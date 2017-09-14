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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:29
stm написав: Banderlog написав:
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Нікого нікуди замість не поставлять. Йдуть перемовини Китай США. Оркостан як і Україна вже не вирішують. Вісь добра почала формуватися поступово подивимося до чого все прийде.
агєнт Краснов формує вісь добра
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:30
Banderlog написав: detroytred написав:
*Уважаемый Чат...
Нет теорий заговора...
Никакие США (особенно в лице Трампа) никаких условий ни за ни против НАБУ и Зеленского не ставили...
Поставьте себя на их место и Вы все сами поймете... Таких Украин у них было... со счету сбились... равно как и разных политических режимов по миру...
(С)
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Добрий вечір .
Вибачьте що вмішався але я не вірю у ультіматуми трампа ,у 10 , 50 чи ще щось .
Як посилали так і будуть посилати .
А чому ви не бачите Зеркаль ?
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:31
stm написав: Banderlog написав:
побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
Нікого нікуди замість не поставлять. Йдуть перемовини Китай США. Оркостан як і Україна вже не вирішують. Вісь добра почала формуватися поступово подивимося до чого все прийде.
Индия уже допереговаривалась-доторговалась, получив свои пошлины.
Посмотрим на реакцию других на ее примере.
(т.е., теперь давление не на рашу-продавца напрямую, а опосредовано - на ее покупателей).
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:34
whois2010 написав: detroytred написав:
Але те, що влада, коли виносила отой перший закон, не передбачала, що опозиційні сили неодмінно скористаються цією нагодою і знайдуть підтримку в значній частині суспільства для підтримки протестів та обурення, не маю сумнівів.
А що це було (хитрий план, щеплення, вивчення реакції Заходу, ще щось) хто-зна.
Можу тільки гадати, припускати.
«Никогда не приписывайте злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью»
Я всі роки казав, кажу і буду казати: не дурні у владі...
Хитрі, непорядні, егоїстичні, меркантильні і т.д., але не дурні!!!
Перемагають своїх папердників у конкурентній боротьбі за владу не дурні, а навпаки -- більш розумні, зубасті, кмітливі тощо.
Можуть зробити помилку? Можуть.
Це, наприклад, Янек. І його жлобство з непідписом асоціації.
Да велика помилка. Особиста...
Але помиляються коли-небудь всі.
Розумні! Дуже розумні люди у владі.
А виключення (які звісно є і таких туди пропхають родичі та за бабло) лише підтверджують це правило.
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Додано: П'ят 01 сер, 2025 16:44
flyman написав:
агєнт Краснов формує вісь добра
на чий млин лиєте воду?
Умови викупу ЄС енергоресурсів у США - вже, Газпрому кірдик на десятки років;
викуп озброєння ЄС у США - вже, тут ми у долі;
домовленості з Південною Кореєю з США йдуть наразі, це не проти оркостану, це проти Китаю, нам може теж перепасти, це озброєння вісі добра проти вісі зла;
ООН перепалка США Китай про Україну, буває але не спонтанно.
Оркостан став таким самим нічим, як Україна. Але для України видають кошти, а у оркостана -8трл.фублів вже по бюджету.
Китай заборгував більше 300трл.баксів. Китайське чудо все, ЄС хоче закрити ринок тему і шаєн. Електрокари вже рік як не заборона але % на ввезення авто зробили справу.
ПС: оркостан ріже кредити аграріям, це натяк нашим агро.
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