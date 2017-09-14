Banderlog написав:........ побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически? 2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
єх, ми тут таке вже 3й рік слухаємо) А тут ось банально оп і китайоси вже движки реактивні поставляють на шахеди, а скільки балачок було, в них нема, вони не вміють, таке роблять тільки в Україні і тд.
Але вперше коли експорт ресурсів оркостану дає менше ніж потрібно витрат бюджету. БенеФакТор, як ви підготувалися до наступної кризи століття? Омине вважаєте? Зміна системи світу це напрочуд непередбачена хрінь... Хто проти кого - вже вимальовується, що робити - хз, куди бігти - вже немає значення )))
Востаннє редагувалось stm в П'ят 01 сер, 2025 19:23, всього редагувалось 1 раз.
Banderlog написав:........ побачим що буде по закінченню ультиматума трампа. Скоріш за все рф на поступки не піде і трамп поставить когось на переговори замість черчіля. По суті вибір не великий або порошенко або залужний.
1. Как он это сделает практически? 2. Вы уверены, что в сегодняшней ситуации найдётся дурак, который захочет/согласится стать президентом Украины? Мне кажется, разве что за большие деньги. Причём не просто большие, а ооочень большие.
Один накинул, другой добавил
Banderlog желает, чтобы от Украины вышел кто-то, который подпишет все хотелки Путина и всё закончится, и церква буде и русский язык
Вы оба вздохнете свободно - наконец-то, русский язык. Не надо притворятся )
Но Banderlog ошибается, Порошенко не сдался и Залужный не сдался, и не сдадутся
В течение июля Россия потеряла около 20 тысяч солдат в "нелепой войне с Украиной", заявил президент США Дональд Трамп. Также он заявил, что оккупанты с января 2025 года потеряла 112 500 солдат, тогда как "сильно пострадавшая" Украина — 8000.
"Это число не включает пропавших без вести. Украина также потеряла мирных жителей, но в меньших количествах, поскольку российские ракеты падают на Киев и другие украинские объекты. Этой войны не должно было быть", - заявил Трамп в социальной сети Truth Social.
Цікаво, цікаво ... )
В конце публикации он вновь напомнил, что это "война Байдена". И он лишь смотрит, может ли ее остановить.
stm написав:.......... ЮА, Китайське чудо це програма у борг більше ніж борг України у війни на сотні %. .......
Выскажитесь, пожалуйста, что вы думаете о долгах США. Сколько они там на сегодня? Вам не кажется хотя бы иногда, что прав был Мухаммед, когда запретил давать в долг?
Скажу що борг як навантаження і політична проблема вирішується наразі тарифами. Всі хочуть бакси або євро, юані не зайняли реальної частки світового обігу. Вважаєте що хочуть тому що лише папірці красиві чи щось за папером є ще?
sergey_stasyuk555 написав:поки американці думають що б такого зробити, щоб Китай не став №1 в світі, місцеві розумняшки пророкують "кірдик" тому Китаю )) не зрозуміло тільки одне: це до розвалу рашки буде чи після ))
Вместе. Взбунтуются "угнетённые народы Востока" и разгромят клятих москалив и клятих ханьцив. И все они бросятся спасаться в Украину. Придётся нам, даже не знаю что, ставить на границах, чтобы спастись от нашествия жаждущих стать гражданами Украины. Наверно, придётся сооружать стену повыше китайской, а перед ней глубокий и широкий ров с нильскими крокодилами. Воду придётся подогревать, чтобы крокодилы не замёрзли.