо не гірше. тому оці висновки, що не вийде - гадайте далі, але не подавайте це як істину. це ваша особиста думка. хибна
й головне - всі волають, як погано, але чомусь ніхто не їде, а дехто, хто поїхав, планує повернутися - що за парадокс
тоді переважна більшість населення проживала в сільській місцевості і займалася сільським господарством, відповідно, народжуваність була висока і це був потенціал для розвитку промисловості та міст
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 40244
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1603 раз.
- Подякували: 2849 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:53
ЛАД написав: fler написав:
...........
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Хотаб после окончания войны с большой вероятностью выедет куда-то на Запад.
Песикот замолчит в тряпочку (в лучшем случае). Или вы рассчитываете, что он пойдёт в партизаны?
Будівельник будет жить у вільному місті Львів, который назовут ... как-то назовут. А, может, станет столицей Польского воеводства.
Шаман... не знаю, зависит от ситуации.
це ви вже мрієте, як Україна програла... а ви достали фуражку з зіркою... але цього немає, й не буде - от й все. але ви мрійте далі. шлях до Раші відкритий
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:55
ЛАД
ЛАД написав: барабашов написав: ЛАД написав:
Хотаб после окончания войны с большой вероятностью выедет куда-то на Запад.
Песикот замолчит в тряпочку (в лучшем случае). Или вы рассчитываете, что он пойдёт в партизаны?
Будівельник будет жить у вільному місті Львів, который назовут ... как-то назовут. А, может, станет столицей Польского воеводства.
Шаман... не знаю, зависит от ситуации.
Думаете шо он таки как истинный шахид найдёт в Чите или УланУдэ свой последний "Крокус" или на крайняк "Хромую Лошадь"?
Даже мысли такой не было.
Варианты - замолчит в тряпочку, живёт на подконтрольной Украине территории (и продолжает фантазировать или не продолжает), уедет на Запад - "зависит от ситуации".
Наиболее вероятен второй вариант.
, ви хочете поставити себе на один рівень з барабашовим
? ваше право, але треба себе ж хоч трохи поважати...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 13:59
Shaman написав: Letusrock написав: Shaman написав:
без обгрунтування. скільки країн змогло, а ми ні?
обгрунтування просте як три копійки:
до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали
після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
пішли шаблони
перше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці"
про обєми тіньової економіки це пустопорожні балачки я ці басні чую року з 95 що в населення повно валюти в матрасах. Тільки непонятно хто бере мікрокредити на побутову техніку та по секондхендам скупляється.
Відмінити дотації на електроенергію і газ?
То які в нас економічні переваги залишаться? Ні не для виробника, для нього понятно що головна перевага це бідне населення яке згодне працювати за копійки.
Для населення які тут переваги, 10 років війни? Школи онлайн? В чому конкурентність української держави?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 3278
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 114 раз.
- Подякували: 89 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:06
ЛАД написав: Shaman написав:
...........
наші оцінки вірогідності трохи різні, але зараз їх порівнювати нема сенсу, бо вони не мають чіткого обгрунтування. моя оцінка - це настільки ж вірогідно, як й розвал срср. а ваша оцінка - як в кінці 80х років - що це неможливо
Фантазировать и оценивать вероятности можно.
Только не надо сильно отрываться от реальности.
є ще вірогідність, що я ще навіть вам нагадаю про це. а проблеми в Раші особисто я побачу
країна велика, але руська - це в першу чергу європейська частина, й Західна Сибір. але уявіть собі, що в них зникли нафтові доходи - бо в Якутську та Екатеринбурзі вирішили, навіщо годувати Москву. Такі агломерація як Пітер та Москва в умовах хаосу - це скоріш ризик для проживання (й скільки там понаїхів), та й що буде в національних республіках - цікаве питання. в тій же Туві населення в глубинці взагалі погано російською розмовляє.
В РФ согласно данным переписи населения 2021 года 81 % населения от указавших национальность (72 % от всего населения) России составляли русские. Численность больше 1 млн. только у 4 национальностей - татары, чеченцы, башкиры, чуваши, аварцы. Могу согласиться, что Кавказ Россия потерять может. С татарами, башкирами, чувашами уже значительно сложнее - они внутри РФ, скорее, можно ожидать широкой автономии или реального положения федеративных республик.
В той же Якутии всего 1 млн. чел. и из них якутов чуть больше половины. У Якутии даже есть выход к морю - к Севморпути.
Вот только пользоваться они им не смогут.
що може бути в національних республіках - питання відкрите. в срср теж ніхто не очікував, як воно в 90х сталося. приклад Чечні наводив. Туркменістан туди ж. проблеми в Туві не я вигадав. ніякої федерації не буде - якщо полихне, буде парад суверенитетів.
Саха-Якутія - оце найкращий приклад. Там зосереджено дуже багато з того, які ресурси є в Раші. як гадаєте, як там зайдуть ідеї - чого ми кормимо Москву, якщо можемо жити як в ОАЕ. якщо вже не зайшли. кажуть, золота молодь в Якутську взагалі не перетинається - руська та якутська. звісно, самі вони не можуть - а от з допомогою Китаю. так, зараз це трошки дивно, але ніколи ЛАД
не бачили в історії прикладів, що коли держава занепадає як швидко можуть зробити поділ сусіди?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:13
Shaman написав:
"знавці" економіки, але не бачите очевидне - у всіх зп по 20 т грн (як каже статистика), а тут на форумі кожен другий стогне - що навіть 400 т грн мало обороту, а 100 т грн на місяць - це ні про що. от що в нас на першому місці в Європі - це розмір тіньової економіки, й відповідно тіньових доходів населення
все розікрали - чергова брехня.
Ого, одразу турбошвидкість з форсажу.
Яким чином ви в одному рядку порявнюєте з/п найманого працівника і роботодавця з оборотом нехай навіть 400тис., у якого виплата з/п найманцям, податки, комуналь, закупівля сировини, обладнання, роялті і т.д. Нове слово в екноміч.теорії
Shaman написав:
це ви вже мрієте, як Україна програла... а ви достали фуражку з зіркою... але цього немає, й не буде - от й все. але ви мрійте далі. шлях до Раші відкритий
Якщо не програла, то мабуть лише виграла? Всі ознаки виграшу навкруги нас. Чи поки нічия? (мабуть 2-3 тижні залишилося, так?)
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:19
ЛАД написав: Shaman написав:
це все поки абстрактні прогнозу, але у випадку хаосу, рух людей в Україну - доволі можливий. або будуть жити під умовними Цапками - такий собі вибір. ЛАД
, вам часто роблять зауваження, що ви розмовляєте російською в Харкові? чи жодного разу? то про що мова? інколи роблять зауваження на публічному форумі - й що, які наслідки?
а вивчити українську мову набагато простіше, ніж ту ж естонську
Можливий.
На Луну тоже. Но зачем? Хватит даже европейской части РФ + Крым, Донбасс.
В Харькове - никогда. Но был вчера у офтальмолога в Гиршмана. Врач розмовляла українською (запиналась, хотя говорила правильно, сама явно русскоязычная). В райполиклинике пока нет.
Но вот в Львове будивельника, боюсь, замечаниями может ограничиться не у всех и не всегда.
ви можете іронізувати скільки завгодно, але ще довго Україна потенційно може бути привабливою для російськомовних. питання, чи потрібні вони тут, бо там в головах біда... що з того, що лікарка розмовляла українською - вам зробили зауваження?
які зауваження - або дадуть відповідь, або скажуть "вибачте, не розумію". але чому ви хочете у Львові розмовляти російською? чому такої ідеї немає у Берліні ху.нтера
чи Варшаві Bigora
? я ще раз кажу про залишки імперського мислення...
ви надто перебільшуєте американську допомогу - скільки років Німеччина сплачувала репарації? допомога якщо й була, то швидше кредитами. так кредитних та інвестиційних грошей зараз дуже багато - питання, що треба створити умови для їх вкладення. висновок - спочатку треба створити нормальні умови економіки - а гроші знайдуться.
Я ничего не перебільшую. Вся Западная Европа, а не только Германия, смогла так быстро
восстановиться только благодаря помощи США
"треба створити нормальні умови економіки" - почему их не створили за 30 лет до войны?
ця суперечка без кінця - Ірак та Афганістан чомусь не відновилися, хоче грошей туди теж вклали чимало. а то у вас парадокс - й Європа відновилася за гроші США, й США розбагатіли за рахунок 2СВ. якийсь win-win. насправді так й є - win-win, коли суспільство правильно організоване.
всі не виїдуть, більшість залишиться. й питання, при владі будуть популісти чи "кров, важка праця, сльози і піт" - оце дуже важливо. й популистів в нас люблять
"більшість залишиться" при любой власти (в т.ч., скорее всего, и российской).
А популистов любят во всех странах.
Даже самых развитых и демократических.
популісти - це зараз одна з найбільших проблем демократії. якось будуть її вирішувати. бо там, де популісти приходять до влади через деякий час бачимо реальне погіршення в економіці
ніякі рахунки нам не виставлять - це взагалі незрозуміла фраза.
Напомню - Буковина, Закарпатье, Зап.Украина.
європейські країни вже взагалі не думають цими категоріями, там ЄС й подальша глобалізація. а руські думки застрягли в 20 сторіччі.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 14:28
ЛАД написав: Shaman написав:
Раша деградує дуже швидко. а репресивного апарату, щоб утримати країну (як в КНДР) - в них немає. в якийсь момент - черговий "парад незалежностей"
Простите, так в РФ диктатура, чи репресивного апарату немає?
там диктатура. але лайт. це зовсім не НКВС Сталіна. тобто якщо хтось там шаріками помахати, ліхтариками посвітити, взуття зняти - цих легко. а от якщо вийде 1 млн населення - ніхто не втримає. тому диктатури наперед всіх неблагодійних дотискають - але в КНДР жорстко. а в Раші як - мобілізації з глибинки? чи як зараз мігрантів? поки що рівень життя не дуже впав, але ж ситуація постійно змінюється. а ну як зараз шахтарі з закритих шахт Кузбасу вийдуть?
ми ж похід Пригожина на Москву пам'ятаємо? який був параліч влади на місцях, й як він далеко зайшов? чи ультрас на Червоній площі в 2010 році - жодного мента не було, поховалися. так, зараз не 2010 рік. але й ультрас може більше зібратися (згадаємо Правий сектор), й людей з досвідом війни набагато більше...
ще раз - поки населення не дуже проти - поточного силового апарату достатньо тримати в населеннях в стойлі. але якщо рівень впаде до рівня 90х років - то вже ні. або сказати так - лякати населення вони можуть, а от витримати реальний силовий спротив - ні.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9277
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 15:56
*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
Никакие ЕС тоже...
Ну Вы же умные... если Вы смеетесь над мандатом и компетенцией Дер-и-Фон в переговорах с Трампом... то почему Вы считаете, что по Украине там иные компетенции? )))
Нет никакого ЕС - есть СОВОКУПНОСТЬ стран... со своими ИНТЕРЕСАМИ... и им фиолетово на фамилии и приблуды внешнего управления... до тех пор пока все идет как им нужно... И у каждой страны СВОИ интересы... через Украину...
Вся история с "купи козу продай козу" - это ВНУТРЕННЯЯ история бунта беглых олигархов под началом единственного, который еще с Кучмы...
Это история Сороса и его "инвестиций"... кстати Пинчук вообще по касательной... он давно все передал Ах какому инвестору и тот стал главным проводником Сороса...
Понятно, что буянят бывшие силовые итальянские министры и Пети... Пашинские и другие...
Фантомные боли Майдана манят...
Но и власть таки учится... таки да...
Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:
а) никто теперь не скажет, что нет демократии...
б) никто не скажет ,что власть не слышит народ...
в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды...
г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса...
д) выявили все цепочки и связи...
Вторая сторона показала, что есть Порох в порохОвнице... типо победила...
Нет теорий заговора... все проще... нет никаких "высших заморских сил" кроме отдельных сил отдельных Государств... кроме интересов отдельных олигархов... как наших так и заморских... как бывших так и действующих...
Тут нет места "народу"... есть место битвы Субъектных сил... без привязок к национальным интересам больших Игроков...
Большие Игроки решают глобальные задачи противостояний... и им нас рать на фамилии и режимы...
АМИНЬ.
Все банально и просто.
Все эти волны картонок и волны публикаций в Демовских СМИ... за бабло через лоббистов (все легально)...
Все эти волны к соцсетях...
Все смешно и банально.* (С)
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24950
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:03
detroytred написав:
Но и власть таки учится... таки да...
Они понимают, что волна неизбежна и по лекалам "прививки Пригожина" повторят прививку и решают задачи:
а) никто теперь не скажет, что нет демократии...
б) никто не скажет ,что власть не слышит народ...
в) порешали вопрос канализации и управляемости искусственного протеста Фронды...
г) установили новый НЕГЛАСНЫЙ паритет и границы компромисса...
д) выявили все цепочки и связи...
Гросмейстєр Зелінський наносить удар у відповідь...
Ви самі в таке вірите? Талановиті менеджери на все реагують ситуативно, в обід вирішують проблеми ,які виникли вранці. Чого вартує ситуація 2024року, коли "зненацька" посеред року не виявилося коштів в бюджеті на армію, бо вони не "розрахували" що війна буде довша, ніж їм хотілося (під час активної війни).
Ці бабаї не вміють в позитивне довге планування
-
whois2010
-
-
- Повідомлень: 896
- З нами з: 15.11.17
- Подякував: 21 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|33
|115003
|
|
|1493
|296292
|
|
|6076
|962970
|
|