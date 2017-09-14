|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:55
flyman написав: detroytred написав: whois2010 написав:
І виграли вони у папєрєднікав (яких я не виправдовую) лише завдяки ще більш не розумному електорату і більш талановитим сценарістам. Хоча мільйони мух не можуть помилятися...
Колективний розум (великих мас - народу) апріорі має менший рівень розвитку, ніж індивідуальний, груповий (малих груп можновладців).
Це природній стан речей.
Тому справа суто в можновладцях.
Як невеликих груп, які ведуть конкурентну боротьбу за владу між собою.
Які мають більші можливості.
А також інструменти впливу на суспільство.
Звинувачувати народ (величезну масу пересічних), на мою думку, і помилково, і не конструктивно.
Справа саме в можновладцях.
В їх інтересах, цілях і головне - методах досягенння цих цілей.
Спектр можливостей народу обмежений. Лише бунт. В той чи іншій формі. Обрання зелених - це і був бунт. Звичайний бунт. Лише бунт. Проти еліт. Старих еліт.
Цим скористався найкраще Зе і Ко.
Виграв конкуренцію в інших.
"бунт" тих, хто не скористався з тих чи інших причин "атсосіацієй" і кому "дакакаяразніца"
Не треба отак знецінювати виборців. Бунтівників.
Подивіться хто підтримав.
Вчені, бізнесмени, всл і т.д.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 24953
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 2132 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 17:57
UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
мент звісно краще знається на цифрах
внутрішні борги Китаю - напевне це основне держбанки. а от у держбанках гроші тримають пересічні. й може виявитися, що купа китайців, які вважають себе багатими, насправді такими не є. про надвелику закредитованність Китаю не каже лінивий, але деякі продовжуть розповідати про китайське диво
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9281
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:04
Миша-клиент написав: Shaman написав:
ви можете іронізувати скільки завгодно, але ще довго Україна потенційно може бути привабливою для російськомовних. питання, чи потрібні вони тут, бо там в головах біда... що з того, що лікарка розмовляла українською - вам зробили зауваження?
які зауваження - або дадуть відповідь, або скажуть "вибачте, не розумію". але чому ви хочете у Львові розмовляти російською? чому такої ідеї немає у Берліні ху.нтера
чи Варшаві Bigora
? я ще раз кажу про залишки імперського мислення...
Я в Мюнхене - спокойно разговаривал на английском и мне отвечали, морду НЕ били. Хотя и знаю немецкий на уровне понимания, НО без языковой практики и подзабыв его, перейдя на английский в общении с иностранцами. И в Италии, Франции, Турции, Испании - тоже, НЕ зная итальянский, французский, турецкий, испанский. И ЧЁ?!
що ви хочете сказати? що коли вибачаєтесь, що не знаєте німецьку, й розмовляєте англійською. ви ж не вимагаєте, що з вами зобов'язані розмовляти англійською. й то ви з кондукторами в транспорті не спілкувалися - а більшість, як виявляється не володіє англійською. ба більше, є приклади в тих же джобцентрах - там інколи є виходці з срср років 20 тому - так вони на російську теж не переходять, лише нмецька.
у Франції не пробували розмовляти англійською - кажуть, французи не дуже люблять. десь там де туристи, так, а не в туристичних районах - ні.
тому не зрозумів, про що хотіли сказати. українську теж забули, чи ніколи не знали?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9281
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:14
Shaman написав: UA написав: stm написав:
Китай заборгував більше 300трл.баксів
Кому?
Долларовой еквівалент світової грошової маси 463 триліонів доларів.
Маячня stm на голову вища за маячню Песікота та Шамана разом узятих.
мент звісно краще знається на цифрах
внутрішні борги Китаю - напевне це основне держбанки. а от у держбанках гроші тримають пересічні. й може виявитися, що купа китайців, які вважають себе багатими, насправді такими не є. про надвелику закредитованність Китаю не каже лінивий, але деякі продовжуть розповідати про китайське диво
ЮА у нас супер бізнес на оренді. Тому пояснення має виглядати як stm взяла іпотеку під 7%, оплата склала 20% stm, 80% банківська установа. Як це змінило грошову масу? Відповідь ніяк ))) як це змінило розклад коли у кризу актив може зуміти ціну - максимально. Якщо у якийсь період часу stm не погашає, то вона без активу, актив на торги ))) грошова маса змінна коли НБУ друкує грн. А ось саме цікаве це світ за шорами коня )
-
stm
-
-
- Повідомлень: 5921
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:28
Banderlog написав: Shaman написав: Letusrock написав:
обгрунтування просте як три копійки:
до війни : "друга Франція", найбільша країна Європи, з найбільшими ресурсами, двома морями, чорноземом і 52 млн - скотились до передостаннього місця по рівню життя в Європі, НЕЗМОГЛИ і все розікрали
після війни: мінус як мінімум одне море і 20% території, мінус половина людей, мінус інфраструктура але канєшно зможемо бо ж "скільки країн змогло"
пішли шаблони
перше - а яке місце займали в 91 році - останнє? в нас не було якогось місця, тому оце впали - це вигадка. по-друге, всі такі "знавці"
про обєми тіньової економіки це пустопорожні балачки я ці басні чую року з 95 що в населення повно валюти в матрасах. Тільки непонятно хто бере мікрокредити на побутову техніку та по секондхендам скупляється.
Відмінити дотації на електроенергію і газ?
То які в нас економічні переваги залишаться? Ні не для виробника, для нього понятно що головна перевага це бідне населення яке згодне працювати за копійки.
Для населення які тут переваги, 10 років війни? Школи онлайн? В чому конкурентність української держави?
це зайвий раз підтверджує, що до реальної економіки ти недотичний. а твій контрабас - це теж складова тіньової економіки
так, в когось є гроші, а хтось кредитується в МФО - таке життя. на Заході те саме. для населення ПІД ЧАС війни звісно переваг немає - мобілізація, обстріли, інші проблеми. це добре, що українців приймають в Європі - а от тих же сирійців вже не так - хоча теж війна була.
ти ж сам чомусь тут сидіш, не втік, хоча можливість була. тобто ви тікайте, а тут ще трошки похом'ячу - й головне все так щиро каже
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9281
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:35
whois2010 написав: Shaman написав:
"знавці" економіки, але не бачите очевидне - у всіх зп по 20 т грн (як каже статистика), а тут на форумі кожен другий стогне - що навіть 400 т грн мало обороту, а 100 т грн на місяць - це ні про що. от що в нас на першому місці в Європі - це розмір тіньової економіки, й відповідно тіньових доходів населення
все розікрали - чергова брехня.
Ого, одразу турбошвидкість з форсажу.
Яким чином ви в одному рядку порявнюєте з/п найманого працівника і роботодавця з оборотом нехай навіть 400тис., у якого виплата з/п найманцям, податки, комуналь, закупівля сировини, обладнання, роялті і т.д. Нове слово в екноміч.теорії
Shaman написав:
це ви вже мрієте, як Україна програла... а ви достали фуражку з зіркою... але цього немає, й не буде - от й все. але ви мрійте далі. шлях до Раші відкритий
Якщо не програла, то мабуть лише виграла? Всі ознаки виграшу навкруги нас. Чи поки нічия? (мабуть 2-3 тижні залишилося, так?)
це в тебе турбодрук навіть не розібравшись
малось на увазі, що зп лише 20 т грн, а людям мало 400 т грн в банку робити оборот. ФОП до чого тут, я про ФОП нічого не сказав. головна думка, що залишків грошей в людей набагато більше, ніж задекларовано...
й лише два стану - виграв/програв. стан війна триває - ні, це щось незрозуміло - так озирніться навкруги. й ознак явного програшу немає. що є - повзучий наступ Раші з великими втратами.
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 9281
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 770 раз.
- Подякували: 1631 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
5
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:45
UA написав: fler написав:
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Погляди останніх залежать від пропаганди в телевізорі та ютубі.
Інтелектуальної основи щоб сформувати власний світогляд немає, тому керуються емоціями які в них легко викликати спеціалістам з соціодинаміки.
Мадемуазель Собак слыла культурной девушкой: в ее словаре было около ста восьмидесяти слов. При этом ей было известно одно такое слово, которое Эллочке даже не могло присниться. Это было богатое слово: гомосексуализм
Я давно вже помітив, що не дуже розумні люди, дуже люблять вживати складні терміни, яких вони не розуміють ... від слова - взагалі )
Власний світогляд у мента ... сміявсь )
Людина, яка все життя не мала власної думки, інакше вилетів би як корка із системи, тепер пише щось про власний світогляд
Про телевізор і ютуб ... сміявсь ще більше ))
Бо писати таке, коли ментопенс сидить, по самі вуха, в фсб-ешному telegram'і - це як хизуватись, що не п"є вина, тому що сидить на бодяжному геричі )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11765
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:53
stm написав:
Газпрому кірдик на десятки років;
єх, ми тут таке вже 3й рік слухаємо)
А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.
-
BeneFuckTor
-
-
- Повідомлень: 370
- З нами з: 21.11.19
- Подякував: 262 раз.
- Подякували: 27 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 01 сер, 2025 18:55
Епіграф
— Вы знаете, Моня, когда вас нет, про вас тут такое говорят…
— Передайте им, шо когда меня НЕТ, они меня даже могут бить!
Letusrock написав: fler написав:
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Шамани, Песикоти будуть там де й були, продовжать з дивану строчити на форумах, але вже російською і про пушкіна.
ЛАД написав: fler написав:
...........
Цей ваш варіант можна назвати "В Україні залишились одні Бандерлоги")). Звідси питання - де поділися Шамани, Песикоти, Хотаби, Будівельники та інші? Ви їх "через тису" відправили? Шо, всіх?)))
Хотаб после окончания войны с большой вероятностью выедет куда-то на Запад.
Песикот замолчит в тряпочку (в лучшем случае). Или вы рассчитываете, что он пойдёт в партизаны?
Будівельник будет жить у вільному місті Львів, который назовут ... как-то назовут. А, может, станет столицей Польского воеводства.
Шаман... не знаю, зависит от ситуации.
Все це мені нагадує інший анекдот - "теоретично - ми мільйонери, а фактично - у нас дві повії та старий пєдєраст"
Ось так і зараз.
Фантазують про інших
А по факту
ЛАД притискає до грудей томик Пушкина и Краткий курс истории ВКП(б)
Letusrock постійно прасує обісрані штанці і все мріє, коли ж вийде в кокошніку з караваєм до прибулих кадирівців
PS. Я вже не кажу про те, що оці всі бажають заткнути всіх тих, хто має власну думку )
Бо їм в одну дудку дудіти простіше )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11765
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 01 сер, 2025 19:06
Доповнення ...
Так багато писали, який низкий рівень життя в України ...
Офіційно - так
А неофіційно ... авто за 50-100-150 штук, будинки з басіками, квартири і все таке інше
Для Бетона Camry - це малолітражка
У ментопенса, який отримував ЗП з бюджету - декілька об"єктів нерухомості на пенсії
І розповіді - Україна нічого для них не зробила, все самі, самі
Забуваючи просту істину - хрін би все це в них було, якби в Україні не діяла така чудова система для майже легальної оптимізації податків і не було всеосяжного декларування з перевірками
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 11765
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 542 раз.
- Подякували: 1259 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|33
|115093
|
|
|1493
|296396
|
|
|6076
|963084
|
|